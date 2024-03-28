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    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему на месте большой литературы обнаружилась дыра

    Отменив попечение культуры, мы передали ее в руки собственных идеологических и геополитических противников. Неудивительно, что к началу СВО на месте «большой» русской литературы обнаружилась зияющая дыра, из которой доносились проклятия.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Вопрос о смертной казни должен решаться на холодную голову

    На первый взгляд, аргументы противников возвращения смертной казни выглядят бледно по отношению к справедливой ярости в отношении террористов, расстрелявших мирных людей в «Крокусе».

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Запад судорожно ищет деньги на продолжение войны

    Если Россия войну на Украине не проиграет, то она ее выиграет. Значит, впоследствии расплачиваться по счетам перед Москвой может уже не Евросоюз с его солидарной ответственностью, а каждая страна в отдельности и по совокупности неверных решений.

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    28 марта 2024, 12:57 • Новости дня

    Песков: Путин пока не планирует поездку в Белгород

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин на данном этапе не планирует поездку в Белгород, заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

    «Поездки в Белгород в планах президента пока нет», – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

    Ранее президент Владимир Путин заявлял, что удары украинских военных по мирным жителям Белгорода и Белгородской области – это военное преступление. Он отмечал, что Россия «не оставит в покое тех, кто это сделал».

    28 марта 2024, 02:11 • Новости дня
    Путин: Применение F-16 против России сделает их законной целью в любом месте

    Путин: F-16 будут уничтожаться в любом месте, если они станут применяться против России

    Путин: Применение F-16 против России сделает их законной целью в любом месте
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил, что если американские истребители F-16 будут применяться против Вооруженных сил России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».

    «Если они поставят F-16, – об этом говорят, вроде пилотов готовят, – это ситуацию на поле боя не поменяет. И мы будем уничтожать самолеты так же, как мы уничтожаем сегодня танки, бронемашины и другую технику, в том числе системы залпового огня», – подчеркнул Путин на встрече с военными вертолетчиками в Торжке, передает ТАСС

    Он напомнил, что самолеты F-16 являются носителями ядерного оружия? и пообещал учитывать это при боевом планировании.

    «F-16 являются носителями ядерного оружия. И это тоже мы должны будем учитывать», – подчеркнул президент.

    Ранее и. о. главы Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что первые истребители F-16 Нидерланды передадут Украине во втором полугодии 2024 года. Речь идет о 42 самолетах.

    При этом Дания передаст Украине первые истребители F-16 этим летом, сообщила глава Минобороны королевства Троэльс Лунд Поульсен.

    Также сообщалось, что первая группа пилотов ВСУ закончит обучение на истребителях F-16 в США к лету.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что американские военные самолеты будут гореть так же, как и американские танки, которые уже уничтожают в зоне СВО.

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    27 марта 2024, 20:02 • Новости дня
    Путин: Для России нет недружественных стран
    Путин: Для России нет недружественных стран
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государства, которые сейчас называются недружественными для России, на самом деле не являются таковыми, недружественные – это элиты в этих странах, заявил российский лидер Владимир Путин.

    «Достижений [мировой культуры] много в тех странах, которые мы сегодня называем недружественными. Хотя недружественных стран у нас нет, у нас есть недружественные элиты в этих странах», – сказал президент в ходе встречи с работниками культуры в Тверской области, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что Россия не станет отменять мировую культуру, как это делают с русской культурой в западных странах. «Наоборот, мы считаем, что российская культура – часть мировой культуры, и мы гордимся тем, что она является этой частью, в контексте мировой [культуры] смотрим на свою, не исключая ничего из этого контекста», – отметил он.

    Ранее Путин заявил, что культура является духовным каркасом народа.

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    28 марта 2024, 01:11 • Новости дня
    Путин: Заявления в духе «Россия для русских» могут развалить страну

    Путин осудил заявления «ура-патриотов» о том, что Россия только для русских, напомнив, что в стране живет 190 этносов

    Путин: Заявления в духе «Россия для русских» могут развалить страну
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин на встрече с военными вертолетчиками в Торжке резко осудил высказывания в духе «Россия для русских», напомнив, что на территории страны проживает 190 различных этносов.

