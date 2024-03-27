По сравнению с немцами, французами и старинными шведами нынешние киевские куклы на веревочках, конечно, мелочь. Зато теперь понятно, что всю стаю западные дрессировщики специально на русский мех науськивали. На нефть, газ и алмазы. Учили. Готовили.2 комментария
Собянин: На лечении в московских больницах остаются 60 пострадавших при теракте
На лечении в московских больницах остаются 60 человек, пострадавших в результате теракта, который произошел в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
В своем Telegram-канале Собянин уточнил, что 34 человека выписаны. Число пациентов в крайне тяжелом состоянии, по словам градоначальника, сократилось почти втрое.
В ликвидации пожара в «Крокус Сити Холле», как отметил мэр города, участвовали почти 400 пожарных и спасателей, 44 бригады скорых, три вертолета.
По последним данным, при теракте в «Крокусе» погибли 139 человек, из них 40 – от огнестрельных ранений. Пострадали 182 человека.