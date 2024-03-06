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    Солдаты Зеленского провалили антироссийскую миссию в Судане
    В Минобороны рассказали об ударе по Одессе во время визита Зеленского
    Уничтожение Abrams танком Т-72БЗ подрывает инженерный престиж Америки
    Стас Намин рассказал о резком падении уровня жизни Пугачевой из-за Галкина
    Путин заявил, что США не справились с монополией на мировое господство
    Путин призвал сократить до 16 часов время в пути поездов от Москвы до Черного моря
    В Сербии заподозрили Бербок в копировании речи деда-нациста
    Глава Пентагона заявил о вызванном конфликтом на Украине росте экономики США
    Армения попросила Россию вывести пограничников из аэропорта Звартноц
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Коллапс европейской дипломатии происходит на наших глазах

    Есть несколько причин того, почему европейцы настолько далеко ушли по пути, ведущему в их собственный, отличающийся от реальности мир. В первую очередь они пережили чуть более 30 лет назад колоссальное потрясение.

    7 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Кеннеди на пальцах объяснил американцам причины конфликта на Украине

    Вполне возможно, что на наших глазах в Америке оформляется новая политическая сила, которая готова вести борьбу со злом, о котором другой знаменитый американец когда-то сказал: изолируйте ведущих финансистов планеты – и все войны на Земле прекратятся.

    9 комментариев
    Алексей Фирсов Алексей Фирсов Макрон пытается найти европейский смысл жизни

    В мире очень мало стран, способных воевать, и это хорошо. Но обратная сторона этого латентного пацифизма – неспособность к индивидуальной жертве ради коллективной цели.

    7 комментариев
    6 марта 2024, 22:46 • Новости дня

    Путин назвал удары ВСУ по мирному Белгороду военным преступлением

    Путин назвал удары ВСУ по мирным жителям Белгорода военным преступлением

    Tекст: Денис Тельманов

    Удары вооруженных сил Украины по мирным жителям Белгорода являются военным преступлением, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи в Сочи.

    «Обстрелы мирных объектов, удары системами залпового огня по площадям, по мирным гражданам – это, безусловно, военное преступление. Мы будем именно так и относиться к тому, что произошло», – сказал российский президент, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Россия «не оставит в покое тех, кто это сделал».

    Путин также поблагодарил жителей Белгородской области за мужество, готовность к борьбе, патриотическое отношение к происходящему.

    Кроме того, президент отметил волонтеров, которые «вносят свой огромный вклад в общее дело».

    Всемирный фестиваль молодежи прошел на федеральной территории Сириус. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России.


    6 марта 2024, 18:38 • Новости дня
    Эксперт: Уничтожение Abrams танком Т-72БЗ подрывает инженерный престиж Америки

    Военный эксперт Бартош: Ликвидация Abrams танком Т-72БЗ окажет отрезвляющее воздействие на западные страны

    Эксперт: Уничтожение Abrams танком Т-72БЗ подрывает инженерный престиж Америки
    @ РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Танки Abrams долгое время считались непобедимой машиной. Однако благодаря точным действиям российского экипажа Т-72БЗ миф о превосходстве американского ВПК был развеян окончательно. Западные страны теперь дважды подумают перед отправкой ВСУ новых партий военной техники, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. Ранее экипаж Т-72БЗ уничтожил танк Abrams на Авдеевском направлении.

    «При рассмотрении истории с уничтожением экипажем Т-72БЗ американского танка Abrams стоит обратить внимание на два аспекта. Во-первых, речь идет о моральной победе. Долгое время западные СМИ рисовали перед нами картину непобедимой машины, ликвидировать которую практически невозможно. Этот миф мы уже разрушили, а теперь бойцы благодаря умелым и слаженным действиям закрепили успех», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «Таким образом, следует ожидать морального подъема российских солдат. Многие люди, находящиеся на фронте, воспримут данную новость с очевидной радостью. Подвиг товарищей по оружию будет вдохновлять их на новые свершения, сводя на нет какие-либо опасения перед расхваленной западной техникой», – отмечает он.

    «Во-вторых, произошедшее – это еще и огромное достижение военно-промышленного комплекса России. Формально танк Т-72БЗ принадлежит к более старому поколению, чем Abrams. Однако это не помешало ему не просто вести бой на равных, но и ликвидировать машину противника», – подчеркивает собеседник.

