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    Если Россия войну на Украине не проиграет, то она ее выиграет. Значит, впоследствии расплачиваться по счетам перед Москвой может уже не Евросоюз с его солидарной ответственностью, а каждая страна в отдельности и по совокупности неверных решений.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Зачем галициец обещал Америке русские меха

    По сравнению с немцами, французами и старинными шведами нынешние киевские куклы на веревочках, конечно, мелочь. Зато теперь понятно, что всю стаю западные дрессировщики специально на русский мех науськивали. На нефть, газ и алмазы. Учили. Готовили.

    8 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Макрон создает вторую Антанту

    Было бы даже полезно, если бы французы перекинули пару полков на Украину, где они бы стремительно поредели. Это вызвало бы большое недовольство во французском обществе и прочистило бы мозги Макрону. Хотя прочищать там особо нечего.

    5 комментариев
    27 марта 2024, 12:59 • Новости дня

    МВД Москвы: Большая часть дистанционных краж совершаются с Украины

    Глава ГУ МВД Москвы Баранов: Большая часть дистанционных краж в столице совершаются с Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Большая часть удаленных хищений со счетов жителей столицы совершается с украинской территории, заявил глава ГУ МВД по Москве Олег Баранов.

    В 2023 году количество преступлений с использованием информационных технологий выросло на 20%, эти преступления составили свыше 45% всех уголовно наказуемых деяний, сказал Баранов, передает ТАСС.

    Рост обусловлен увеличением дистанционных хищений, большая часть из них совершается с территории Украины.

    Полицейские проводят профилактику, предупреждая россиян о новых видах преступлений, совершаемых с помощью информационных технологий. Ведется работа по выявлению преступлений в сфере банковских услуг с Минцифры и крупными банками.

    Также Баранов сообщил, что в Москве в прошлом году на 23% выросло число преступлений экстремистской направленности.

    Ранее украинские СМИ сообщали, что действовавшие против российских граждан с территории Украины телефонные мошенники стали чаще совершать преступления против жителей собственной страны.

    26 марта 2024, 18:40 • Новости дня
    Бортников: Задержанные за теракт в «Крокусе» подтверждают украинский след

    Бортников: Первичные показания задержанных по теракту в «Крокусе» подтвердили украинский след

    Бортников: Задержанные за теракт в «Крокусе» подтверждают украинский след
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Первичные данные, полученные от задержанных по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», подтверждают украинский след, одни исламисты не смогли бы подготовить такую акцию, сообщил директор ФСБ России Александр Бортников.

    Бортников в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что исламисты в одиночку не смогли бы подготовить теракт, им помогали. По его словам, можно однозначно сказать, что политическая подоплека присутствует, передает РИА «Новости».

    Глава ФСБ подчеркнул, что версию с украинским следом, которую подтвердили первые показания задержанных, будут дорабатывать спецслужбы, чтобы выяснить реально присутствие и участие украинской стороны или нет.

    «Во всяком случае, пока есть основания говорить, что это именно так», – сказал Бортников.

    Бортников заявил также, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» «делали ноги» и собирались уйти живыми, чтобы скрыться на Украине.

    По его словам, Украина занималась обучением и подготовкой боевиков на территории Ближнего Востока.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе.

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    26 марта 2024, 22:03 • Новости дня
    Эксперты увидели «китайский след» в замене секретаря СНБО Украины

    Политолог Корнилов: Секретарь СНБО Украины Данилов создавал проблемы для Украины

    Эксперты увидели «китайский след» в замене секретаря СНБО Украины
    @ Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press,szru.gov.ua/Wikipedia

    Tекст: Евгений Поздняков

    Алексей Данилов был образцом непрофессионального украинского политика. Его оскорбительные высказывания в адрес представителей ведущих государств создавали Украине массу проблем. Последней каплей стали оскобрления в адрес китайского дипломата Ли Хуэя, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Владимир Корнилов и Владимир Скачко. Ранее Владимир Зеленский снял Алексея Данилова с поста секретаря СНБО.

    «Алексей Данилов давно получил репутацию крайне непрофессионального человека. За ним числится огромное количество нарушений дипломатического протокола. Он очень часто позволял себе оскорблять важных государственных деятелей других стран. Разумеется, это не могло не приводить к некоторым проблемам для Украины», – сказал политолог Владимир Корнилов.

