  • Новость часаРоссийские войска продвинулись у Работино и Новопрокоповки
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Дряхлеющего Байдена попытались заменить японцем
    Стало известно о способности российских танковых ракет пробивать любую бронетехнику ВСУ
    Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу обсудили перспективы партнерства
    Запущена процедура присвоения Пугачевой статуса иноагента
    ФСБ: Задержанные за теракт в «Крокусе» подтверждают украинский след
    В Будапеште начались протесты с требованием отставки Орбана
    Польша остановила учения после гибели пятого военного
    Вучич предупредил об угрозе национальным интересам Сербии
    Сенатор Долгов: Путин блестяще реагирует на оскорбления Байдена
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Запад судорожно ищет деньги на продолжение войны

    Если Россия войну на Украине не проиграет, то она ее выиграет. Значит, впоследствии расплачиваться по счетам перед Москвой может уже не Евросоюз с его солидарной ответственностью, а каждая страна в отдельности и по совокупности неверных решений.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Зачем галициец обещал Америке русские меха

    По сравнению с немцами, французами и старинными шведами нынешние киевские куклы на веревочках, конечно, мелочь. Зато теперь понятно, что всю стаю западные дрессировщики специально на русский мех науськивали. На нефть, газ и алмазы. Учили. Готовили.

    8 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Макрон создает вторую Антанту

    Было бы даже полезно, если бы французы перекинули пару полков на Украину, где они бы стремительно поредели. Это вызвало бы большое недовольство во французском обществе и прочистило бы мозги Макрону. Хотя прочищать там особо нечего.

    5 комментариев
    27 марта 2024, 12:05 • Новости дня

    В США сочли «неоправданным риском» использование Россией бомбы ФАБ-3000

    В США сочли «неоправданным риском» использование Россией бомбы ФАБ-3000
    @ Министерство обороны РФ

    Tекст: Ольга Никитина

    Американское издание Forbes выразило опасения по поводу использования новой авиабомбы ФАБ-3000, производство которой началось в России.

    По мнению автора статьи, из-за посредственных аэродинамических характеристик бомбы самолеты-носители будут вынуждены подлетать к цели ближе, что повысит риск их поражения, передает «Газета.ru».

    Эксперт полагает, что использование 3,3-тонной ФАБ-3000 является «неоправданным риском», учитывая разрушительную силу уже существующих планирующих бомб.

    Напомним, в Нижегородской области с февраля налажено массовое производство трехтонных авиабомб ФАБ-3000.

    Газета ВЗГЛЯД писала, для чего фронту понадобились еще более крупные бомбы, которые по мощи уступают только ядерным тактическим зарядам.

    26 марта 2024, 23:36 • Новости дня
    Генпрокурор Краснов: 15 оборонных предприятий возвращены в госсобственность

    Tекст: Денис Тельманов

    За 2023 и 2024 годы прокуроры добились возвращения в государственную собственность 15 стратегических предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК), ранее незаконно приватизированных. Об этом сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

    «С 2023 года в судебном порядке только в сфере ВПК возвращено 15 стратегических предприятий общей стоимостью свыше 333 млрд рублей, которые незаконно выбыли из владения Российской Федерации, а в некоторых случаях попали под иностранный контроль», – заявил Краснов, сообщает «Интерфакс». 

    По его словам, новые владельцы предприятий, получив их в обход закона, не инвестировали в их развитие. «Модернизацию и развитие производства на протяжении десятков лет не осуществляли. Доходы от деятельности преимущественно выводили за рубеж», – сказал генпрокурор.

    Он отметил, что предприятия оказались в частной собственности «в результате злоупотреблений их руководителей, а также органов власти, среди которых и бывшие губернаторы, и бывшие сотрудники правоохранительных органов, не имевшие полномочий по отчуждению госимущества».

    Краснов подчеркнул, что прокуратура будет и впредь защищать интересы России и восстанавливать справедливость в подобных случаях.

    «Предусмотренная законом процедура приватизации не проводилась. При выявлении схожих нарушений закона мы, разумеется, и впредь будем защищать интересы России и восстанавливать справедливость», – сказал он.

    Генпрокурор также заверил, что права работников этих предприятий будут соблюдены.

    «В период судебных разбирательств силами надзора обеспечивается непрерывность технологических процессов, соблюдение трудовых и социальных прав работников», – заявил Краснов.

