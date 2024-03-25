  • Новость часаПесков обвинил Запад в желании не только сдержать, но и «добить» Россию
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    Как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе»
    Путин обозначил стоящие перед следствием по теракту в «Крокус Сити Холле» вопросы
    В МИД назвали аморальным отказ США помогать России в сфере безопасности в связи с терактом
    Жена Невзорова поглумилась над жертвой теракта в «Крокусе» за нелюбовь к ее мужу
    Путин о теракте в «Крокусе»: Преступление совершено руками радикальных исламистов
    Бастрыкин сообщил о восстановлении хронологии теракта в «Крокусе»
    Белый дом заявил, что ответственность за теракт в «Крокусе» несет «только ИГ»
    Глава МЧС заявил о штатной работе пожарной сигнализации в «Крокусе»
    Голикова рассказала о состоянии пострадавших при теракте в «Крокусе»
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Давка идей так же опасна, как и давка при пожаре

    Одна из целей теракта – заставить российскую власть шарахаться, делать резкие движения, менять заранее намеченные планы. Поэтому после того, как были выплеснуты эмоции, без которых было не обойтись, нам всем предстоит продолжать делать то, что должно.

    9 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Россия должна забыть про смертную казнь раз и навсегда

    Видели в суде террористов, напавших на концерт в «Крокусе»? Что-то они не выглядят счастливыми от того, что их оставили в живых при задержании.

    34 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Я не буду помогать врагу

    Иногда отзывы на теракт напоминают известную фразу «они упустили возможность промолчать». Но мы можем вовремя заметить этот идущий к горлу ил – и не дать ему прорваться. Мы можем сказать – нет. Я не буду разгонять страхи, сеять ненависть и подрывать доверие в обществе. Я не буду увеличивать уровень гнева и горечи.

    27 комментариев
    25 марта 2024, 23:47 • Новости дня

    Боррель назвал причину поддержки Украины Евросоюзом

    Боррель объяснил решение Евросоюза поддерживать Украину в конфликте с Россией собственными интересами ЕС

    Боррель назвал причину поддержки Украины Евросоюзом
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Поддержка Украины объясняется не любовью Евросоюза к украинскому народу, а собственными интересами ЕС, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

    Боррель сказал, что ЕС не может допустить победы России в конфликте с Украиной. По его словам, российская победа обернется «серьезным ущербом» для интересов США и Европы, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Как подчеркнул Боррель, помощь Киеву объясняется «не только щедростью». «Дело не в поддержке Украины потому, что мы любим украинский народ. Это в наших собственных интересах», – сказал он, добавив, что поддержка Украины отвечает и интересам США как «глобального игрока».

    Напомним, Боррель на фоне заявлений президента Франции Эммануэля Макрона об изучении возможности отправки военных на Украину заявил, что ЕС «не пойдет умирать за Донбасс».

    25 марта 2024, 14:54 • Новости дня
    Кедми привел аргументы против версии о причастности ИГИЛ к теракту в «Крокусе»

    Яков Кедми: Версия о причастности к теракту в «Крокусе» ИГИЛ противоречит целому ряду фактов

    Кедми привел аргументы против версии о причастности ИГИЛ к теракту в «Крокусе»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ни один член ИГИЛ не скажет о том, что пошел на преступление ради денег. Кроме того, радикальные исламисты не стали бы создавать коридор для отхода боевиков на Украину, сказал газете ВЗГЛЯД экс-руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Ранее в США возложили ответственность за теракт в Москве на ячейку ИГИЛ.

    «Удивительно, что западные СМИ настолько отчаянно отстаивают версию о причастности к организации теракта ИГИЛ (запрещена на территории РФ). Расследование дела до сих пор продолжается. Общественность имеет доступ к ограниченному набору фактов. Составить на их основе полную картину произошедшего невозможно», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».

    «Однако некоторые моменты уже заставляют усомниться в истинности американской и европейской версии. В основном журналисты в качестве доказательства ссылаются на видео, якобы опубликованное афганской ячейкой «Исламского государства». В нем объединение берет ответственность за трагедию на себя», – подчеркивает собеседник.

    «Даже если предположить, что запись не является фейковой, апеллировать к ней как к последней инстанции нельзя. Мелкие объединения в составе ИГИЛ часто приписывают себе теракты, осуществленные другими боевиками. Организацию не раз ловили на лжи. Данные заявления делаются зачастую с целью поднятия репутации формирования в террористических кругах», – уточняет эксперт.