    «Думаю, что его уход с должности напрямую связан с неспособностью выполнять должностные обязанности. В этой ситуации куда больше вопросов вызывает назначение его преемником Александра Литвиненко. Этот человек крайне умен и ранее занимал пост главы Службы внешней разведки Украины», – отмечает он.

    «На мой взгляд, позиция главы внешней разведки повыше с точки зрения влияния, нежели позиция секретаря СНБО. С чем связано его неожиданное понижение – непонятно. Вполне возможно, что в настоящий момент в офисе Зеленского происходит передел власти, судить о котором ввиду нехватки данных – сложно», – подчеркивает собеседник.

    «Что касается самого Литвиненко, то он находится на достаточно хорошем счету в НАТО. Его карьерному взлету не помешал даже тот факт, что он является выпускником Академии ФСБ России. Разумеется, в профессиональном плане он смотрится куда более выигрышно, чем Алексей Данилов», – акцентирует Корнилов.

    Замена секретаря СНБО также может свидетельствовать о том, что на Украине формируется группа людей, желающих проложить дорогу к мирным переговорам, считает политолог Владимир Скачко. «Вполне возможно, что часть окружения Зеленского хочет приблизить окончание конфликта и способствует уходу «нерукопожатных» людей с постов», – заметил он.

    «Данилов был и является ярким примером деградации украинской государственности. Бездарный человек, продвинувшийся вверх лишь за счет бездумного повторения патриотических лозунгов. Он долгое время позволял себе крайне опасные выражения. Кульминацией его карьеры стал резкий выпад в сторону важного китайского дипломата Ли Хуэя», – уточняет эксперт.

    «Сейчас именно Пекин выступает одним из лидеров мирного урегулирования конфликта вокруг Украины. Демарш Данилова мог повлиять на настрой КНР, из-за чего круги, настроенные против «ястребиной» политики, вполне могли способствовать его уходу. Потеря невелика: единственное, что хорошо бы получилось у экс-главы СНБО – подавать палочки Ли Хуэю на чайной церемонии», – указывает Скачко.

    Даниловщина в украинской политике запомнится как время беспардонного использования СНБО в качестве репрессивно-карательного органа, рассуждает политолог Константин Бондаренко в своем Telegram-канале. «Он стал тем, кто согласился выполнять самую грязную работу – введение санкций, составление списков неугодных, озвучивание заведомо ложной информации. Он намеренно становился одиозным, собирая на себя весь негатив», – подчеркивает эксперт.

    «Новый секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Литвиненко – прямая противоположность: эрудированный, умный, любитель литературы, музыки и философии, знаток мировой системы принятия решений, в том числе и закулисной. Он крайне осторожен в высказываниях и не любит публичность. Но при этом влиятелен. Как шеф внешней разведки, находился в информационной тени своего конкурента Буданова. Но в отличие от него, всегда был ближе к «телу» первого лица», – резюмирует Бондаренко.

    Ранее должность секретаря СНБО Украины по указу Владимира Зеленского покинул Алексей Данилов. Его преемником назначен глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко. Перестановка произошла после того, как Данилов публично оскорбил спецпредставителя Китая по Евразии Ли Хуэя, отметив, что КНР не может диктовать офису Зеленского условия мира.

    Экс-секретарь СНБО сделал вид, что забыл имя дипломата, после чего нецензурно исковеркал его. Кроме того, он заявил, что «какой-то» спецпредставитель из Поднебесной не имеет право принимать решения о начале диалога Украины и России. Позже спикер МИД КНР Линь Цзянь сообщил, что ему ничего не известно о произошедшем.

    Новый секретарь СНБО Александр Литвиненко родился в 1972 году в Киеве. В 1994 году окончил Московский институт криптографии при Академии ФСБ. По специальности – шифровальщик. В 2005-м стал руководителем управления департамента государственной безопасности аппарата СНБО. При Петре Порошенко был заместителем секретаря СНБО. С 23 июля 2021 по 26 марта 2024 года – глава Службы внешней разведки Украины.