    «Это даже не обсуждается. Прокуроры выезжают на предприятия и разъясняют рабочим коллективам все необходимое, всегда находятся на связи. Для нас это приоритет», – добавил он.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия не намерена устраивать массовый перевод предприятий в государственную собственность, о деприватизации и огосударствлении экономики «не может быть и речи».

    Коментарии (21)
    26 марта 2024, 23:18 • Новости дня
    Украинские военные перебили водопровод в Горловке

    При обстреле Горловки со стороны ВСУ перебит участок водопровода

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром 26 марта обстреляли объекты водоснабжающей инфраструктуры в городе Горловка Донецкой Народной Республики/

    В результате атаки был поврежден участок водопровода, а также котельная в Центрально-Городском районе, сообщил глава городской администрации Иван Приходько, передает ТАСС.

    По его словам, украинские боевики целенаправленно атаковали водопровод, что привело к его повреждению. В результате обстрела котельной персонал не пострадал, однако масштабы повреждений пока не установлены из-за угрозы повторных обстрелов и работы украинских беспилотников.

    Ранее Приходько сообщал, что из-за обстрелов ВСУ были обесточены две фильтровальные станции в Горловке.

    Коментарии (9)
    27 марта 2024, 10:07 • Новости дня
    Захарова рассказала, как США загнали себя в тупик заявлением о «Крокусе»

    Захарова: США загнали себя в тупик словами о причастности ИГ к теракту в «Крокусе»

    Захарова рассказала, как США загнали себя в тупик заявлением о «Крокусе»
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США загнали себя в тупик, утверждая, что теракт в «Крокус Сити Холле» 22 марта якобы был совершен террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ).

    Захарова в эфире радио Sputnik обратила внимание на то, что США слишком быстро, еще до завершения тушения пожара, заявили о непричастности Украины к теракту. Она также подчеркнула, что США с поразительной скоростью, за пару часов, сделали вывод о причастности ИГ к теракту.

    По мнению дипломата, США сами создали ИГ, поэтому их заявления о причастности этой группировки к теракту в Москве выглядят нелепо.

    Захарова призвала США перестать спекулировать на трагедии и предоставить доказательства своей версии.

    Ранее главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что ложь спецслужб США о «Крокусе» выдал «тупейший фальстарт».

    Коментарии (5)
    26 марта 2024, 15:24 • Новости дня
    Шойгу назвал глупостью слух о мобилизации для создания буферной зоны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дополнительная мобилизация для создания буферной санитарной зоны на Украине, обеспечивающей безопасность приграничных территорий России, не понадобится, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

    Как сказал Шойгу, отвечая на вопрос, нужна ли мобилизация для создания такой буферной зоны, «это глупость», передает ТАСС.

    Ранее президент Владимир Путин не исключил создания «определенной «санитарной зоны» на нынешних территориях, подчиненных киевскому режиму».

    Коментарии (15)
    26 марта 2024, 14:56 • Новости дня
    МиГ-31 прогнал пару бомбардировщиков ВВС США от границы России над Баренцевым морем
    МиГ-31 прогнал пару бомбардировщиков ВВС США от границы России над Баренцевым морем
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российский истребитель МиГ-31 сопроводил пару стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США, которые приближались к российской границе над Баренцевым морем, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что российские средства контроля воздушного пространства зафиксировали приближение к российской госгранице двух воздушных целей. Для их опознавания и недопущения нарушения границы был поднят МиГ-31.

    Отмечается, что экипаж российского истребителя идентифицировал цели как американские бомбардировщики B-1B. При приближении МиГ-31 американские самолеты изменили курс, отдалились от границы и развернулись.

    Российский истребитель вернулся на аэродром базирования. Нарушения границы России не допущено.

    Коментарии (5)
    26 марта 2024, 17:45 • Новости дня
    Захарова призвала расследовать заявления США по атакам Украины против России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона никогда скрывала атаки киевского режима против России, все заявления США по этой теме должны быть расследованы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова напомнила об атаках Украины на Крымский мост. «Вы хоть что-нибудь слышали, хоть одно слово с трибуны госдепа или в зале Совета безопасности от американского постпреда?», – цитирует Захарову ТАСС.

    Она отметила, что все высказывания из Вашингтона и все действия «этой команды либеральных демократов» должны быть расследованы с точки зрения поддержки терроризма на Украине.

    Коментарии (0)
    26 марта 2024, 22:53 • Новости дня
    Госсекретарь США и глава МИД Казахстана обсудили перспективы партнерства

    Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу обсудили перспективы партнерства

    Tекст: Денис Тельманов

    В Вашингтоне состоялась встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и заместителя премьер-министра – министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу.

