Эксперт: Надеждин не захотел менять Родину на похлопывание по плечу от Ходорковского

Политолог Данилин: Надеждин не поддался на соблазн иноагентов во время выборов

Tекст: Олег Исайченко

«Иноагенты и наши враги во время предвыборной кампании ухватились за кандидатуру Бориса Надеждина. На определенном этапе они попытались использовать политика в своих интересах. Но их план провалился», – сказал Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

По его мнению, это произошло во многом потому, что Надеждин не поддался на «глупый соблазн короткого хайпа», ответственно подойдя к тому, чтобы его участие в избирательной кампании соответствовало правилам ЦИК и законам России.

«Надеждин не захотел становиться несистемным политиком, менять Родину на похлопывание по плечу от какого-нибудь Михаила Ходорковского или Максима Каца (оба признаны в РФ иноагентами). Он ни разу не заступил за флажки, оставаясь в рамках российского законодательства», – пояснил политолог.

По его мнению, в итоге сам Надеждин сумел поднять свой авторитет, его роль на выборах была «предельно корректной», а значит у него есть перспективы для реализации себя в российской политике.

Напомним, Владимир Путин 18 марта заявил, что политик Борис Надеждин не смог принять участие в президентских выборах из-за неудовлетворительной работы в ходе предвыборной кампании. «Нужно было, наверное, активнее работать со своими сторонниками, не допускать ошибок, не допускать фальсификаций. По моим данным, не было набрано необходимое количество голосов, необходимых для участия в выборах», – сказал он.

ЦИК отказал Надеждину в регистрации 8 февраля. По итогам проверки 105 тыс. подписей, которые политик сдал в Центризбирком, комиссия ЦИК посчитала недействительными 9147 подписей, достоверными – 95 587 подписей. Надеждин неоднократно оспаривал решение ЦИК в Верховном суде. Политик подавал иски с требованием признать отказ в его регистрации кандидатом незаконным, а инструкции Центризбиркома по проверке списка сборщиков подписей за его выдвижение – дискриминирующими. Ни один из исков Надеждина не был удовлетворен.

Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. Явка составила 77,49%. В абсолютном исчислении в выборах приняли участие 87 576 075 избирателей. Элла Памфилова подчеркивала, что в современной истории России подобных показателей еще не было. Итоговый результат Владимира Путина составил 87,28%, за него проголосовали 76 млн 277 тыс. 708 человек.

Как отмечают эксперты и политологи, рекордные явка и результат Владимира Путина на выборах продемонстрировали абсолютную консолидацию российского общества и новую политическую реальность.