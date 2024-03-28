Агаларов: Вопрос восстановления «Крокуса» зависит от мнения Путина и общественности

Эмин Агаларов: Вопрос восстановления «Крокуса» зависит от мнения Путина, Воробьева и общественности

Tекст: Алексей Дегтярев

Владельцы пока не определились с решением о восстановлении поврежденного здания, они намерены ориентироваться на мнение главы государства и общественности, сказал Агаларов в эфире «России 24», передает РИА «Новости».

Он предположил, что на месте могут восстановить зал с мемориалом, или установить мемориал рядом, или зал должен быть перенесен в другое место.

Агаларов пояснил, что сам лично выступает «за созидание, за восстановление» зала.

Ранее источники на страховом рынке сообщали, что причиненный в ходе пожара во время теракта в «Крокус Сити Холле» ущерб может превысить 10 млрд рублей. По их мнению, расследование страхового случая может занять больше двух лет.