    Также известно, что Литвиненко прошел курсы повышения квалификации в Йоркском университете (Торонто, Канада) и Маршалл-центре (Гармиш-Партенкирхен, Германия). Кроме того, он окончил Королевский колледж оборонных наук в Британии в 2012 году.

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    26 марта 2024, 21:34 • Новости дня
    СМИ: Капитаном врезавшегося в мост в США судна оказался украинец

    СМИ: Капитаном судна, которое снесло мост в США, оказался украинец

    СМИ: Капитаном врезавшегося в мост в США судна оказался украинец
    @ IMAGO/mpi34/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Капитан судна Dali, которое снесло автомобильный мост в американском Мэриленде, предположительно, может иметь гражданство Украины.

    Данные о том, кто управляет судном, находятся на портале Balticshipping, пишет издание Страна.

    Напомним, во вторник в Балтиморе (штат Мэриленд) обрушился автомобильный мост длиной 2,57 км после столкновения с грузовым судном. В ФБР отвергли версию теракта.

    Коментарии (40)
    26 марта 2024, 15:19 • Новости дня
    Директор ФСБ Бортников назвал главу ГУР Украины Буданова законной целью России
    Директор ФСБ Бортников назвал главу ГУР Украины Буданова законной целью России
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Начальство украинских спецслужб, включая руководителя Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов), является законной целью для России, заявил глава ФСБ Александр Бортников.

    Совершающие преступления в отношении России и российских граждан являются законной целью, ответил Бортников на вопрос про Буданова и других глав украинских спецслужб, передает ТАСС.

    На вопрос о том, почему эти цели еще не поражены, глава ФСБ ответил, что «все впереди».

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, в чем заочно в России обвиняют Буданова.

    Коментарии (33)
    26 марта 2024, 13:39 • Новости дня
    Российские войска нанесли групповой удар по центрам принятия решения СБУ
    Российские войска нанесли групповой удар по центрам принятия решения СБУ
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки нанесли групповой удар по украинским центрам принятия решения, объектам Службы безопасности Украины, украинским предприятиям ВПК, сообщило российское Минобороны.

    Удары наносились высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования, а также беспилотниками, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Целью ударов были центры принятия решения, объекты СБУ, предприятия военно-промышленного комплекса, места дислокации украинских нацбатов и иностранных боевиков.

    Все объекты поражены, цели удара достигнуты, заключили в ведомстве.

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    26 марта 2024, 16:49 • Новости дня
    Зеленский назначил нового главу СНБО вместо Данилова
    Зеленский назначил нового главу СНБО вместо Данилова
    @ niss.gov.ua

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов освобожден от должности по указу президента страны Владимира Зеленского.

    Секретарем СНБО вместо Данилова назначен глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, передает РИА «Новости» со ссылкой на указ Зеленского.

    Напомним, секретарь СНБО Украины Данилов нецензурно исковеркал имя спецпредставителя Китая по Евразии Ли Хуэя.

    Представитель МИД КНР Линь Цзянь отметил, что не знает о ситуации с высказыванием Данилова о спецпредставителе Китая в Евразии.

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    26 марта 2024, 16:34 • Новости дня
    Бортников: Украина вела подготовку боевиков на Ближнем Востоке
    Бортников: Украина вела подготовку боевиков на Ближнем Востоке
    @ Алексей Дружинин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Украина занималась обучением и подготовкой боевиков на территории Ближнего Востока, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.

    В места нахождения террористов, по его словам, выезжали представители украинского руководства, они работали с террористами и вели их подготовку, передает ТАСС.

    Бортников заявил также, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» «делали ноги» и собирались уйти живыми, скрыться на Украине.

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    26 марта 2024, 20:06 • Новости дня
    В Севастополе в результате атаки в ночь на 24 марта повреждены около 100 домов
    В Севастополе в результате атаки в ночь на 24 марта повреждены около 100 домов
    @ t.me/razvozhaev

    Tекст: Ольга Иванова

    В ночь на 24 марта Севастополь подвергся ракетной атаке, по информации директора департамента общественной безопасности города Алексея Краснокутского, в результате атаки пострадали около 100 жилых домов.

