Экс-замминистра энергетики Тихонова осудили по делу о хищении 603 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярев

Тихонову назначили наказание в виде пяти лет и четырех месяцев колонии, также ему назначен штраф в 500 млн рублей, передает ТАСС.

Также ему запретили занимать должности в органах исполнительной власти в течение 14 лет после отбытия срока.

Обвиняемый уже отбыл назначенное наказание, находясь под следствием в следственном изоляторе, потому его освободили в зале суда.

Прокуратура требовала приговорить Тихонова к штрафу в 502 млн рублей. Остальным шестерым обвиняемым гособвинение запросило сроки семь или семь с половиной лет условно со штрафами от 45 до 90 млн рублей. Обвинение просило удовлетворить иск Минэнерго на 271,8 млн рублей, ведомство признано потерпевшим по делу.

Тихонову вменяли два эпизода – взятку в особо крупном размере и особо крупную растрату. В числе шестерых других фигурантов есть советник Тихонова Роман Рыжков и вице-президенты АО «Ланит» Владимир Макаров и Виктор Серебряков.

Всем им вменяли посредничество при взятке в особо крупном размере.

Согласно данным следствия, Тихонов причастен к краже денег при госпрограмме «Энергоэффективность и развитие энергетики» в 2014–2018 годах. В 2014 году был заключен государственный контракт на 603 млн рублей по разработке программы информационной системы топливно-энергетического комплекса.

В 2016 году обвиняемые подписали акты выполненных работ, после чего свыше 600 млн рублей перечислили IT-компании «Ланит». По версии следствия, работы были выполнены не в полном объеме, а деньги украдены. В феврале 2021 года Басманный райсуд Москвы перевел из СИЗО под домашний арест Валерию Коваленко, жену Тихонова, обвиняемую вместе с ним в хищении. Она, по данным СМИ, помогала следствию в раскрытии схем хищений не только своего супруга, но и других фигурантов.