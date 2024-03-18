Эксперты: Президентское супербольшинство сформировало новую политическую реальность в России

Политологи: Выборы были конкурентными, но альтернативы курсу Путина люди не видели

Tекст: Олег Исайченко

«Результат избирательной кампании говорит об оглушительной победе действующего президента России Владимира Путина. Он набрал более 87% голосов. Это является важнейшим подтверждением всенародной поддержки его курса. Явка в 77,44%, опубликованная ЦИК, также бьет рекорды – это исторический максимум, который не фиксировали за всю современную политическую историю страны», – сказал Фирдус Алиев, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом.

«Тот результат, который Владимир Путин получил, – это президентское супербольшинство», – отметил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. По его словам в результате этих выборов родилась новая политическая реальность.

Социолог также перечислил основные факторы, которые повлияли на итоговый результат. «Донбасский консенсус – единство во имя победы, запрос на величие и на гордость – патриотический подъем, запрос на развитие и образ будущего, эмоциональный подъем (он особенно фиксируется с осени прошлого года). Важен и фактор выдающейся лидерской позиции – люди, выбирая кандидата, обращают внимание прежде всего на то, насколько этот человек подходит на должность руководителя страны», – пояснил Федоров.

Что важно, выборы в России носили не только внутриполитическое, но и внешнеполитическое измерение. Если внутри страны кампания прошла чисто, то за ее пределами она была «грязной, особенно в недружественных странах», констатировал Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа.

«Западные страны предпринимали действия, направленные на подрыв стабильности в стране, подрыл доверия народа к власти, на создание угрозы потери суверенитета и делигитимации нашей избирательной системы. Но все подобные действия не дали никакого результата», – пояснил эксперт.

«И несмотря на запугивание наших сограждан, несмотря на ракетные удары и удары БПЛА – люди пошли на выборы, и эти люди сказали «нет» провокациям. «No pasaran», «Они не пройдут» – сказал русский народ, и придя на избирательный участок, показал: любое давление на Россию и попытки сорвать наши выборы приведут лишь к одному – к народному единству», – резюмировал Данилин.

При этом выборы были конкурентными, но альтернативы курсу Путина люди не видели, оценивает результат голосования Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры. Он особо отметил активность россиян на выборах. «Конечно, дистанционное электронное голосование и многодневное голосование имели значение. Но решающую роль сыграли идеологические настроения. Консолидация вокруг флага уникальна и она продолжается», – констатирует эксперт.

Также кампания, по его словам, создала уникальные условия «бинарной легитимности». Чеснаков пояснил, что «многие говорили о необходимости или отложить, или отменить выборы», но то, что «власть пошла на выборы, показало, что политическая система работает». «У Путина сейчас полновесный мандат на шесть лет, легитимность абсолютна. Вторая же часть бинарной легитимности выражается в том, что прошедшая кампания завершила процесс, созданный поправками в Конституцию», – указал политолог.

Интересно и то, что кампания Владимира Путина была эмоционально насыщенной. «Основные эмоции: гордость, уверенность и надежда, – все были охвачены в равной мере и продемонстрированы наглядно», – подчеркнул Никита Сетов, заместитель генерального директора Консалтинговой группы «Полилог».

Определенные эмоции также дала интрига вокруг второго места. В этом плане партии, выдвинувшие своих представителей на выборы, проявили себя по-разному. «Наибольший «урожай» получил Владислав Даванков и партия «Новые люди», встав в один ряд с более опытными политическими игроками. У партии очень позитивные перспективы», – считает Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

В то же время КПРФ «понесла серьезный удар, показав антирекорд за все время существование партии». «Вторая позиция коммунистов поставлена под очень большое сомнение. А Леонид Слуцкий с трудом прошел стресс-тест как новый лидер ЛДПР. С другой стороны, партия сохранилась, подтвердила право на государственное финансирование», – заключил Минченко.