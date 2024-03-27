  • Новость часаРок-группа Garbage выразила соболезнования в связи терактом в «Крокусе»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему Зеленскому стал мешать главный русофоб в его окружении
    Стало известно о массовом уничтожении шведских танков на Украине
    Юрист Соловьев: Статус иноагента станет для Пугачевой фатальным имиджевым ударом
    Politico: Ястребиная риторика Макрона не понравилась французским избирателям
    Песков: Поручение Путина по приставкам направлено на создание игровой индустрии
    Увеличилось число жертв теракта в «Крокусе»
    ВСУ обстреляли болгарское поселение на Украине болгарскими снарядами
    Политолог назвал перспективы протестов против Орбана в Венгрии
    Проблемы с оплатой российской нефти возникли у трех стран
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Запад судорожно ищет деньги на продолжение войны

    Если Россия войну на Украине не проиграет, то она ее выиграет. Значит, впоследствии расплачиваться по счетам перед Москвой может уже не Евросоюз с его солидарной ответственностью, а каждая страна в отдельности и по совокупности неверных решений.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Зачем галициец обещал Америке русские меха

    По сравнению с немцами, французами и старинными шведами нынешние киевские куклы на веревочках, конечно, мелочь. Зато теперь понятно, что всю стаю западные дрессировщики специально на русский мех науськивали. На нефть, газ и алмазы. Учили. Готовили.

    10 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Макрон создает вторую Антанту

    Было бы даже полезно, если бы французы перекинули пару полков на Украину, где они бы стремительно поредели. Это вызвало бы большое недовольство во французском обществе и прочистило бы мозги Макрону. Хотя прочищать там особо нечего.

    6 комментариев
    27 марта 2024, 16:23 • Новости дня

    BI: Преимущество России в артиллерии и сомнения Запада могут стоить Киеву земель и военных

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина может потерять еще больше территорий и опытных военных из-за преимущества России в области артиллерии и неопределенности по поводу помощи от Запада, сообщает издание Business Insider со ссылкой на экспертов.

    Как пишет издание, из-за того, что Украина продолжает тратить ресурсы ПВО, а военной помощи Запада не поступает, Киев может потерять больше территории и опытных военных, передает РИА «Новости». Как отмечает издание, ВКС России могут начать беспрепятственно действовать над полем боя, плюс к тому Российская армия обладает серьезным преимуществом в артиллерии.

    Business Insider сообщает, что плохое положение ВСУ Киева также связано с эффективным использованием Россией планирующих бомб, так что перспективы Киева на поле боя выглядят все более мрачными.

    Ранее военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что критика российских авиабомб ФАБ-3000 в западных СМИ является частью информационной войны и, по сути, некомпетентна.

    26 марта 2024, 18:40 • Новости дня
    Бортников: Задержанные за теракт в «Крокусе» подтверждают украинский след

    Бортников: Первичные показания задержанных по теракту в «Крокусе» подтвердили украинский след

    Бортников: Задержанные за теракт в «Крокусе» подтверждают украинский след
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Первичные данные, полученные от задержанных по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», подтверждают украинский след, одни исламисты не смогли бы подготовить такую акцию, сообщил директор ФСБ России Александр Бортников.

    Бортников в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что исламисты в одиночку не смогли бы подготовить теракт, им помогали. По его словам, можно однозначно сказать, что политическая подоплека присутствует, передает РИА «Новости».

    Глава ФСБ подчеркнул, что версию с украинским следом, которую подтвердили первые показания задержанных, будут дорабатывать спецслужбы, чтобы выяснить реально присутствие и участие украинской стороны или нет.

    «Во всяком случае, пока есть основания говорить, что это именно так», – сказал Бортников.

    Бортников заявил также, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» «делали ноги» и собирались уйти живыми, чтобы скрыться на Украине.

    По его словам, Украина занималась обучением и подготовкой боевиков на территории Ближнего Востока.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе.

