Отменив попечение культуры, мы передали ее в руки собственных идеологических и геополитических противников. Неудивительно, что к началу СВО на месте «большой» русской литературы обнаружилась зияющая дыра, из которой доносились проклятия.0 комментариев
Агаларов: Вопрос восстановления «Крокуса» зависит от мнения Путина и общественности
Эмин Агаларов: Вопрос восстановления «Крокуса» зависит от мнения Путина, Воробьева и общественности
Решение о восстановлении «Крокус Сити Холла» не принято, хозяева намерены ориентироваться на мнение президента России Владимира Путина, главу Подмосковья Андрея Воробьева и общества, заявил сын владельца Crocus Group Араза Агаларова, президент Agalarov Development Эмин Агаларов.
Владельцы пока не определились с решением о восстановлении поврежденного здания, они намерены ориентироваться на мнение главы государства и общественности, сказал Агаларов в эфире «России 24», передает РИА «Новости».
Он предположил, что на месте могут восстановить зал с мемориалом, или установить мемориал рядом, или зал должен быть перенесен в другое место.
Агаларов пояснил, что сам лично выступает «за созидание, за восстановление» зала.
Ранее источники на страховом рынке сообщали, что причиненный в ходе пожара во время теракта в «Крокус Сити Холле» ущерб может превысить 10 млрд рублей. По их мнению, расследование страхового случая может занять больше двух лет.