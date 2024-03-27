Если Россия войну на Украине не проиграет, то она ее выиграет. Значит, впоследствии расплачиваться по счетам перед Москвой может уже не Евросоюз с его солидарной ответственностью, а каждая страна в отдельности и по совокупности неверных решений.0 комментариев
Группа «Пикник» добавила к публикации песни «За невинно убиенных» фото со свечой
Группа «Пикник» добавила к публикации песни «За невинно убиенных» из альбома 1994 года фото со свечой
Группа «Пикник» добавила к публикации «За невинно убиенных» из альбома 1994 года на своем YouTube-канале видеоряд с горящей свечой.
В течение суток с момента публикации на YouTube-канале группы видео набрало более 316 тыс. просмотров.
До этого музыканты «Пикника» возложили цветы в память о погибших в «Крокусе».
Напомним, в вечер, когда произошел теракт, в «Крокусе» должен был состояться концерт группы «Пикник». Число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 360 человек, включая 11 детей. Выписались из больниц 63 человека.