    «Кроме того, афганская ячейка «Исламского государства» никогда не предпринимала враждебных действий по отношению к России. Непонятно, для чего им это потребовалось сейчас. Также важно понимать специфику поведения религиозных боевиков. Свои преступления они всегда совершают не ради денег», – считает Кедми.

    «Таким образом, признание террориста об оплате за содеянное выглядит крайне неубедительным. Настоящий член ИГИЛ никогда на это не пойдет. Расходится и почерк организации трагедии. Зачастую члены данного формирования используют так называемые пояса смертников. Это позволяет им действовать очень быстро», – акцентирует он.

    «Они готовы к собственной гибели и идут на преступление с осознанием скорой кончины. Также подчеркну, что ни один из задержанных до сих пор не подтвердил причастности к «Исламскому государству». Однако уже известно, что при попытке отхода они двигались в сторону Украины», – подчеркивает собеседник.

    «Не думаю, что ИГИЛ могло бы иметь какие-либо договоренности с этой страной. Следствию еще предстоит разобраться, кто именно и зачем планировал помочь беглецам. Совокупность всех этих фактов заставляет усомниться в истинности версии, предлагаемой западными изданиями», – замечает эксперт.

    Собеседник также обратил внимание на то, что сомнения есть и у израильтян. «Сейчас люди поделились на два лагеря. Одни слепо верят статьям американских и европейских СМИ. Другие, более детально вникающие в специфику произошедшего и принципы деятельности террористов, понимают, что причастность «Исламского государства» вызывает достаточно большое количество вопросов», – резюмирует Кедми.

    Ранее на официальном сайте Белого дома было размещено заявление пресс-секретаря Карин Жан-Пьер по поводу теракта в «Крокус Сити Холле». Она возложила ответственность на произошедшую трагедию на ИГИЛ.

    Reuters, со ссылкой на американские официальные лица, сообщило, что у Вашингтона есть разведданные о причастности именно этой террористической организации к атаке. Кроме того, агентство сообщило о Telegram-канале, в котором якобы появилось заявление об ответственности ИГИЛ за теракт. Однако эксперты вскоре подвергли сомнению достоверность этой публикации.

    Западная пресса, в свою очередь, продолжает настаивать на версии о причастности ИГ. Так, американская газета The New York Times со ссылкой на свои источники сообщает, что в марте США якобы собрали разведданные о том, что базирующееся в Афганистане отделение формирования планировало нападение на Москву. По словам одного из источников издания, члены группировки «активно действуют в России».

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что если у США были достоверные данные по теракту, то их необходимо передать России. Она также указала, что вызывает вопросы реакция Вашингтона, где заявили, что Украина непричастна к теракту в «Крокусе». Дипломат задалась вопросом, «на каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-то выводы в разгар трагедии о чьей-либо причастности».

    Позднее в колонке для «Комсомольской правды» она заявила, что «американские политинженеры» загнали себя в тупик, утверждая, что теракт в «Крокус Сити Холле» совершило «Исламское государство*». Дипломат подчеркнула, что Вашингтон пытается обелить «своих подопечных» и хочет прикрыть себя и офис Зеленского пугалом запрещенного ИГИЛ.

    По мнению главреда RT и МИА «Россия сегодня» Маргариты Симоньян к организации теракта специально привлекли людей, которых можно было бы выдать за членов «Исламского государства». При этом она отметила, что западные СМИ совершили «тупейший фальстарт» и начали публиковать статьи со своей версией произошедшего еще до задержания злоумышленников.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему к теракту, вопреки заявлениям Запада, может быть причастно не ИГИЛ, а Украина.

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    25 марта 2024, 13:37 • Новости дня
    ВС России уничтожили два ЗРК Patriot в аэропорту Жуляны в Киеве
    ВС России уничтожили два ЗРК Patriot в аэропорту Жуляны в Киеве
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Два зенитных ракетных комплекса Patriot поражены ракетным ударом в аэропорту Жуляны в Киеве, сообщили в силовых структурах России.

    Источник ТАСС подтвердил поражение двух ЗРК Patriot в Жулянах с наемниками из стран НАТО в составе.

    Ранее в районе киевского аэропорта Жуляны прогремел сильный взрыв.

    Коментарии (23)
    25 марта 2024, 13:00 • Новости дня
    Рар: Власти западных стран не на шутку напуганы терактом в Москве

    Немецкий политолог Рар: На Западе опасаются возвращения ИГИЛ и напуганы терактом в Москве

    Рар: Власти западных стран не на шутку напуганы терактом в Москве
    @ t.me/mchs_official

    Tекст: Олег Исайченко

    Руководство западных стран опасается возвращения ИГИЛ, поэтому оно очень обеспокоено терактом в Москве. Однако перед тем как говорить о виновниках трагедии, стоит дождаться итогов расследования. Уверен, что российские правоохранители узнают правду, сказал германский политолог Александр Рар. Ранее в США заявили об ответственности ИГ за теракт в «Крокусе».