    По словам Краснокутского, 96 многоквартирных и частных домов получили повреждения различной степени тяжести. В 30 административных и коммерческих зданиях выбиты окна, повреждены фасады и кровли. Также пострадали 62 единицы техники, шесть из которых – пассажирские катера. 25 личных автомобилей получили повреждения осколками, передает ТАСС.

    Ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в результате ночной воздушной атаки на Севастополь 23 марта зафиксировано три прямых попадания по жилым домам. Один человек погиб, восемь эвакуированы.

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    26 марта 2024, 13:48 • Новости дня
    Эксперты объяснили необходимость скорого освобождения Часова Яра

    Военный эксперт Леонков: ВСУ долгое время обстреливали Артемовск с позиций в Часовом Яре

    Эксперты объяснили необходимость скорого освобождения Часова Яра
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Часов Яр является важным опорным пунктом ВСУ на пути ко второй полосе обороны противника. Взятие города позволит России не только обезопасить Артемовск, но и существенно продвинуться в сторону Краматорска и Славянска, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Алексей Леонков и Константин Сивков. Ранее стало известно о колоссальных трудностях украинской армии в рамках обороны Часова Яра.

    «Часов Яр расположен на возвышенности и предоставляет значительное преимущество той стороне, которая контролирует населенный пункт», – говорит военный эксперт Алексей Леонков. Он напомнил, что после освобождения Артемовска именно из этого населенного пункта противник вел огонь по нашим позициям. «В ходе контрбатарейной борьбы мы проредили артиллерию ВСУ, но обстрелы, к сожалению, еще происходят», – указал спикер.

    Освобождение Часова Яра изменит ситуацию, убежден он. «С одной стороны, это будет способствовать прекращению артиллерийских обстрелов Артемовска. С другой стороны, этот плацдарм открывает нам дорогу к укрепрайону Краматорск – Славянск», – подчеркнул Леонков.

    О стратегическом значении Часова Яра говорит и доктор военных наук Константин Сивков. По его словам, это важный опорный пункт на пути ко второй полосе обороны противника. «Данный город ранее был тыловым пунктом снабжения группировки ВСУ на передней полосе обороны. Там находились склады, командные пункты», – напоминает собеседник.

    Эксперт настаивает: Часов Яр важно освободить, это позволит обезопасить Артемовск. При этом говорить о том, как именно будет происходить освободительная операция, пока преждевременно, считает спикер. «Очевидно, что самой эффективной тактикой станет окружение населенного пункта», – резюмировал Сивков.

    Ранее стало известно, что ВСУ в Часовом Яре на Донецком направлении из-за колоссальных потерь испытывают трудности с обороной и нехваткой личного состава. Об этом РИА «Новости» сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, комбинированные удары ВС РФ по живой силе и технике противника на данном участке фронта серьезно сказались на ситуации вблизи населенного пункта.

    Он также подчеркнул, что образовавшаяся нехватка боеприпасов и вооружений в украинской армии деморализует солдат ВСУ. В их среде наблюдаются «панические настроения». «В ходе самовольного оставления позиций был оголен участок линии боевого соприкосновения порядка 300 метров юго-восточнее Часова Яра», – подчеркивает Марочко.

    О плачевной для украинской армии ситуации в населенном пункте ранее сообщало британское издание The Times. Как рассказал газете Виталий Овчаренко, офицер спецназа ВСУ, положение войск в городе давно стало сложным, и оно продолжает ухудшаться с каждым днем.

    Между тем Российская армия продолжает свое продвижение на Донецком направлении. В субботу ВС РФ освободили населенный пункт Красное. Также силами подразделения южной группировки войск были заняты более выгодные рубежи на данном участке фронта. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министерство обороны.

    В понедельник в районах Белогоровки (ЛНР), Клещеевки, Андреевки, Миньковки, Максимильяновки и Новомихайловки (ДНР) было нанесено поражение третьей штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 56-й мотопехотной, 24-й, 28-й, 30-й механизированных, 46-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ.

    В общей сложности противник потерял до 175 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были ликвидированы две самоходные артиллерийские установки Krab, а также две станции радиоэлектронной борьбы: «Нота» и «Анклав-Н».