    «Когда я слушаю ура-патриотов,.. кто говорит, что Россия только для русских, знаете, у меня чувство тревоги возникает... Если иметь в виду, что у нас 190 этносов проживает на территории страны и некоторые национальности представлены миллионными народами, как только мы начнем реализовывать эти деструктивные мысли по поводу того, что все остальные здесь чужие, мы развалим страну. И главным пострадавшим будет русский народ», – передает слова Путина ТАСС.

    Он добавил, что подобные ура-патриоты есть в любом обществе, в том числе в российском. По словам президента, к многообразию народов в России нужно относиться «очень по-взрослому, серьезно».

    «Не махать руками и болтать языком, а думать, когда произносишь каждую фразу, каждое слово, думать о том, что у нас одна большая, единая Родина», – подчеркнул российский президент.

    В беседе с военнослужащими он отметил, что вне зависимости от национальности бойцы должны чувствовать, что защищают свою Родину. «И другой Родины у них ни у кого нет», – сказал Путин.

    Напомним, что Путин посетил в Торжке центр боевого применения и переучивания летного состава, в котором проходят испытания новейших моделей вертолетов и подготовка вертолетчиков армейской авиации.

    Путин осмотрел ударные вертолеты Ми-28 и Ми-8, а затем побеседовал с летчиками, проходящими подготовку.

    Центр создан для совершенствования боевого применения армейской авиации и дополнительной профессиональной подготовки экипажей вертолетов. Среди выпускников центра – три Героя России. Более 600 воинов-авиаторов награждены орденами и медалями РФ.

    На встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища в начале марта Путин отметил, что армейская авиация на поле боя выполняет серьезные задачи и достойна самой высокой оценки.

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    27 марта 2024, 15:09 • Новости дня
    Песков: Поручение Путина по приставкам направлено на создание игровой индустрии

    Песков: Поручение Путина по игровым приставкам направлено на создание игровой индустрии в России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Поручения президента Владимира Путина по изучению вопроса о создании игровых консолей направлены на создание в стране своей игровой индустрии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    На совещаниях с президентом регулярно говорилось о создании в России собственной игровой индустрии, сказал Песков, передает ТАСС.

    Это касается не только «футбольного симулятора», добавил он.

    Напомним, Путин поручил правительству изучить вопрос о возможности производства в стране игровых приставок и консолей.

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    27 марта 2024, 18:45 • Новости дня
    Путин встретился с местными жителями в Торжке
    Путин встретился с местными жителями в Торжке
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин посетил город Торжок в Тверской области в рамках региональной поездки, это первая поездка после выборов.

    Как сообщил журналист Павел Зарубин в Telegram-канале, президент приехал на центральную площадь города, где вышел из машины к собравшимся людям, чтобы пообщаться.

    «Здравствуйте! Мы вас ждали, я ждала вас 20 лет!» – призналась одна из местных жительниц. Горожане снимали встречу на камеры смартфонов, тянули руки для рукопожатий.

    Ранее Путин посетил выставочный комплекс «Музейные ряды».

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    28 марта 2024, 00:58 • Новости дня
    Путин: Россия в ходе СВО защищает своих людей

    Путин заявил, что в ходе СВО России защищает своих людей на исторических территориях

    Путин: Россия в ходе СВО защищает своих людей
    @ Пресс-служба президента России

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия в ходе специальной военной операции защищает своих людей на своих исторических территориях, заявил президент России Владимир Путин, беседуя с военными летчиками в Торжке.

    «Что мы сейчас делаем в ходе специальной военной операции? Мы защищаем наших людей, проживающих на наших исторических территориях», – приводит слова президента ТАСС.

    Путин подчеркнул, что Россия занята исключительно защитой своих людей на своих территориях, поэтому все разговоры о намерении России после Украины двинуться на Европу являются бессмысленными.

    «То, что говорят по поводу того, что мы собираемся после Украины нападать на Европу – это полная чушь, запугивание своего населения исключительно для того, чтобы выбивать из них деньги, из своих людей», – заверил президент.

    Он также добавил, что Россия не имеет никаких агрессивных намерений и никогда бы не начала вести боевые действия на Украине, если бы там не произошел государственный переворот, за которым последовали военные действия на Донбассе.



