Отменив попечение культуры, мы передали ее в руки собственных идеологических и геополитических противников. Неудивительно, что к началу СВО на месте «большой» русской литературы обнаружилась зияющая дыра, из которой доносились проклятия.0 комментариев
Песков: У Кремля нет в повестке дня вопроса о восстановлении «Крокуса»
В Кремле на повестке дня нет вопроса о возможной реконструкции «Крокус Сити Холла», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Вопрос о восстановлении здания в повестке дня Кремля и общественности не стоит, пока идет активная фаза следствия, сказал Песков, передает ТАСС.
«Пока, наверное, об этом рано говорить и занимать какую-то позицию», – заключил он.
Ранее сын владельца Crocus Group Араза Агаларова, президент Agalarov Development Эмин Агаларов заявил, что решение о восстановлении «Крокус Сити Холла» не принято, хозяева намерены ориентироваться на мнение президента России Владимира Путина и общественности.