    Коментарии (50)
    26 марта 2024, 22:03 • Новости дня
    Эксперты увидели «китайский след» в замене секретаря СНБО Украины

    Политолог Корнилов: Секретарь СНБО Украины Данилов создавал проблемы для Украины

    Эксперты увидели «китайский след» в замене секретаря СНБО Украины
    @ Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press,szru.gov.ua/Wikipedia

    Tекст: Евгений Поздняков

    Алексей Данилов был образцом непрофессионального украинского политика. Его оскорбительные высказывания в адрес представителей ведущих государств создавали Украине массу проблем. Последней каплей стали оскобрления в адрес китайского дипломата Ли Хуэя, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Владимир Корнилов и Владимир Скачко. Ранее Владимир Зеленский снял Алексея Данилова с поста секретаря СНБО.

    «Алексей Данилов давно получил репутацию крайне непрофессионального человека. За ним числится огромное количество нарушений дипломатического протокола. Он очень часто позволял себе оскорблять важных государственных деятелей других стран. Разумеется, это не могло не приводить к некоторым проблемам для Украины», – сказал политолог Владимир Корнилов.

    «Думаю, что его уход с должности напрямую связан с неспособностью выполнять должностные обязанности. В этой ситуации куда больше вопросов вызывает назначение его преемником Александра Литвиненко. Этот человек крайне умен и ранее занимал пост главы Службы внешней разведки Украины», – отмечает он.

    «На мой взгляд, позиция главы внешней разведки повыше с точки зрения влияния, нежели позиция секретаря СНБО. С чем связано его неожиданное понижение – непонятно. Вполне возможно, что в настоящий момент в офисе Зеленского происходит передел власти, судить о котором ввиду нехватки данных – сложно», – подчеркивает собеседник.

    «Что касается самого Литвиненко, то он находится на достаточно хорошем счету в НАТО. Его карьерному взлету не помешал даже тот факт, что он является выпускником Академии ФСБ России. Разумеется, в профессиональном плане он смотрится куда более выигрышно, чем Алексей Данилов», – акцентирует Корнилов.

    Замена секретаря СНБО также может свидетельствовать о том, что на Украине формируется группа людей, желающих проложить дорогу к мирным переговорам, считает политолог Владимир Скачко. «Вполне возможно, что часть окружения Зеленского хочет приблизить окончание конфликта и способствует уходу «нерукопожатных» людей с постов», – заметил он.

    «Данилов был и является ярким примером деградации украинской государственности. Бездарный человек, продвинувшийся вверх лишь за счет бездумного повторения патриотических лозунгов. Он долгое время позволял себе крайне опасные выражения. Кульминацией его карьеры стал резкий выпад в сторону важного китайского дипломата Ли Хуэя», – уточняет эксперт.

    «Сейчас именно Пекин выступает одним из лидеров мирного урегулирования конфликта вокруг Украины. Демарш Данилова мог повлиять на настрой КНР, из-за чего круги, настроенные против «ястребиной» политики, вполне могли способствовать его уходу. Потеря невелика: единственное, что хорошо бы получилось у экс-главы СНБО – подавать палочки Ли Хуэю на чайной церемонии», – указывает Скачко.

    Даниловщина в украинской политике запомнится как время беспардонного использования СНБО в качестве репрессивно-карательного органа, рассуждает политолог Константин Бондаренко в своем Telegram-канале. «Он стал тем, кто согласился выполнять самую грязную работу – введение санкций, составление списков неугодных, озвучивание заведомо ложной информации. Он намеренно становился одиозным, собирая на себя весь негатив», – подчеркивает эксперт.

    «Новый секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Литвиненко – прямая противоположность: эрудированный, умный, любитель литературы, музыки и философии, знаток мировой системы принятия решений, в том числе и закулисной. Он крайне осторожен в высказываниях и не любит публичность. Но при этом влиятелен. Как шеф внешней разведки, находился в информационной тени своего конкурента Буданова. Но в отличие от него, всегда был ближе к «телу» первого лица», – резюмирует Бондаренко.

