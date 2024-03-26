Цель врагов – разбудить в нас древних зверей, когда человек человеку – волк. Его надо только разбудить, а дальше уже он будет действовать сам: с таджиков перекинется на мигрантов, с мигрантов на мусульман, далее везде.43 комментария
Украинские военные перебили водопровод в Горловке
При обстреле Горловки со стороны ВСУ перебит участок водопровода
Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром 26 марта обстреляли объекты водоснабжающей инфраструктуры в городе Горловка Донецкой Народной Республики/
В результате атаки был поврежден участок водопровода, а также котельная в Центрально-Городском районе, сообщил глава городской администрации Иван Приходько, передает ТАСС.
По его словам, украинские боевики целенаправленно атаковали водопровод, что привело к его повреждению. В результате обстрела котельной персонал не пострадал, однако масштабы повреждений пока не установлены из-за угрозы повторных обстрелов и работы украинских беспилотников.
Ранее Приходько сообщал, что из-за обстрелов ВСУ были обесточены две фильтровальные станции в Горловке.