    «Я вижу, что власти западных стран не на шутку напуганы терактом в Москве. Здесь очень боятся возвращения ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в России) в Европу. Все еще помнят атаки в Париже и Брюсселе, организованные радикальными исламистами. В ФРГ скоро начнется чемпионат Европы по футболу и правоохранительные органы Германии опасаются таких нападений», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Самое разумное сейчас – дождаться результатов расследования. Сегодня все, кому не лень, продвигают свои версии произошедшего. К счастью, российским правоохранителям удалось задержать преступников. Злоумышленники дают показания, поэтому уверен, что следы, ведущие к заказчикам теракта, найдутся», – подчеркнул он.

    «Появилась информация, что циркулирующее в соцсетях сообщение о том, что ИГИЛ взяло на себя ответственность – это фейк. Этого нельзя исключать, но в то же время известно, что организация не была уничтожена на Ближнем Востоке. Из Ирака она переправилась в Афганистан, также ее подполье существует и в странах Центральной Азии. Группировка сейчас должна или опровергнуть свою причастность, или подтвердить повторно», – акцентировал эксперт.

    «Но правду скрыть невозможно. И если будет прослежен след ИГИЛ на Украине, это будет означать новый виток войны. Я очень надеюсь, что группировка не откроет второй фронт против Москвы», – резюмировал Рар.

    Ранее на официальном сайте Белого дома было размещено заявление пресс-секретаря Карин Жан-Пьер по поводу теракта в «Крокус Сити Холле». Она возложила ответственность на произошедшую трагедию на ИГИЛ.

    Reuters, со ссылкой на американские официальные лица, сообщило, что у Вашингтона есть разведданные о причастности именно этой террористической организации к атаке. Кроме того, агентство сообщило о Telegram-канале, в котором якобы появилось заявление об ответственности ИГИЛ за теракт. Однако эксперты вскоре подвергли сомнению достоверность этой публикации.

    Западная пресса, в свою очередь, продолжает настаивать на версии о причастности ИГ. Так, американская газета The New York Times со ссылкой на свои источники сообщает, что в марте США якобы собрали разведданные о том, что базирующееся в Афганистане отделение формирования планировало нападение на Москву. По словам одного из источников издания, члены группировки «активно действуют в России».

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что если у США были достоверные данные по теракту, то их необходимо передать России. Она также указала, что вызывает вопросы реакция Вашингтона, где заявили, что Украина непричастна к теракту в «Крокусе». Дипломат задалась вопросом, «на каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-то выводы в разгар трагедии о чьей-либо причастности».

    Позднее в колонке для «Комсомольской правды» она заявила, что «американские политинженеры» загнали себя в тупик, утверждая, что теракт в «Крокус Сити Холле» совершило «Исламское государство». Дипломат подчеркнула, что Вашингтон пытается обелить «своих подопечных» и хочет прикрыть себя и офис Зеленского пугалом запрещенного ИГИЛ.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему к теракту, вопреки заявлениям Запада, может быть причастно не ИГИЛ, а Украина.

    Коментарии (10)
    25 марта 2024, 15:10 • Новости дня
    На Украине заявили о занятии российскими войсками четырех населенных пунктов

    Tекст: Александра Юдина

    Под контроль российских военных перешли населенные пункты Бердычи, Орловка, Тоненькое и Ивановское, ВСУ вынуждены отступать, сообщил экс-полковник СБУ Олег Стариков.

    По его словам, российские военные раньше были на околицах, а сейчас уже в селах, заняли 90% сел, передает РИА «Новости».

    Стариков заявил, что ВС России используют против ВСУ тактику «смертельных качелей», вынуждая украинских военных раскрыть свои слабые места, после чего нанести решающий удар.

    Ранее российские войска прорвали оборону украинской армии северо-западнее Вербового Запорожской области и продвинулись в этом районе на два километра.