    Ранее должность секретаря СНБО Украины по указу Владимира Зеленского покинул Алексей Данилов. Его преемником назначен глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко. Перестановка произошла после того, как Данилов публично оскорбил спецпредставителя Китая по Евразии Ли Хуэя, отметив, что КНР не может диктовать офису Зеленского условия мира.

    Экс-секретарь СНБО сделал вид, что забыл имя дипломата, после чего нецензурно исковеркал его. Кроме того, он заявил, что «какой-то» спецпредставитель из Поднебесной не имеет право принимать решения о начале диалога Украины и России. Позже спикер МИД КНР Линь Цзянь сообщил, что ему ничего не известно о произошедшем.

    Новый секретарь СНБО Александр Литвиненко родился в 1972 году в Киеве. В 1994 году окончил Московский институт криптографии при Академии ФСБ. По специальности – шифровальщик. В 2005-м стал руководителем управления департамента государственной безопасности аппарата СНБО. При Петре Порошенко был заместителем секретаря СНБО. С 23 июля 2021 по 26 марта 2024 года – глава Службы внешней разведки Украины.

    Также известно, что Литвиненко прошел курсы повышения квалификации в Йоркском университете (Торонто, Канада) и Маршалл-центре (Гармиш-Партенкирхен, Германия). Кроме того, он окончил Королевский колледж оборонных наук в Британии в 2012 году.

    Коментарии (6)
    26 марта 2024, 21:34 • Новости дня
    СМИ: Капитаном врезавшегося в мост в США судна оказался украинец

    СМИ: Капитаном судна, которое снесло мост в США, оказался украинец

    СМИ: Капитаном врезавшегося в мост в США судна оказался украинец
    @ IMAGO/mpi34/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Капитан судна Dali, которое снесло автомобильный мост в американском Мэриленде, предположительно, может иметь гражданство Украины.

    Данные о том, кто управляет судном, находятся на портале Balticshipping, пишет издание Страна.

    Напомним, во вторник в Балтиморе (штат Мэриленд) обрушился автомобильный мост длиной 2,57 км после столкновения с грузовым судном. В ФБР отвергли версию теракта.

    Коментарии (40)
    26 марта 2024, 16:49 • Новости дня
    Зеленский назначил нового главу СНБО вместо Данилова
    Зеленский назначил нового главу СНБО вместо Данилова
    @ niss.gov.ua

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов освобожден от должности по указу президента страны Владимира Зеленского.

    Секретарем СНБО вместо Данилова назначен глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, передает РИА «Новости» со ссылкой на указ Зеленского.

    Напомним, секретарь СНБО Украины Данилов нецензурно исковеркал имя спецпредставителя Китая по Евразии Ли Хуэя.

    Представитель МИД КНР Линь Цзянь отметил, что не знает о ситуации с высказыванием Данилова о спецпредставителе Китая в Евразии.

    Коментарии (24)
    26 марта 2024, 16:34 • Новости дня
    Бортников: Украина вела подготовку боевиков на Ближнем Востоке
    Бортников: Украина вела подготовку боевиков на Ближнем Востоке
    @ Алексей Дружинин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Украина занималась обучением и подготовкой боевиков на территории Ближнего Востока, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.

    В места нахождения террористов, по его словам, выезжали представители украинского руководства, они работали с террористами и вели их подготовку, передает ТАСС.

    Бортников заявил также, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» «делали ноги» и собирались уйти живыми, скрыться на Украине.

    Коментарии (10)
    26 марта 2024, 20:06 • Новости дня
    В Севастополе в результате атаки в ночь на 24 марта повреждены около 100 домов
    В Севастополе в результате атаки в ночь на 24 марта повреждены около 100 домов
    @ t.me/razvozhaev

    Tекст: Ольга Иванова

    В ночь на 24 марта Севастополь подвергся ракетной атаке, по информации директора департамента общественной безопасности города Алексея Краснокутского, в результате атаки пострадали около 100 жилых домов.