    «Мы еще раз показали всему миру, что нашей инженерной школе нет равных. Успехи конструкторов и высокий профессионализм экипажа позволили достичь блистательного результата на фронте. Танк был поражен максимально точным ударом, оправиться от которого не было ни единого шанса», – уточняет эксперт.

    «Ликвидация Abrams в некотором роде окажет отрезвляющее воздействие на западные страны и США в частности. Теперь перед отправкой ВСУ очередной партии якобы непобедимой техники, они дважды подумают о последствиях этого решения, ведь на кону будет стоять в том числе и их инженерный престиж», – резюмирует Бартош.

    Ранее экипаж Т-72БЗ уничтожил танк Abrams. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны. Подчеркивается, что команда нанесла поражение противнику с первого выстрела. Ликвидация американской машины произошла на Авдеевском направлении.

    Российским военным удавалось подбить Abrams и до этого. Так, в конце февраля бойцы ВС РФ уничтожили танк при помощи FVP-дрона. Эксперты отмечали, что данное событие означает коренной перелом в восприятии международным сообществом продукции американского ВПК. В частности, указывалось, что западные танки не имеют защиты башни, а также не оснащены средствами борьбы с беспилотниками.

    Позже военные группировки «Центр» отчитались об уничтожении еще одного Abrams. Машина также была ликвидирована при помощи дрона. «Летели, увидели столб дыма, танк двигался со средней скоростью. Сначала не понимали, что это за техника. Когда подошли поближе, убедились, что это за танк. Ударили его ближе к башне сверху. Потом, когда пересматривали материал, убедились, что это был еще один Abrams», – сказал военный, принимавший участие в нанесении удара.

    Третий танк был ликвидирован в понедельник у поселка Бердычи. На этом фоне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинское командование переоценило эффективность Abrams. По его мнению, машина до сих пор представляет определенную опасность, однако ВС РФ не раз демонстрировали способность противостоять таким вызовам.

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    6 марта 2024, 00:55 • Новости дня
    Захарова высмеяла заявление Белого дома о Зеленском

    Захарова высмеяла заявление Вашингтона о желании Зеленского «воевать самостоятельно»

    Захарова высмеяла заявление Белого дома о Зеленском
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби о том, что Украина не просит иностранные войска участвовать в боевых действиях.

    Захарова высмеяла слова Кирби о том, что «Зеленский не просит иностранных войск, хочет воевать самостоятельно». «До слез, – заявила она в Telegram. – Воевать самостоятельно с ядерной державой Зеленский хотел еще с детского сада, поэтому и пошел в КВН, забыл добавить Кирби».

    Захарова задала Кирби «один уточняющий вопрос сквозь хохот»: «А в НАТО, по мнению белодомовского представителя, Зеленский зачем просится? Чтобы плести макраме или играть в нарды?».

    Официальный представитель МИД отметила, что США «последовательны до педантизма», когда дело касается необходимости поддержать союзников Вашингтона – в таких ситуациях США «предают не глядя».

    Напомним, Кирби сообщил, что американские войска не будут участвовать в боевых действиях на Украине. При этом, как добавил Кирби, Зеленский и «не просит» о том, чтобы «иностранные войска воевали» за Украину.

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    6 марта 2024, 13:23 • Новости дня
    СМИ: Зеленский мог быть в Одессе во время взрыва
    СМИ: Зеленский мог быть в Одессе во время взрыва
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский президент Владимир Зеленский мог находиться в Одессе, когда там произошел взрыв, сообщает украинская пресса.

    В городе заметили президентский кортеж, сам Зеленский и его офис не делали на этот счет никаких заявлений, передает ТАСС со ссылкой на сообщения украинских СМИ.

    При этом греческий портал newsit.gr указал, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис должен был встретиться с Зеленским в Одессе. Он прибыл в страну несколько часов назад.

    Взрыв произошел несколько часов назад в Одессе, официальной информации от властей города не поступало, объявлялась воздушная тревога.

