Количество европейских оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Формально все еще для защиты демократии от России, фактически – для защиты друг от друга. А главное – от германского реваншизма, черты которого становятся видны все отчетливее.4 комментария
Пособник украинских террористов получил в Петербурге 16 лет колонии
Пособника украинских террористов осудили в Петербурге на 16 лет
Первый Западный окружной военный суд в Петербурге приговорил пособника украинских террористов к 16 годам лишения свободы за государственную измену и содействие диверсионной деятельности.
Мужчина признан виновным по восьми особо тяжким статьям Уголовного кодекса, передает РИА «Новости».
По данным источника, петербуржец 1987 года рождения инициативно связался с представителями украинской террористической организации «Легион «Свобода России» (запрещена в РФ).
«Кураторы-террористы использовали мужчину в качестве курьера по пересылке различных устройств, в том числе телефонов и сим-карт для связи с другими агентами, элементов для сборки самодельных взрывных устройств, а также пользовались его услугами по разведке различных объектов на территории северной столицы», – рассказал собеседник агентства.
В ходе расследования мужчина полностью признал вину.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг суд приговорил агента украинских спецслужб к 14 годам колонии за госизмену.
В прошлом месяце Тульский областной суд приговорил двух местных жителей к лишению свободы за госизмену и диверсии.