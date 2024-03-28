Песков: У Кремля нет в повестке дня вопроса о восстановлении «Крокуса»

Tекст: Алексей Дегтярев

Вопрос о восстановлении здания в повестке дня Кремля и общественности не стоит, пока идет активная фаза следствия, сказал Песков, передает ТАСС.

«Пока, наверное, об этом рано говорить и занимать какую-то позицию», – заключил он.

Ранее сын владельца Crocus Group Араза Агаларова, президент Agalarov Development Эмин Агаларов заявил, что решение о восстановлении «Крокус Сити Холла» не принято, хозяева намерены ориентироваться на мнение президента России Владимира Путина и общественности.