    По мнению главы ДНР Дениса Пушилина, взятие Красного в совокупности с постепенным приближением к Часову Яру позволяет говорить о скорой возможности начала восстановления Артемовска. Он отметил, что до этого Россия не могла начать разминирование населенного пункта и разбор завалов из-за угрозы непрекращающихся обстрелов.

    Ранее военный аналитик Михаил Онуфриенко описал необходимые для освобождения Часова Яра условия.

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    26 марта 2024, 14:14 • Новости дня
    Политолог: Для борьбы с уклонистами Киев перейдет к методам нацистской Германии

    Политолог Скачко: Нехватка людей и моральное разложение армии толкает украинские власти на введение концлагерей

    Политолог: Для борьбы с уклонистами Киев перейдет к методам нацистской Германии
    @ Евгений Котенко/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    В ВСУ наблюдается дефицит личного состава, а те солдаты, которые уже призваны, теряют боевой дух. В таких условиях украинское командование предлагает все более жесткие меры, сравнимые с действиями нацистской Германии, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее в ВСУ заявили, что место уклонистов – концлагеря и штрафбаты.

    «Заявления представителей ВСУ можно расценивать как предвестник еще большего ужесточения мобилизации на Украине. Нехватка людей толкает власти на все более радикальные методы пополнения рядов армии», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Кроме того, сейчас мы видим снижение боевого духа ВСУ. Многие солдаты уже не верят, что они воюют за свою страну и семьи. Они понимают бессмысленность противостояния. Кроме того, там наблюдается моральное разложение. Чтобы сохранить войска, офис Зеленского может начать действовать еще жестче», – отмечает собеседник.

    «Все эти методы напоминают действия нацистской Германии. Но еще большую схожесть с ней современной Украине придает стремление насильно омолодить армию. В итоге дело может дойти до аналогов Гитлерюгенда (молодежная организация НСДАП – прим. ВЗГЛЯД)», – подчеркнул он.

    «Население Украины, в свою очередь, ничего с этим поделать не может. Вероятно, возникнут стихийные выступления, но их достаточно быстро подавят. Запад также никак не реагирует на такие жесткие меры, а порой и вовсе поддерживает их», – резюмировал Скачко.

    Ранее командир отделения 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Леонид Маслов заявил, что место уклонистов – концлагеря и штрафбаты. Он подчеркнул, что существование таких людей злит его больше, чем все остальные проблемы Украины, будь то олигархи, коррупция или нарушение прав человека.

    Кроме того, Маслов подверг критике «уклонистов» из Верховной рады, которые не могут организовать учет и перепись населения вместо повесток и захвата людей на улицах. Он осудил «создание атмосферы безнаказанности» для уклонистов.

    Между тем жители города Мукачево на западе Украины собрались на акцию протеста из-за массовой мобилизации в регионе и ее «бандитских методов». Известно, что организаторы распространяли в интернете анонс мероприятия в течение недели – они призывали выйти на улицу тех, кого не могут призвать, в частности женщин, людей старше 60 лет и многодетных.

    Напомним, в середине марта стало известно, что командование ВСУ намерено заменить в ходе новой волны мобилизации более 300 тыс. военнослужащих, находящихся в зоне конфликта. В ведомстве добавили, что будут использовать оставшихся после ротации призывников для восполнения боевых потерь, а также для других нужд войск «вне зависимости от ситуации на поле боя».

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    26 марта 2024, 19:12 • Новости дня
    Владельцев Ferrari, Rolls-Royce и Lamborghini на Украине освободили от налога на роскошь
    Владельцев Ferrari, Rolls-Royce и Lamborghini на Украине освободили от налога на роскошь
    @ Manfred Segerer/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Минэкономики Украины исключило из списка автомобилей, подлежащих повышенному налогообложению, модели Ferrari, Rolls-Royce, Lamborghini, McLaren, Alpina, а также ряд моделей Mercedes-Benz.

    В результате владельцы этих элитных авто, среди которых есть и украинские депутаты, освобождены от уплаты налога на роскошь, который составляет 25 тыс. гривен (около 645 долларов), передает ТАСС.

    Эксперты отмечают, что отмена налога на роскошь для некоторых элитных авто может привести к потере бюджетных доходов и ущемлению принципа справедливости. В то же время сторонники этого решения утверждают, что оно позволит стимулировать рынок люксовых автомобилей и привлечь в страну инвестиции.

