Захарова высмеяла сообщение о непричастности Украины к теракту в «Крокусе»

Мария Захарова иронично отреагировала на сообщение западных СМИ о непричастности Украины к теракту в «Крокусе»

Tекст: Денис Тельманов

«Шедевральная новость. Просто мать всех фейков. Особенно удачно получилось, что она вышла именно сегодня», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

По ее словам, в этот день Путин «с утра находился «в окружении» Генерального прокурора Игоря Краснова со всем центральным аппаратом Генпрокуратуры, Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, Секретаря Совбеза Николая Патрушева, Министра обороны Сергея Шойгу, Директора ФСБ Александра Бортникова».

«А Николай Патрушев и Александр Бортников ещё и интервью дали на тему вовлеченности США, Британии и Украины в трагические события в «Крокус Сити Холл», – подчеркнула Захарова.





