    По словам Краснокутского, 96 многоквартирных и частных домов получили повреждения различной степени тяжести. В 30 административных и коммерческих зданиях выбиты окна, повреждены фасады и кровли. Также пострадали 62 единицы техники, шесть из которых – пассажирские катера. 25 личных автомобилей получили повреждения осколками, передает ТАСС.

    Ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в результате ночной воздушной атаки на Севастополь 23 марта зафиксировано три прямых попадания по жилым домам. Один человек погиб, восемь эвакуированы.

    Коментарии (12)
    26 марта 2024, 19:12 • Новости дня
    Владельцев Ferrari, Rolls-Royce и Lamborghini на Украине освободили от налога на роскошь
    Владельцев Ferrari, Rolls-Royce и Lamborghini на Украине освободили от налога на роскошь
    @ Manfred Segerer/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Минэкономики Украины исключило из списка автомобилей, подлежащих повышенному налогообложению, модели Ferrari, Rolls-Royce, Lamborghini, McLaren, Alpina, а также ряд моделей Mercedes-Benz.

    В результате владельцы этих элитных авто, среди которых есть и украинские депутаты, освобождены от уплаты налога на роскошь, который составляет 25 тыс. гривен (около 645 долларов), передает ТАСС.

    Эксперты отмечают, что отмена налога на роскошь для некоторых элитных авто может привести к потере бюджетных доходов и ущемлению принципа справедливости. В то же время сторонники этого решения утверждают, что оно позволит стимулировать рынок люксовых автомобилей и привлечь в страну инвестиции.

    Налог на роскошь был введен на Украине в 2014 году. В 2023 году расширили список автомобилей, подлежащих повышенному налогообложению, а в 2024 году из него исключили некоторые модели элитных авто.

    Ранее этот налог взимался с обладателей машин стоимостью от 2,5 млн гривен (более 64 тыс. долларов) и произведенных не более пяти лет назад.

    Коментарии (12)
    27 марта 2024, 13:24 • Новости дня
    Эксперт оценил небоевые потери на учениях в армии Польши

    Военный эксперт Бартош: Высокая смертность на учениях говорит о плохой подготовке армии Польши

    Эксперт оценил небоевые потери на учениях в армии Польши
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова,
    Евгений Поздняков

    Польша направила на Украину огромное количество наемников и собственной военной техники. Это серьезно бьет по обороноспособности страны. Кроме того, пристальное внимание к ВСУ отвлекает Варшаву от организации и подготовки своей армии, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. Ранее после гибели служащего спецназначения в Польше были остановлены все военные учения в стране.

    «Известные нам факты гибели польских солдат на учениях говорят о крайне низком уровне организации подготовительных мероприятий. Обычно подобные учения планируются задолго до их начала. Руководство старается продумать каждый шаг предстоящих тренировок. Разумеется, создание безопасных условий для служащих должно быть приоритетом для командного состава», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «По всей видимости, Варшава слишком увлеклась конфликтом на Украине. До организации учений у нее попросту не доходят руки. Польша значительно израсходовала запасы собственных вооружений. Огромное количество техники и наеников отправлено ВСУ. Конечно, страна пытается восполнить потери этих двух лет», – отмечает он.

    «США и Южная Корея активно осуществляют поставки Варшаве современных образцов боевых машин. Однако встает вопрос: а насколько умело с этими новинками обращаются местные солдаты? Не думаю, что они успели на приличном уровне освоить пользование данной техникой. Скорее всего, в этом плане тоже до сих пор возникают определенные проблемы. В целом, мы можем говорить о неадекватности как политических, так и военных элит Польши. Если на учениях у них такие результаты, то что будет в случае реальных боевых действий?», – подчеркивает собеседник.

    Ранее после гибели служащего спецназначения в Польше были остановлены все военные учения в стране. Об этом говорится на официальном сайте министерства обороны страны. Инцидент произошел в Татрах во время занятий по горной подготовке. При этом трагедия стала пятым случаем смерти военнослужащих государства в рамках проводимых мероприятий.