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    6 марта 2024, 19:35 • Новости дня
    В Минобороны рассказали об ударе по Одессе во время визита Зеленского
    В Минобороны рассказали об ударе по Одессе во время визита Зеленского
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    ВС России нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе Одессы, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что удар был нанесен в 11.40 мск. Отмечается, что в ангаре осуществлялась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров вооруженных сил Украины. Цель удара достигнута, объект поражен.

    Ранее СМИ сообщали, что украинский президент Владимир Зеленский находился в Одессе, когда там произошел взрыв.

    Позже греческие СМИ сообщили о нападении на кортеж президента Украины Владимира Зеленского в Одессе, утверждается, что машина украинского лидера была атакована ракетой незадолго до встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

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    6 марта 2024, 11:25 • Новости дня
    Эксперт: Уход Нуланд из Госдепа может привести к «афганизации» Украины

    Американист Дудаков: Назначение Басса на место Нуланд может быть «черной меткой» для Зеленского

    Эксперт: Уход Нуланд из Госдепа может привести к «афганизации» Украины
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Замгоссекретаря США Виктория Нуланд в последнее время не справлялась со своими обязанностями, что могло повлиять на решение об ее отставке. Также она, вероятно, увидела падающие рейтинги действующего президента и решила сбежать с тонущего корабля вслед за другими чиновниками. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Малек Дудаков. Ранее Нуланд решила покинуть пост замгоссекретаря США.

    «На решение об уходе Нуланд могла повлиять плачевная для Вашингтона ситуация на Украине и неспособность Конгресса принять транш помощи для Зеленского. Ее непосредственная работа – заставлять законодателей выделять деньги на проекты своего ведомства. Если дипломат не может исполнять эти обязанности, значит, она профнепригодна. Кроме того, ее деятельность очень часто критиковали республиканцы», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Также мы наблюдаем отток самых разных советников и аппаратчиков из администрации Байдена в преддверии выборов. Это можно сравнить с бегством крыс с тонущего корабля. Это происходит, потому что рейтинги действующего президента не радуют, есть немалая вероятность поражения главы государства в ходе избирательной кампании», – подчеркивает он.

    «Однако я не жду серьезных изменений в политике Белого дома после отставки Нуланд. Действующая администрация на автомате продолжит текущий курс как минимум до выборов. Если какие-то трансформации и будут, то они произойдут только после прихода нового президента», – акцентирует эксперт.

    «А то, что преемником Нуланд стал Джон Басс, – очень символично. Видимо, в администрации Байдена действительно готовятся к возможной афганизации Украины. Для Зеленского – это черная метка, так как ему может грозить судьба бывшего лидера Афганистана Ашрафа Гани, который после обрушения фронта вынужден был бежать из Кабула на забитом золотом вертолете», – резюмировал Дудаков.

    Ранее заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд подала прошение об отставке. Она покинет свой пост в ближайшие недели. О данном решении политика сообщил глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен.

    Он отметил, что Нуланд во время пребывания в этой должности олицетворяла стремление президента США Джо Байдена вернуть дипломатии центральное положение в американской внешней политике и возродить глобальное лидерство США.

    Решение Нуланд уйти в отставку связано с провалом антироссийского курса американского президента Джо Байдена, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. В своем Telegram-канале Захарова отметила, что «русофобия, предложенная Нуланд в качестве основной внешнеполитической концепции США, камнем тянет демократов на дно». «Чего уж там, не дает от него оторваться», – уточнила дипломат.

    После отставки Нуланд ее обязанности будет временно исполнять заместитель госсекретаря Джон Басс. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, что это может быть поводом для беспокойства Владимира Зеленского. Басс работал в Афганистане, когда американцы бежали, оставив страну талибам, а также был послом в Грузии, когда ставленник Вашингтона Михаил Саакашвили потерял власть.

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    6 марта 2024, 10:28 • Новости дня
    В Германии ответили на призыв Макрона «не трусить»

    Глава Минобороны Германии Писториус назвал призыв Макрона не трусить в ситуации с помощью Украине бесполезным

    В Германии ответили на призыв Макрона «не трусить»
    @ Bernd Elmenthaler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Минобороны Германии Борис Писториус раскритиковал призыв президента Франции Эммануэля Макрона «перестать быть трусами» в ситуации с помощью Украине, пишет Tagesschau.

