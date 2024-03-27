Если Россия войну на Украине не проиграет, то она ее выиграет. Значит, впоследствии расплачиваться по счетам перед Москвой может уже не Евросоюз с его солидарной ответственностью, а каждая страна в отдельности и по совокупности неверных решений.2 комментария
Захарова высмеяла сообщение о непричастности Украины к теракту в «Крокусе»
Мария Захарова иронично отреагировала на сообщение западных СМИ о непричастности Украины к теракту в «Крокусе»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ироничной форме ответила на сообщение западных СМИ о том, что в окружении президента России Владимира Путина не верят в причастность Украины к теракту в «Крокус Сити Холле».
«Шедевральная новость. Просто мать всех фейков. Особенно удачно получилось, что она вышла именно сегодня», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
По ее словам, в этот день Путин «с утра находился «в окружении» Генерального прокурора Игоря Краснова со всем центральным аппаратом Генпрокуратуры, Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, Секретаря Совбеза Николая Патрушева, Министра обороны Сергея Шойгу, Директора ФСБ Александра Бортникова».
«А Николай Патрушев и Александр Бортников ещё и интервью дали на тему вовлеченности США, Британии и Украины в трагические события в «Крокус Сити Холл», – подчеркнула Захарова.