    Стороны обсудили перспективы развития двустороннего партнерства, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Госдепа США.

    Отмечается, что в ходе беседы Блинкен и Нуртлеу подтвердили «обсудили обоюдную заинтересованность в развитии партнерских отношений между США и Казахстаном«.

    «Они обменялись мнениями о текущем состоянии двустороннего экономического сотрудничества и выразили приверженность курсу на наращивание инвестиций и диверсификацию экономики Казахстана», – говорится в сообщении.

    Госсекретарь США подчеркнул ключевую роль свободных СМИ и процветающего гражданского общества в создании условий для привлечения бизнес-инвестиций и обеспечения экономического роста республики.

    Главы внешнеполитических ведомств также затронули ситуацию вокруг Украины.

    Встреча Нуртлеу и Блинкена прошла в рамках официального визита казахстанского министра в США. 29-30 марта он нанесет визит в Китай, где проведет переговоры с высокопоставленными представителями китайского руководства.


    Коментарии (4)
    26 марта 2024, 14:55 • Новости дня
    Кулеба эмоционально обратился к Западу по поводу Patriot

    Глава МИД Украины Кулеба потребовал у Запада «чертовы Patriot»

    Tекст: Ольга Никитина

    Западу необходимо нарастить поставки зенитных ракетных комплексов Patriot для нужд ВСУ, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью европейским СМИ.

    Союзники Киева, посетовал глава украинского внешнеполитического ведомства, ведут себя непоследовательно. Их слова, отметил он, порой расходятся с действиями.

    Оружия, которое Запад поставляет Украине, недостаточно, поставки задерживаются, пожаловался он в интервью Politico.

    «Дайте нам чертовы Patriot», – приводит его слова «Вечерняя Москва».

    Кулеба заявил, что новые ЗРК позволили бы Украине защитить в том числе экономику страны от разрушения.

    Сам Кулеба ранее говорил также, что у стран Запада есть возможность передать Киеву новые ЗРК Patriot, но соответствующее решение не принимают.

    Коментарии (4)
    27 марта 2024, 05:11 • Новости дня
    Беспилотник «Элерон-7» впервые задействовали на учениях РВСН

    Беспилотник «Элерон-7» дебютировал на учениях РВСН, обнаружив ДРГ

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе командно-штабных учений Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), проходивших в Иркутской области, впервые был применен беспилотник самолетного типа «Элерон-7», задачей которого стало обнаружение диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

    Беспилотники «Элерон-7» в режиме реального времени обнаружили ДРГ, пытавшиеся заминировать дороги на маршрутах движения колонн, в результате группы были нейтрализованы на дальних подступах к полевым позициям, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

    Отмечается, что «Элерон-7» обладает рядом преимуществ по сравнению с предыдущими моделями БПЛА. Он бесшумен, обеспечивает стабилизацию изображения высокой четкости, имеет увеличенную продолжительность полета (до 3 часов) и повышенную дальность (до 50 км).

    Кроме того, беспилотник способен одновременно вести воздушную разведку в оптическом и инфракрасном диапазонах, а также использовать контрольно-телеметрический радиоканал в условиях радиоэлектронного подавления.

    Применение «Элерона-7» продемонстрировало его эффективность в решении задач по обнаружению ДРГ. Это повысило уровень безопасности подвижных ракетных комплексов «Ярс» и других объектов РВСН, подчеркивают в российском военном ведомстве.

    Коментарии (0)
    26 марта 2024, 13:23 • Новости дня
    Ростех доработал поставляемые в зону СВО модули для дистанционного управления пулеметами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Радиозавод «Сигнал» доработал платформу для дистанционного управления танковым пулеметом Калашникова (ПКТ) и передал партию новых устройств в войска, сообщили в госкорпорации «Ростех».

    Как говорится в сообщении, устройства усовершенствованы с учетом реального боевого опыта и пожеланий бойцов. Там добавили, что эти устройства в режиме реального времени позволяют наблюдать за целью и вести с помощью дистанционного управления прицельную стрельбу из танкового пулемета калибра 7,62 мм, передает ТАСС.

    В госкорпорации добавили также, что доработки коснулись механических узлов платформы.

    Там рассказали, что модули оснащены мощным зумом и камерой высокого разрешения, также на них можно доустановить прибор ночного видения, тепловизор, дальномер и камеры собственной безопасности.