    До этого в результате взрыва на полигоне в Солярне тяжелые ранения получили два сапера. Своевременно оказать медицинскую помощь им не удалось – оба скончались на месте учений. В начале марта в одном из учебных центров на двух солдат наехала боевая машина пехоты. Об этом сообщает ТАСС.

    При этом указ о приостановке подготовительных мероприятий не касается «действий, проводимых структурами, которые готовятся к участию в зарубежных миссиях и операциях за границами государства, а также обучающими украинских солдат». Параллельно с этим оперативное командование вооруженных сил страны в соцсети Х (запрещена на территории РФ, ранее – Twitter) сообщило о гибели бригадного генерала.

    Отмечается, что Адам Морчак умер «по естественным причинам, в свободное от службы время». Ряд экспертов считают, что с помощью такой формулировки власти страны могли замаскировать гибель офицера на территории Украины.

    До этого сообщалось, что в Польше стартуют маневры Dragon-24 в рамках крупнейших за последние десятилетия учений НАТО Steadfast Defender 2024, в которых будут участвовать около 20 тыс. военных из десяти государств – членов альянса, включая мотострелков, бронетанковые войска и части специального назначения, а также 3500 единиц техники.

    Коментарии (2)
    27 марта 2024, 14:03 • Новости дня
    Российские войска улучшили положение на Авдеевском и Донецком направлениях
    Российские войска улучшили положение на Авдеевском и Донецком направлениях
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки заняли более выгодные позиции на двух направлениях, сообщили в российском Министерстве обороны в среду.

    На Донецком направлении Южная группировка заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 3-й штурмовой, 56-й мотопехотной, 28-й, 30-й механизированных, 46-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ у Зализнянского, Богдановки, Часова Яра, Клещеевки и Андреевки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинская сторона потеряла до 220 человек, два танка, две БМП и три автомобиля. При контрбатарейной борьбе поражены американская САУ М109 Paladin, американская гаубица М198, немецкая САУ PzH 2000, САУ «Гвоздика», гаубица Д-30, станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Анклав-Н» и склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

    На Авдеевском направлении группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю и отразила девять контратак украинских штурмовиков 24-й, 47-й, 53-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной бригад у Шумов, Ленинского, Тоненького, Водяного, Первомайского и Бердычей в ДНР.

    ВСУ потеряли там до 255 человек, две БМП и шесть автомобилей. При контрбатарейной борьбе поражены САУ М109 Paladin, американская гаубица М777 и САУ «Гвоздика».

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» улучшила тактическое положение и отразила три контратаки украинских штурмовиков 128-й бригады теробороны у Старомайорского в ДНР.

    ВСУ потеряли до 60 человек, два БТР, польскую САУ Krab и САУ «Гвоздика».

    Коментарии (0)
    26 марта 2024, 17:45 • Новости дня
    Захарова призвала расследовать заявления США по атакам Украины против России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона никогда скрывала атаки киевского режима против России, все заявления США по этой теме должны быть расследованы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова напомнила об атаках Украины на Крымский мост. «Вы хоть что-нибудь слышали, хоть одно слово с трибуны госдепа или в зале Совета безопасности от американского постпреда?», – цитирует Захарову ТАСС.

    Она отметила, что все высказывания из Вашингтона и все действия «этой команды либеральных демократов» должны быть расследованы с точки зрения поддержки терроризма на Украине.

    Коментарии (0)
    26 марта 2024, 17:06 • Новости дня
    В России увеличилось число звонков с Украины с призывами осуществить теракт

    Росгвардия: Число звонков с Украины с призывами совершения терактов в России увеличилось

    Tекст: Вера Басилая

    В России после теракта в «Крокус Сити Холле» кратно увеличилось число звонков подросткам с призывами совершения терактов, в основном звонят с территории Украины, сообщили в Росгвардии.

