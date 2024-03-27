Если Россия войну на Украине не проиграет, то она ее выиграет. Значит, впоследствии расплачиваться по счетам перед Москвой может уже не Евросоюз с его солидарной ответственностью, а каждая страна в отдельности и по совокупности неверных решений.0 комментариев
В США сочли «неоправданным риском» использование Россией бомбы ФАБ-3000
Американское издание Forbes выразило опасения по поводу использования новой авиабомбы ФАБ-3000, производство которой началось в России.
По мнению автора статьи, из-за посредственных аэродинамических характеристик бомбы самолеты-носители будут вынуждены подлетать к цели ближе, что повысит риск их поражения, передает «Газета.ru».
Эксперт полагает, что использование 3,3-тонной ФАБ-3000 является «неоправданным риском», учитывая разрушительную силу уже существующих планирующих бомб.
Напомним, в Нижегородской области с февраля налажено массовое производство трехтонных авиабомб ФАБ-3000.
Газета ВЗГЛЯД писала, для чего фронту понадобились еще более крупные бомбы, которые по мощи уступают только ядерным тактическим зарядам.