    Коментарии (10)
    25 марта 2024, 18:19 • Новости дня
    Эксперт объяснил неявку российского посла в МИД Польши после «ракетного инцидента»

    Эксперт Лукьянов: Неявка российского посла в МИД Польши после «ракетного инцидента» стала ответом на действия послов ЕС

    Эксперт объяснил неявку российского посла в МИД Польши после «ракетного инцидента»
    @ IMAGO/Mikolaj Janeczek/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Неявка российского посла Сергея Андреева в МИД Польши, вероятнее всего, зеркальное действие в ответ на отказ послов стран ЕС прийти на встречу с министром иностранных дел России в начале марта, заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

    Лукьянов объяснил неявку российского посла в МИД Польши ответом на отказ послов стран Евросоюза прийти на встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым.

    По его словам, пространство дипломатического взаимодействия продолжает сужаться, отсекая уже даже формальные контакты.

    Ранее посол России в Польше Сергей Андреев не явился в МИД Польши, куда его вызвали для обсуждения «ракетного инцидента», из-за того, что польская сторона не предоставила никаких доказательств.

    Коментарии (13)
    25 марта 2024, 10:16 • Новости дня
    Российские войска продвинулись к Часову Яру в ДНР

    Пушилин: ВС России взяли Красное и продвигаются к Часову Яру

    Российские войска продвинулись к Часову Яру в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что взятие Красного и продвижение российских войск к Часову Яру позволяет говорить о возможности начать в обозримой перспективе восстановительные работы в Артемовске.

    По его словам, освобождение Красного и продвижение ВС России в районе Часова Яра делает все более близкой возможность начала восстановления в Артемовске, передает РИА «Новости».

    Пушилин добавил, все это время в Артемовске не было возможности приступить к разминированию и разбору завалов из-за непрекращающихся обстрелов.

    Он отметил, что ВСУ постоянно обстреливают город, не давая возможности начать восстановительные работы, поэтому продвижение наших подразделений дает такую возможность.

    Ранее сообщалось, что на Донецком направлении освобожден населенный пункт Красное в ДНР.

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    25 марта 2024, 11:37 • Новости дня
    В районе киевского аэропорта Жуляны прогремел сильный взрыв
    В районе киевского аэропорта Жуляны прогремел сильный взрыв
    @ Анна Марченко/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Сильный взрыв прогремел в понедельник в районе аэропорта Жуляны в Киеве, сообщили очевидцы.

    По словам местных жителей, в центральных районах украинской столицы прогремело три сильных взрыва, передает ТАСС.

    Очевидец сообщил также, что несколько взрывов с разницей в десять секунд раздались в Голосеевском районе на юго-западе Киева. Здесь, по его словам, прозвучало не менее пяти взрывов.

    В столичном регионе Украины объявлена воздушная тревога.

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    25 марта 2024, 15:04 • Новости дня
    ЕС отверг связь Украины с терактом в Подмосковье
    ЕС отверг связь Украины с терактом в Подмосковье
    @ Anadolu/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз не располагает доказательствами причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

    «Конечно, мы полностью отвергаем (сообщения о связи Украины с терактом – прим. ВЗГЛЯД). Нет никаких признаков того, что Украина связана», – сказал он на пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС.

    Стано также добавил, что ЕС мог бы возобновить сотрудничество с Россией в сфере борьбы с терроризмом, если бы Москва выступила с соответствующим предложением.

    «Если Россия выступит с заслуживающим доверия предложением, которое имеет рациональную основу и соответствует международным правилам, ЕС, возможно, не скажет нет», – сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

    Ранее американский предприниматель Дэвид Сакс предположил, что за терактом в «Крокус Сити Холле» может стоять Украина. Он считает, что Вашингтон должен отказаться от поддержки Киева, если эта информация подтвердится.

    Коментарии (32)
    25 марта 2024, 13:15 • Новости дня
    ФСБ задержала поджигателей трансформаторных подстанций в Ростове-на-Дону

    ФСБ задержала поджигателей трансформаторных подстанций и нефтепровода в Ростове-на-Дону

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудниками ФСБ были задержаны четыре человека, подозреваемые в поджоге двух трансформаторных подстанций и подготовке к поджогу магистрального нефтепровода, возбуждены дела по статье «Террористический акт».

    Следствием установлено, что задержанные совершили поджоги двух трансформаторных подстанций в Первомайском районе Ростова-на-Дону, которые обеспечивали электроэнергией жилые дома, административные и социально значимые объекты, передает ТАСС.

    В ФСБ уточнили, что задержанные планировали поджечь магистральный нефтепровод, принадлежащий АО «Черномортранснефть». В настоящее время все четверо заключены под стражу.

    Ранее в Забайкальском крае во Второй Восточный окружной военный суд поступило дело в отношении 13 обвиняемых в диверсиях и покушении на теракт.