    В Росгвардии заявили, что злоумышленники, преимущественно действующие с территории Украины, пытаются вовлечь в свою деятельность подростков, предлагая им денежное вознаграждение за совершение терактов, передает ТАСС.

    Между тем МВД Белоруссии также сообщило, что были зафиксированы предложения через Telegram совершить теракты: устроить стрельбу в торговых центрах или заминировать здания, передает РИА «Новости».

    В ведомстве отмечают, что сообщения с призывами к терактам поступают преимущественно молодым людям и школьникам. В МВД призвали граждан незамедлительно сообщать в милицию о подобных случаях, там подчеркнули, что даже интернет-призывы к терактам влекут за собой суровую уголовную ответственность.

    Ранее ФСБ призвала граждан к бдительности после теракта в «Крокус Сити Холле». Спецслужба сообщает о резком росте числа телефонных звонков и сообщений с призывами к терактам, поступающих на номера россиян, в том числе несовершеннолетних.

    Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что большинство аккаунтов, с которых подросткам в России предлагают совершить теракт, созданы на территории Украины.

    Коментарии (0)
    26 марта 2024, 21:22 • Новости дня
    В Харькове пообещали восстановить электроснабжение за 7-10 дней

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что полное восстановление электроснабжения Харькова займет от 7 до 10 дней, если не будет новых разрушений.

    Он уточнил, что возможно понадобится до двух недель, передает РИА «Новости».

    Кудрицкий подчеркнул, что это возможно только при условии отсутствия новых масштабных разрушений энергосистемы. По его словам, сейчас в Харькове ведутся работы по восстановлению электроснабжения объектов критической инфраструктуры, жилых домов и промышленных предприятий.

    Напомним, после серии взрывов в Харькове полностью отключилось электричество и возникли проблемы с водо- и теплоснабжением.

    Коментарии (0)
    27 марта 2024, 11:15 • Новости дня
    Bloomberg: Макрон разгневал американских и европейских союзников

    Bloomberg: Слова Макрона об отправке военных на Украину разгневали чиновников США

    Tекст: Ольга Никитина

    Противоречивый комментарий президента Франции Эммануэля Макрона о «сапогах на земле» вызвал недовольство со стороны канцлера Германии Олафа Шольца и «разозлил» американских чиновников, поскольку такие высказывания, по их мнению, могут спровоцировать столкновение с Россией, пишут СМИ.

    В статье Bloomberg говорится, что недовольство со стороны союзников Макрон заслужил тем, что отказался публично исключать возможность отправки французских войск на Украину. Французский лидер, констатирует издание, не пользуется полной поддержкой союзников.

    Попытки Макрона держать российское руководство «в напряжении», возможно, дали противоположный эффект, говорится в публикации. Франция отстает от своих союзников по объему помощи Украине, при этом требуя от ЕС ввести санкции против российского зерна, что вызывает недовольство европейских фермеров.

    Несмотря на то, что некоторые страны ЕС приветствуют жесткую позицию Макрона по отношению к России, его критики считают, что он больше говорит, чем делает. В частности, Франция до сих пор не внесла финансовый вклад в инициативу по закупке снарядов для Украины, в то время как Германия выделила 300 млн евро, продолжает Bloomberg.

    С начала боевых действий на Украине Франция значительно отстает от своих союзников по общему объему помощи, отправленной Киеву. Так, Франция пообещала Киеву менее 2 млрд евро в поддержку, в то время как Германия – 22 млрд евро.

    Газета Politico писала ранее, что жесткая риторика Макрона не принесла ему популярности среди избирателей.

    Коментарии (4)
    26 марта 2024, 18:12 • Новости дня
    В результате обстрела ВСУ часть Шебекино и село Ржевка остались без света

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате обстрела со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области повреждена линия электропередачи. Часть города и село Ржевка остались без электроснабжения.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что под обстрел попал город Шебекино. Часть снарядов упала на окраине города, пострадавших нет.

    Оперативные и аварийные службы уже занимаются устранением последствий обстрела.