    По информации издания, в Германии не ждут дискуссий об использовании сухопутных войск или «о большей или меньшей храбрости», так как важно сосредоточиться на наиболее актуальных проблемах, а именно – эффективном и быстром увеличении производственных мощностей военной промышленности, передает РИА «Новости».

    Писториус также добавил, что риторика Макрона не помогает решить проблемы, с которыми Запад сталкивается при поддержке Украины.

    Напомним, Макрон не исключил, что западные военные могут быть направлены на Украину. Позднее он заявил, что Париж не рассматривает отправку солдат на Украину в ближайшее время, а только открывает дискуссию.

    Канцлер Германии Олаф Шольц, объясняя отказ Берлина передавать Taurus Украине, напротив, заявил, что для контроля над применением ракет пришлось бы направить на Украину немецких военных, а это исключено.

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    6 марта 2024, 01:59 • Новости дня
    Имущество Коломойского взыскали в доход России

    Суд Адыгеи взыскал в доход России имущество Коломойского на миллиарды рублей

    Имущество Коломойского взыскали в доход России
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В российскую федеральную собственность взыскано многомиллиардное имущество украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в России в реестр террористов и экстремистов) и его партнеров, сообщил Кошехабльский районный суд Адыгеи.

    Суд указал, что за экстремизм запрещена деятельность объединения, в которое входят «Коломойский И.В., Шитов П.Н., компания «Джей Кей Икс Ойл Энд Гэс Лимитед» (страна регистрации – Великобритания)», передает РИА «Новости».

    В федеральную собственность «взыскано 100% долей в уставных капиталах ООО «Южгазэнерджи» и ООО «Кейтеринг – Юг», стоимость превышает 5,1 млрд рублей. Их ежегодная выручка оценивается в 1,7 млрд рублей, валовая прибыль – 250 млн рублей.

    Кроме того, ответчики потеряли здание и шесть помещений в центре Москвы (5,5 тыс. кв. м) и почти 500 сельскохозяйственных земельных участков во Владимирской, Калининградской, Московской и Смоленской областях стоимостью более 6 млрд рублей.


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    6 марта 2024, 02:56 • Новости дня
    США расстроило смещение оборонительных линий ВСУ в «неправильном направлении»

    Представитель Белого дома Кирби посетовал на смещение оборонительных линий ВСУ в «неправильном направлении»

    США расстроило смещение оборонительных линий ВСУ в «неправильном направлении»
    @ Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Оборонительные линии вооруженных сил Украины смещаются в «неправильном направлении» в связи с продвижением России «на запад с территории Донбасса», заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби заявил, что время передать вооруженным силам Украины «необходимые средства для самообороны уже прошло». Белый дом выразил обеспокоенность тем, что задержка с утверждением финансирования негативно скажется «на украинских военнослужащих на поле боя», передает ТАСС.

    При этом Вашингтон, по словам Кирби, не видит угрозы раскола в рядах Запада по ситуации на Украине. По его словам, Киев «пользуется огромной международной поддержкой и солидарностью», а в Европе достигнуто «невероятное единство, все разделяют ту же обеспокоенность», что и США по поводу ситуации на Украине и безопасности НАТО.

    Напомним, глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы России не дали украинским войскам закрепиться на рубеже Петровское – Ласточкино – Северное после оставления Авдеевки и продолжают теснить ВСУ в западном направлении.

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    6 марта 2024, 14:14 • Новости дня
    Песков: Военные самолеты США на территории России будут гореть и падать
    Песков: Военные самолеты США на территории России будут гореть и падать
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американские танки уже горят в зоне спецоперации, то же самое произойдет с американскими военными самолетами, если Вашингтон поставит их киевскому режиму, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Танки США ездят по территории России, но ездят они «до какого-то момента», а потом они горят, потому что их уничтожают российские военнослужащие, сказал Песков, передает ТАСС.

    Если над российской территорией полетят американские самолеты, то военные ВС России «также сделают так, чтобы эти самолеты горели и падали».

    Ранее Дания заявляла, что направит первые американские истребители F-16 Украине летом 2024 года.