    Налог на роскошь был введен на Украине в 2014 году. В 2023 году расширили список автомобилей, подлежащих повышенному налогообложению, а в 2024 году из него исключили некоторые модели элитных авто.

    Ранее этот налог взимался с обладателей машин стоимостью от 2,5 млн гривен (более 64 тыс. долларов) и произведенных не более пяти лет назад.

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    26 марта 2024, 17:45 • Новости дня
    Захарова призвала расследовать заявления США по атакам Украины против России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона никогда скрывала атаки киевского режима против России, все заявления США по этой теме должны быть расследованы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова напомнила об атаках Украины на Крымский мост. «Вы хоть что-нибудь слышали, хоть одно слово с трибуны госдепа или в зале Совета безопасности от американского постпреда?», – цитирует Захарову ТАСС.

    Она отметила, что все высказывания из Вашингтона и все действия «этой команды либеральных демократов» должны быть расследованы с точки зрения поддержки терроризма на Украине.

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    26 марта 2024, 17:06 • Новости дня
    В России увеличилось число звонков с Украины с призывами осуществить теракт

    Росгвардия: Число звонков с Украины с призывами совершения терактов в России увеличилось

    Tекст: Вера Басилая

    В России после теракта в «Крокус Сити Холле» кратно увеличилось число звонков подросткам с призывами совершения терактов, в основном звонят с территории Украины, сообщили в Росгвардии.

    В Росгвардии заявили, что злоумышленники, преимущественно действующие с территории Украины, пытаются вовлечь в свою деятельность подростков, предлагая им денежное вознаграждение за совершение терактов, передает ТАСС.

    Между тем МВД Белоруссии также сообщило, что были зафиксированы предложения через Telegram совершить теракты: устроить стрельбу в торговых центрах или заминировать здания, передает РИА «Новости».

    В ведомстве отмечают, что сообщения с призывами к терактам поступают преимущественно молодым людям и школьникам. В МВД призвали граждан незамедлительно сообщать в милицию о подобных случаях, там подчеркнули, что даже интернет-призывы к терактам влекут за собой суровую уголовную ответственность.

    Ранее ФСБ призвала граждан к бдительности после теракта в «Крокус Сити Холле». Спецслужба сообщает о резком росте числа телефонных звонков и сообщений с призывами к терактам, поступающих на номера россиян, в том числе несовершеннолетних.

    Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что большинство аккаунтов, с которых подросткам в России предлагают совершить теракт, созданы на территории Украины.

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    26 марта 2024, 21:22 • Новости дня
    В Харькове пообещали восстановить электроснабжение за 7-10 дней

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что полное восстановление электроснабжения Харькова займет от 7 до 10 дней, если не будет новых разрушений.

    Он уточнил, что возможно понадобится до двух недель, передает РИА «Новости».

    Кудрицкий подчеркнул, что это возможно только при условии отсутствия новых масштабных разрушений энергосистемы. По его словам, сейчас в Харькове ведутся работы по восстановлению электроснабжения объектов критической инфраструктуры, жилых домов и промышленных предприятий.

    Напомним, после серии взрывов в Харькове полностью отключилось электричество и возникли проблемы с водо- и теплоснабжением.

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    26 марта 2024, 13:50 • Новости дня
    Песков объяснил, почему Зеленский является «своеобразным» евреем

    Песков: Украину возглавляет своеобразный еврей, тяготеющий к националистическому духу

    Tекст: Ольга Никитина

    Националистический дух пропитал руководство Украины, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Еврей своеобразный там стоит. Еврей, который во многом проявляет симпатии и тяготения к националистическому духу», – приводит его слова ТАСС.

    Так Песков ответил на вопрос о том, допускают ли в Кремле, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» могут быть связаны с украинским руководством с учетом того, что во главе Украины стоит еврей.

    Президент России Владимир Путин накануне провел совещание, посвященное принимаемым после теракта в концертном комплексе «Крокус Сити Холл» мерам. Глава государства назвал произошедшее ужасным преступлением, акцией устрашения, и задался вопросом о том, кому она могла быть выгодна. «Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима», – подчеркивал российский лидер.

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