    Ранее российская ПВО сбила 13 воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом.

    Коментарии (2)
    26 марта 2024, 19:37 • Новости дня
    Два украинских беспилотника уничтожены над Белгородской областью

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российские средства ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.

    Попытка атаковать объекты на территории России зафиксирована около 18.30 мск. Дежурными средствами ПВО два украинских БПЛА были сбиты, сообщили в Telegram-канале ведомстве.

    Ранее сообщалось, что российская ПВО сбила 11 ракет Storm Shadow.

    Коментарии (0)
    Главное
    Посольство РФ в Корее осудило карикатуру на теракт в «Крокус Сити Холле»
    Патриарх Кирилл: Мигранты должны знать русский язык и уважать традиции России
    В России ответили на критику авиабомб ФАБ-3000 на Западе
    В суде раскрыли суть обвинения в адрес замглавы ФТС Ягодкиной
    В Польше сообщили о «внезапной смерти» бригадного генерала
    Карты «Мир» сделали недоступными в Samsung Pay с 3 апреля
    Полуголая девушка разгромила пункт Wildberries в Кирове и уснула на месте

    Почему какао-бобы оказались на вес золота

    Какао-бобы выросли в цене не просто до нового исторического рекорда, а до небывалой высоты. Биржевые цены подскочили в 2,4 раза всего за несколько месяцев и достигли 10 тыс. долларов. Это означает одно: шоколад и все изделия, где он используется, в том числе глазированные сырки, станет производить дороже. Почему какао-бобы оказались на вес золота и как вырастут цены в российских магазинах? Подробности

    Перейти в раздел

    Дряхлеющего Байдена попытались заменить японцем

    Лидер КНДР отказал премьеру Японии, который выпрашивал у него срочную и личную встречу. Она стала бы для региона событием исторического масштаба, но у маршала сказали нет. Почему Ким Чен Ын так поступил? Чего хотел от него японский премьер Фумио Кисида? Наконец, почему в связи с этим активно обсуждают возможное начало ядерной войны? Подробности

    Перейти в раздел

    Смертная казнь оказалась неисполнимой для террористов

    Террористическая атака на «Крокус Сити Холл» активизировала дискуссию об отмене в России моратория на смертную казнь. В Госдуме готовы основательно изучить этот вопрос, но не подходить к нему сгоряча, однако в Совфеде превалируют другие мнения. Каковы главные аргументы противников и сторонников отмены смертной казни? И что ждет стрелков из «Крокуса», если мораторий все-таки будет отменен? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему украинцы стали убивать военкомов

    Уклонение от мобилизации на Украине становится все более массовым и агрессивным. Тревогу бьет военное руководство киевского режима: в стране массово распространена «моральная поддержка уклонения от защиты Украины». Куда делся боевой пыл украинских граждан и почему моральный упадок заметен даже в Верховной раде? Подробности

    Перейти в раздел

    Как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе»

    Владимир Путин заслушал доклады спецслужб и правоохранительных органов о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» и поставил перед силовиками целый ряд вопросов. Какие именно зацепки помогут определить, кто стоит за террористической акцией устрашения в столице России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Япония хочет предотвратить войну

      Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына заявила, что премьер-министр Японии Фумио Кисида напрашивается на встречу с ее братом. Такого раньше не было, у Токио и Пхеньяна даже нет дипломатических отношений. Зачем это Японии?

    • Теракт в «Крокусе»: главное

      Подозреваемые в нападении на «Крокус Сити Холл» отправлены под стражу, им грозит пожизненное заключение. Но главная задача следствия: установить организаторов одного из самых страшных терактов в истории России.

    • Хуситы дали гарантии России и Китаю

      Как утверждает Bloomberg, Россия и Китай договорились с йеменскими хуситами о безопасном проходе судов в Красном море. Одна из важнейших артерий мировой торговли стала полем битвы между иранскими «прокси» и союзниками Израиля, прежде всего США. В этих условиях Россия пытается отстоять собственные интересы.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............