    Коментарии (0)
    27 марта 2024, 07:50 • Новости дня
    «Гиацинты» нанесли удар по минометным позициям ВСУ рядом с Курской областью

    «Гиацинты» ВС РФ нанесли удар по минометным позициям ВСУ в приграничье Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Расчеты гаубиц «Гиацинты-Б» Западной группировки войск успешно поразили минометные расчеты ВСУ в районе, граничащем с Курской областью.

    Целеуказание и корректировка артиллерийского огня осуществлялось с помощью беспилотных летательных аппаратов, что обеспечило высокую точность стрельбы и эффективность поражения целей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

    Отмечается, что операторы БПЛА в круглосуточном режиме отслеживают перемещения подразделений ВСУ и незамедлительно передают координаты целей для нанесения ударов.

    «Сегодня мы нанесли удар по живой силе противника, которая пыталась подобраться к нашей границе, но нашими силами она была обнаружена и уничтожена», – сообщил командир орудия Кирилл.

    «Гиацинты-Б» — это буксируемые гаубицы калибра 152 мм, разработанные в СССР. Они отличаются высокой дальностью стрельбы (до 30 км) и могуществом снарядов. Эти гаубицы эффективно применяются для уничтожения артиллерийских батарей, укрепленных позиций и скоплений войск противника.

    Использование БПЛА для разведки и корректировки огня артиллерии значительно повышает эффективность огневого поражения целей. БПЛА позволяют вести наблюдение за полем боя в режиме реального времени, оперативно выявлять цели и корректировать огонь артиллерии.

    Уничтожение минометных расчетов ВСУ в приграничье Курской области является важной превентивной мерой, направленной на обеспечение безопасности мирных жителей и предотвращение обстрелов российской территории.

    В результате действий артиллеристов группировки «Запад» была пресечена попытка ВСУ обстрелять мирные населенные пункты Курской области.

    Коментарии (0)
    27 марта 2024, 05:35 • Новости дня
    Саперы обезвредили более 2 тыс. боеприпасов под Мариуполем

    Саперы обезвредили более 2 тыс. боеприпасов в ходе разминирования полей под Мариуполем

    Tекст: Денис Тельманов

    Саперы сводного отряда разминирования группировки войск «Восток» обезвредили более двух тысяч взрывоопасных предметов в ходе обследования полей под Мариуполем, сообщил командир группы разминирования с позывным Нежиголь.

    «Сейчас весна и необходимо дать возможность работать на сельхозугодьях. Вот мы и проводим полную расчистку полей», – рассказал Нежиголь, передает ТАСС.

    По его словам, среди найденых боеприпасов были артиллерийские и реактивные снаряды, гранаты и мины.

    Помимо полей, саперы разминируют сам Мариуполь и окрестности города.


    Коментарии (0)
    26 марта 2024, 13:46 • Новости дня
    Москва выступила за комплексное обсуждение вопросов с США

    Представитель Кремля заявил о готовности Москвы комплексно обсуждать вопросы с США

    Tекст: Александра Юдина

    Москва открыта для диалога с Соединенными Штатами, при этом выступает за комплексное обсуждение всех вопросов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, нельзя выдирать из контекста одни вопросы из общего контекста, не изучая другие актуальные вопросы, передает ТАСС.

    Представитель Кремля заверил в готовности Москвы идти на диалог.

    Ранее политолог Петр Быстров заявил, что президент Владимир Путин открыт к диалогу со всеми политическими силами России.

    Коментарии (0)
    26 марта 2024, 14:49 • Новости дня
    ЕС пообещал Rheinmetall 130 млн евро для увеличения производства боеприпасов

    Rheinmetall получит от ЕС свыше 130 млн евро для увеличения производства боеприпасов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Германский оборонный концерн Rheinmetall получит от ЕС свыше 130 млн евро на увеличение объемов производства боеприпасов, заявили в компании.

    Как сообщили в компании, средства будут выделены в рамках акта поддержки производства боеприпасов (ASAP), они предназначены для расширения производства снарядов калибра 155 мм и пороха на объектах Rheinmetall в Венгрии, Германии, Румынии и Испании, передает ТАСС. Концерн планирует к 2027 году производить до 1,1 млн артиллерийских снарядов в год.

    Как сообщил председатель правления Rheinmetall Армин Паппергер, европейские вооруженные силы должны пополнить свои запасы артиллерийских снарядов, над этой задачей уже ведется работа.

