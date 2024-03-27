По сравнению с немцами, французами и старинными шведами нынешние киевские куклы на веревочках, конечно, мелочь. Зато теперь понятно, что всю стаю западные дрессировщики специально на русский мех науськивали. На нефть, газ и алмазы. Учили. Готовили.5 комментариев
Число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 360 человек
Центр медицины катастроф: Число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 360 человек
В результате теракта в «Крокус Сити Холле» пострадали 360 человек, включая 11 детей, сообщили в Центре медицины катастроф.
Там уточнили, что госпитализация потребовалась 92 пострадавшим. Выписались из больниц 63 человека. Кроме того, 205 пострадавших при теракте получили медицинскую помощь амбулаторно, передает ТАСС.
Ранее сообщалось о 182 пострадавших в результате теракта.
Как сообщал ранее в среду мэр Москвы Сергей Собянин, на лечении в московских больницах остаются 60 пострадавших при теракте.
При теракте в «Крокусе», согласно последним данным СК, погибли 139 человек, из них 40 – от огнестрельных ранений.