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    27 марта 2024, 22:11 • Новости дня
    Путин посетил Центр боевого применения и переучивания летного состава в Торжке

    Путин посетил Центр боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации в Торжке

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин посетил в Торжке центр боевого применения и переучивания летного состава, в котором проходят испытания новейших моделей вертолетов и подготовка вертолетчиков армейской авиации.

    «В центре глава государства осмотрел ударные вертолеты Ми-28 и Ми-8, а затем побеседовал с летчиками, проходящими подготовку в этом центре», – сообщает ТАСС.

    Другой информации о визите Путина не приводится.

    Отмечается, что центр создан для совершенствования боевого применения армейской авиации и дополнительной профессиональной подготовки экипажей вертолетов.

    Среди выпускников центра – три Героя России. Более 600 воинов-авиаторов награждены орденами и медалями РФ.

    Ранее на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища Путин отметил, что армейская авиация на поле боя выполняет серьезные задачи и достойна самой высокой оценки.

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    27 марта 2024, 19:03 • Новости дня
    Путин заявил, что культура является духовным каркасом народа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Культура в переломные и трагические моменты дает жителям сил, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с работниками культуры в Тверской области.

    «Культура, поскольку создает такой духовный каркас народа, идентичность поддерживает нашу, она, конечно, играет очень важную роль в такие переломные, сложные моменты, даже трагические, потому что силу придает народу, придает силу каждому конкретному человеку», – цитирует Путина ТАСС.

    Он подчеркнул, что призывать к отмене русской культуры или к отмене культуры народов России могут только «неумные люди». Отменить культуру целого народа или целых народов «просто нереально», в России проживает 190 народов и этносов, сказал президент.

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    27 марта 2024, 19:40 • Новости дня
    Путин выразил уверенность, что ВСМ «Москва – Санкт-Петербург» построят

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимира Путин заявил, что высокоскоростная железнодорожная магистраль «Москва – Санкт-Петербург» изменит стиль жизни.

    «Если дорогу скоростную построим, а я думаю, что мы это сделаем, то и у вас тоже жизнь немного изменится, она не будет такой размеренной. Зато динамика увеличится: если до Москвы будет час, а до Питера – 1.15, это другая жизнь», – передает РИА «Новости» слова Путина, сказанные во время встречи с работниками культуры Тверской области.

    Президент выразил уверенность, что «это существенно поменяет стиль жизни».

    Ранее Путин прибыл в Торжок, где встретился с местными жителями.

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    27 марта 2024, 18:25 • Новости дня
    Владимир Путин осмотрел коллекцию берестяных грамот в Торжке
    Владимир Путин осмотрел коллекцию берестяных грамот в Торжке
    @ кадр из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин прибыл в Торжок в Тверской области, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Посещение Торжка связано с Днем работника культуры. Президент начал с осмотра выставочного комплекса «Музейные ряды» Всероссийского историко-этнографического музея, сообщили в Кремле.

    По его словам, Путин «осмотрел экспозицию музея, ознакомился с уникальной коллекцией берестяных грамот, другими экспонатами». После этого президент отправится в музейный комплекс «Гостиница Пожарских», где проведет встречу с работниками культуры Тверской области.

    После этого также в программе посещения у Путина запланирована беседа с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

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    27 марта 2024, 19:52 • Новости дня
    Путин обсудил с деятелями культуры повышение интереса россиян к чтению
    Путин обсудил с деятелями культуры повышение интереса россиян к чтению
    @ Сергей Карпухин/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в ходе встречи с работниками культуры в Тверской области призвал усиливать поддержание интереса к литературе и чтению.

    «Носители информации меняются. Нам нужно понять, как распространять нужный контент в самом широком смысле этого слова. А содержание классической литературы – тоже в определенном смысле контент, морально-нравственный, исторический», – приводит слова главы государства Telegram-канал Кремля.

    Он добавил, что необходимо продолжать модернизацию библиотек, в том числе в отдаленных населенных пунктах.

    Также в ходе встречи он указывал, что культура является «духовным каркасом» народа.

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    27 марта 2024, 14:42 • Новости дня
    Путин поручил субсидировать перелеты в Калининградскую область

    Путин поручил субсидировать перелеты в Калининградскую область для всех жителей региона

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин дал поручение правительству до 15 апреля совместно с руководством Калининградской области принять меры по расширению субсидирования авиаперелетов для всех жителей региона.