    Ранее стало известно, что Rheinmetall планирует построить завод на Украине, на котором будут производиться артиллерийские снаряды калибра 155 мм.

    Коментарии (0)
    27 марта 2024, 10:10 • Новости дня
    Путин присвоил 29-й бригаде РХБЗ и 75-й бригаде управления наименования гвардейских

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин за массовый героизм и отвагу присвоил почетные наименования гвардейских 29-й отдельной бригаде радиационной, химической, биологической защиты (РХБЗ) им. генерал-полковника В.К. Пикалова и 75-й бригаде управления.

    Соответствующие указы главы государства опубликованы на официальном портале правовой информации (29-я бригада и 75-я бригада).

    В документах отмечается, что почетные наименования присвоены «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

    В феврале Путин поздравил с присвоением почетного наименования «гвардейский» командование и состав 25-го гвардейского полка радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) и 288-й гвардейской артиллерийской Варшавской Краснознаменной ордена Кутузова бригады.

    Коментарии (0)
    Главное
    ФСБ задержала соучастника нападения боевиков на псковских десантников в 2000 году
    В Британии оценили, сколько армия сможет продержаться против России
    В США сочли «неоправданным риском» использование Россией бомбы ФАБ-3000
    В Польше сообщили о «внезапной смерти» бригадного генерала
    МИД предупредил о фейковом видео с интервью Лаврова
    Карты «Мир» сделали недоступными в Samsung Pay с 3 апреля
    Мужа экс-директора «Новой Голландии» обвинили в оправдании терроризма

    Почему какао-бобы оказались на вес золота

    Какао-бобы выросли в цене не просто до нового исторического рекорда, а до небывалой высоты. Биржевые цены подскочили в 2,4 раза всего за несколько месяцев и достигли 10 тыс. долларов. Это означает одно: шоколад и все изделия, где он используется, в том числе глазированные сырки, станет производить дороже. Почему какао-бобы оказались на вес золота и как вырастут цены в российских магазинах? Подробности

    Перейти в раздел

    Дряхлеющего Байдена попытались заменить японцем

    Лидер КНДР отказал премьеру Японии, который выпрашивал у него срочную и личную встречу. Она стала бы для региона событием исторического масштаба, но у маршала сказали нет. Почему Ким Чен Ын так поступил? Чего хотел от него японский премьер Фумио Кисида? Наконец, почему в связи с этим активно обсуждают возможное начало ядерной войны? Подробности

    Перейти в раздел

    Смертная казнь оказалась неисполнимой для террористов

    Террористическая атака на «Крокус Сити Холл» активизировала дискуссию об отмене в России моратория на смертную казнь. В Госдуме готовы основательно изучить этот вопрос, но не подходить к нему сгоряча, однако в Совфеде превалируют другие мнения. Каковы главные аргументы противников и сторонников отмены смертной казни? И что ждет стрелков из «Крокуса», если мораторий все-таки будет отменен? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему украинцы стали убивать военкомов

    Уклонение от мобилизации на Украине становится все более массовым и агрессивным. Тревогу бьет военное руководство киевского режима: в стране массово распространена «моральная поддержка уклонения от защиты Украины». Куда делся боевой пыл украинских граждан и почему моральный упадок заметен даже в Верховной раде? Подробности

    Перейти в раздел

    Как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе»

    Владимир Путин заслушал доклады спецслужб и правоохранительных органов о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» и поставил перед силовиками целый ряд вопросов. Какие именно зацепки помогут определить, кто стоит за террористической акцией устрашения в столице России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Япония хочет предотвратить войну

      Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына заявила, что премьер-министр Японии Фумио Кисида напрашивается на встречу с ее братом. Такого раньше не было, у Токио и Пхеньяна даже нет дипломатических отношений. Зачем это Японии?

    • Теракт в «Крокусе»: главное

      Подозреваемые в нападении на «Крокус Сити Холл» отправлены под стражу, им грозит пожизненное заключение. Но главная задача следствия: установить организаторов одного из самых страшных терактов в истории России.

    • Хуситы дали гарантии России и Китаю

      Как утверждает Bloomberg, Россия и Китай договорились с йеменскими хуситами о безопасном проходе судов в Красном море. Одна из важнейших артерий мировой торговли стала полем битвы между иранскими «прокси» и союзниками Израиля, прежде всего США. В этих условиях Россия пытается отстоять собственные интересы.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............