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    6 марта 2024, 08:36 • Новости дня
    Зеленская отказалась ехать в США на выступление Байдена

    WP: Зеленская отклонила приглашение Белого дома посетить выступление Джо Байдена

    Зеленская отказалась ехать в США на выступление Байдена
    @ Bonnie Cash/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Первая леди Украины Елена Зеленская отклонила приглашение Белого дома посетить выступление американского президента Джо Байдена в Конгрессе, которое запланировано на 7 марта, сообщили СМИ.

    Источники The Washington Post отметили, что «дискомфорт» у украинской стороны вызвано «потенциальное присутствие [вдовы Алексея Навального Юлии] Навальной», передает РИА «Новости».

    Американская сторона планировала посадить Зеленскую и Навальную рядом с первой леди США Джилл Байден.

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщала ранее, что Юлия Навальная не сможет присутствовать на мероприятии. Источники WP предположили, что Белый дом не сообщил об этом Киеву. При этом он отметил, что эта было «не единственной причиной для беспокойства у украинцев».

    Напомним, 22 февраля сообщалось, что в Сан-Франциско прошла встреча Байдена с вдовой и дочерью Алексея Навального. В ходе мероприятия президент США ошибся с именем вдовы Навального.

    Российская несистемная оппозиция уже заявила, что место Навального, по факту смерти которого в колонии в настоящее время проводится проверка, займет его вдова Юлия.

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    6 марта 2024, 14:23 • Новости дня
    Шарий заявил, что его «заказал» Зеленский

    Шарий обвинил Зеленского в покушении

    Шарий заявил, что его «заказал» Зеленский
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Живущий в Испании украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что покушение на него произошло, поскольку его «заказал» президент Украины Владимир Зеленский.

    О том, что за покушением стоит Зеленский, говорит «вонь в отечественных (украинских) СМИ» и тот факт, что «убийце дали уйти», заявил Шарий, передает ТАСС.

    Он добавил, что появились свидетели, которые видели стрелявшего в него человека, они знают, как выглядел нападавший.

    Блогер добавил, что свидетели обратились к его охране, а полиция их не опрашивала. Также не был опрошен никто, кто живет рядом с местом, где произошел обстрел, добавил Шарий.

    Ранее Шарий заявил, что на него и на его супругу была совершена неудачная попытка покушения. Правоохранители Испании, где проживает блогер, не подтвердили и не опровергли факт покушения.

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    6 марта 2024, 11:35 • Новости дня
    Второй украинский БПЛА атаковал склад ГСМ в Железногорске Курской области
    Второй украинский БПЛА атаковал склад ГСМ в Железногорске Курской области
    @ МЧС России/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Второй украинский беспилотник попал в склад ГСМ Михайловского горно-обогатительного комбината им. А.В. Варичева (входит в «Металлоинвест») в Железногорском районе Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт.

    Старовойт написал в своем Telegram-канале, что в результате атаки никто не пострадал. На месте происшествия работают оперативные службы.

    Губернатор сообщил также о ракетной опасности в Суджанском районе Курской области.

    В 11.43 мск Старовойт сообщил об отбое ракетной опасности в Суджанском районе. При этом в Железногорске опасность, по его словам, сохраняется.

    Напомним, утром среды беспилотник ВСУ атаковал склад ГСМ в Курской области, загорелся резервуар с топливом. После этого в городе Железногорске была объявлена угроза ракетной опасности.

    Коментарии (16)
    6 марта 2024, 03:25 • Новости дня
    Орбан собрался обсудить с Трампом вопрос установления мира на Украине

    Глава МИД Венгрии Сийярто сообщил о намерении Орбана обсудить с Трампом вопрос установления мира на Украине

    Орбан собрался обсудить с Трампом вопрос установления мира на Украине
    @ Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава правительства Венгрии Виктор Орбан на встрече с экс-президентом США Дональдом Трампом во Флориде 8 марта хочет обсудить вопрос о том, как «добиться мира на Украине и в восточной части Европы», сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

    Сийярто заявил, что. по мнению Венгрии, «мир на Украине – это президент Трамп», без победы Трампа на выборах в США надежда на мир в обозримом будущем снижается, передает РИА «Новости».

    Как признал Сийярто, в Европе большинство не разделяет такую позицию. При этом он подчеркнул, что Венгрия не собирается «указывать» жителям США, за кого им голосовать на выборах президента США.