    На сайте Кремля указано, что в этом году жители Калининградской области будут включены в категорию лиц, для которых воздушные перевозки субсидируются из федерального бюджета.

    Также Путин поручил кабмину предусмотреть финансовую допподдержку морских перевозок в центр региона и определить необходимый объем бюджетных ассигнований, выделяемых из федерального бюджета на период с 2025 по 2027 год.

    Кроме того, глава государства поручил проработать опережающее финансирование автокольца в Калининградском регионе. Так, до 15 декабря правительство должно представить предложения по опережающему финансированию строительства кольцевого автомаршрута в районе Приморской рекреационной зоны и реконструкции Северного и Южного обходов.

    Ранее Путин поручил рассмотреть возможность производства игровых консолей в России.

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    27 марта 2024, 14:12 • Новости дня
    Президент Конго выразил Путину соболезнования в связи с терактом

    Tекст: Ольга Никитина

    По инициативе конголезской стороны состоялся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, сообщили в Кремле.

    Президент Республики Конго выразил глубокие соболезнования и чувства солидарности с Россией в связи с варварским террористическим актом в «Крокус Сити Холле», говорится в заявлении Кремля по итогам переговоров.

    «Обсужден ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам встречи двух президентов на саммите Россия – Африка в июле прошлого года. Дени Сассу-Нгессо дал, в частности, высокую оценку эффективной работе российских эпидемиологов по ликвидации в Республике Конго вспышки инфекционных заболеваний», – говорится в сообщении.

    С учетом отмечаемого в этом месяце 60-летия установления дипломатических отношений между Россией и Республикой Конго подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее активное двустороннее взаимодействие в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях.

    Лидеры условились о продолжении контактов, заключили в Кремле.

    Ранее в среду Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой, который также решительно осудил террористический акт в «Крокус Сити Холле» и выразил глубокие соболезнования россиянам.

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    28 марта 2024, 13:07 • Новости дня
    Песков объяснил, почему Путин не приезжал в «Крокус»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин не приезжал на место трагедии в «Крокус Сити Холле», так как не хотел мешать работе по спасению людей, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    С первых минут теракта все ведомства и правительство Подмосковья во главе с губернатором Андреем Воробьевым принимали все необходимые меры для спасения людей, оказания медпомощи и тушения пожара, подчеркнул Песков, передает ТАСС.

    В такие дни проведение «каких-то ознакомительных поездок совершенно нецелесообразно», это препятствовало бы штабной работе, организованной на месте, ответил представитель Кремля на вопрос о том, почему Путин не приезжал в «Крокус».

    Он добавил, что с семьями родственников погибших организована плотная работа со стороны всех соответствующих ведомств, выделены и начаты выплаты со стороны федеральных властей, Московской области и Москвы.

    «Это было все сделано в максимально возможное короткое время, эта работа продолжается», – подчеркнул Песков.

    Говоря о возможной встрече президента с семьями погибших, представитель Кремля пояснил, что в случае необходимости таких контактов о них сообщат прессе.

    Отвечая на вопрос о том, означала ли попытка террористов сбежать через украинскую границу, что на этом участке границы есть проблемы, он указал на проведение следственных действий.

    Как только возникнет официальная информация, ее озвучат следственные органы и спецслужбы, в том числе и по вопросу о границе, пояснил Песков.

    «Здесь нужно исходить из того, что пока совсем мало прошло и нужно время для того, чтобы аргументированные версии возникли», – добавил представитель Кремля.

    Также в четверг Песков отмечал, что в Кремле на повестке дня нет вопроса о возможной реконструкции «Крокус Сити Холла».

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    28 марта 2024, 12:59 • Новости дня
    Песков анонсировал совещание Путина по туризму

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На четверг у президента Владимира Путина запланировано совещание по теме туризма, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    В четверг у Путина пройдет несколько совещаний, одно из них пройдет открыто, в режиме видеоконференции. Это будет совещание о федеральных круглогодичных морских курортах проекта «Пять морей и озеро Байкал», сказал Песков, передает ТАСС.

    Также глава государства в первой половине дня проведет международный телефонный разговор.

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