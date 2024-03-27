Центр медицины катастроф: Число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 360 человек

Tекст: Ольга Никитина

Там уточнили, что госпитализация потребовалась 92 пострадавшим. Выписались из больниц 63 человека. Кроме того, 205 пострадавших при теракте получили медицинскую помощь амбулаторно, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о 182 пострадавших в результате теракта.

Как сообщал ранее в среду мэр Москвы Сергей Собянин, на лечении в московских больницах остаются 60 пострадавших при теракте.

При теракте в «Крокусе», согласно последним данным СК, погибли 139 человек, из них 40 – от огнестрельных ранений.