    Министр сказал, что Венгрия «всегда работает с теми американскими президентами и администрациями, которые избираются», но при президентстве Трампа «не было крупных глобальных войн», а отношения двух стран достигли «абсолютно высокого уровня».

    «Опираясь на опыт», Венгрия считает, что именно избрание Трампа помогло бы «вернуть мир к глобальной безопасности». Сийярто предположил, что украинский конфликт «не разразился бы», а кризис на Ближнем Востоке «разрешился бы гораздо быстрее», если бы Трамп одержал победу на выборах в 2020 году.

    «Те, кто говорил, что развитие событий на поле боя улучшит военную ситуацию в пользу Украины, потерпели неудачу. Те, кто поставлял оружие на Украину, способствовали затягиванию войны», – сказал Сийярто.

    Он выразил уверенность, что «Киеву не одолеть Россию», а «России не одолеть весь Запад», поэтому «рано или поздно» стороны начнут переговоры. Чем раньше это случится, тем меньше будет жертв и разрушений, заявил Сийярто.

    Напомним, Орбан заявил, что Трамп является «единственным лидером, способным остановить» конфликт. Премьер подчеркнул, что страна придерживается позиции о невозможности военного решения конфликта на Украине.

    Коментарии (14)
    6 марта 2024, 18:56 • Новости дня
    Путин призвал сократить до 16 часов время в пути поездов от Москвы до Черного моря
    Путин призвал сократить до 16 часов время в пути поездов от Москвы до Черного моря
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Необходимо создать условия для того, чтобы максимально возможное число россиян могли отдыхать на российских курортах по доступным ценам и с высоким уровнем комфорта, заявил президент России Владимир Путин на совещании, посвященном развитию юга страны и Приазовья. Он также призвал сократить до 16 часов время в пути пассажирских поездов от Москвы до Черноморского побережья.

    Путин отметил, что Азовское и Черное моря являются традиционными местами отдыха россиян, а туризм является одной из ключевых отраслей экономики этого региона, передает РИА «Новости».

    Глава государства напомнил о масштабном проекте «Пять морей», который затронет в том числе Азовский и Черноморские регионы. В рамках этого проекта планируется создать современные гостиничные комплексы с отелями и лечебно-реабилитационной инфраструктурой.

    «Подчеркну, нужно сделать так, чтобы как можно больше наших граждан, семей могли отдохнуть в России, выбрать себе отдых по душе – пляжный, горнолыжный, познавательный и так далее. Причем по доступным ценам и с высоким уровнем комфорта», – подчеркнул Путин.

    Президент также указал на необходимость сократить время движения пассажирских поездов от Москвы до Черного моря. «Нужно сократить до 16 часов время в пути пассажирских поездов от Москвы до Черноморского побережья», – сказал он.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, где в рамках проекта «Пять морей» будут созданы новые туристические объекты, как они будут выглядеть и что дадут российской экономике в целом.

    Коментарии (11)
    6 марта 2024, 13:03 • Новости дня
    В ЕС объяснили отказ европейских послов от встречи с Лавровым

    В ЕС объяснили отказ послов от встречи с Лавровым общей внешней политикой союза

    В ЕС объяснили отказ европейских послов от встречи с Лавровым
    @ Zheng Huansong/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано назвал «стандартной практикой» и общей внешней политикой европейского сообщества ситуацию коллективного отказа послов стран ЕС от встречи с главой МИД Сергеем Лавровым.

    По его словам, когда посольства стран ЕС координируют между собой плановую работу и взаимодействие с властями принимающей страны, поскольку ЕС продвигает и реализует общую внешнюю политику – это стандартная практика, передает РИА «Новости».

    Стано также отметил, что дипмиссии за границей находятся в постоянном контакте со своими штаб-квартирами по вопросам задач и деятельности в принимающей стране.

    В постпредстве ЕС подтвердили, что приглашение от МИД РФ поступало, но поспешили оправдаться за отказ, сославшись на то, что им не предложили «повестку встречи».

    Отказ послов ЕС от назначенной встречи прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, западные дипломаты занимаются в России «перформансами» и вмешательством во внутренние дела государства.

    Коментарии (6)
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