    Коментарии (8)
    25 марта 2024, 17:28 • Новости дня
    Посол России отказался ехать в МИД Польши в связи с «ракетным инцидентом»

    Посол России отказался от визита в МИД Польши из-за отсутствия доказательств «ракетного инцидента»

    Посол России отказался ехать в МИД Польши в связи с «ракетным инцидентом»
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Посол России в Польше Сергей Андреев не явился в МИД Польши, куда его вызвали для обсуждения «ракетного инцидента», из-за того, что польская сторона не предоставила никаких доказательств.

    Андреев сообщил, что спросил у польской стороны, намерена ли она предоставить доказательства того, что российская ракета нарушила воздушное пространство Польши, но не получил внятного ответа, передает РИА «Новости».

    Дипломат также напомнил, что Москве не предоставили никаких доказательств по «ракетному инциденту», который якобы произошел 29 декабря 2023 года. Андреев сделал вывод, что не имеет смысла беседовать на эту тему без предъявления доказательной базы, и предложил польским дипломатам направить соответствующую ноту по почте или с курьером.

    Ранее польские военные заявили, что воздушное пространство республики нарушила якобы «российская крылатая ракета». Она находилась в воздушном пространстве Польши 39 секунд, после чего покинула территорию республики.

    Министерство иностранных дел Польши заявило, что «потребует объяснений» у России.

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    25 марта 2024, 09:29 • Новости дня
    ЕС после санкций против России переключился на импорт древесины из США и Турции

    Tекст: Ольга Никитина

    В 2023 году после введения санкций против российской древесины Евросоюз переориентировался на поставки из США и Турции, свидетельствуют данные европейской статслужбы.

    До эмбарго, введенного в апреле 2022 года, Россия была крупнейшим поставщиком древесины для ЕС, передает РИА «Новости».

    В 2023 году США нарастили поставки в 1,6 раза – до 1,3 млрд долларов, а Турция – вдвое, до 440 млн долларов.

    Среди других стран, увеличивших поставки, Камерун (на 31%), Норвегия (12%) и Великобритания (10%).

    Из стран СНГ поставки в ЕС в денежном выражении значительно увеличили Киргизия (рост с 2021 года в 6448 раз, до 8,8 млн долларов), Казахстан (в 324 раза – до 136,2 млн долларов), Таджикистан (в 6,3 раза), Грузия (в 3,39 раза), Азербайджан (в 3,3 раза) и Армения (в 1,46 раза).

    Ранее сообщалось, что вопреки санкциям и прогнозам, российские лесопромышленники смогли оперативно заменить европейские рынки на азиатские.

    Коментарии (6)
    25 марта 2024, 13:43 • Новости дня
    ВСУ на Авдеевском направлении за сутки потеряли до 120 военных и шесть танков
    ВСУ на Авдеевском направлении за сутки потеряли до 120 военных и шесть танков
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона в последние сутки на Авдеевском направлении потеряла до 120 человек, шесть танков и два автомобиля, сообщило Министерство обороны.

    Группировка войск «Центр» на этом направлении улучшила положение по переднему краю и отразила десять контратак украинских штурмовиков 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 53-й, 47-й механизированных бригад у Новгородского, Уманского, Тоненького, Семеновки, Первомайского и Бердычей в ДНР, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Там ВСУ потеряли до 120 человек, шесть танков, две боевые бронированные машины и два автомобиля. При контрбатарейной борьбе поражены САУ «Акация», гаубица Д-20, противотанковая пушка «Рапира», американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48.

    На Купянском направлении Западная группировка отразила атаку украинских штурмовиков 57-й мотопехотной бригады ВСУ у Синьковки в Харьковской области. Там украинская сторона потеряла до 20 человек и САУ «Гвоздика».

    На Донецком направлении Южная группировка заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 3-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 56-й мотопехотной, 24-й, 28-й, 30-й механизированных, 46-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ у Белогоровки (ЛНР), Клещеевки, Андреевки, Миньковки, Максимильяновки и Новомихайловки (ДНР).

    На этом направлении украинская сторона потеряла до 175 человек, две бронемашины, включая американскую БМП Bradley. При контрбатарейной борьбе поражены две польские САУ Krab, противотанковая пушка «Рапира», станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Анклав-Н».

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» улучшила тактическое положение и поразила формирования 102-й, 121-йи 128-й бригад теробороны у Малиновки (Запорожская область), Старомайорского и Макаровки (ДНР). Там украинская сторона потеряла до 110 человек.

    На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила скопления живой силы и техники 28-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ у Работино, Нестерянки (Запорожская область) и Тягинки (Херсонская область). Украинская сторона потеряла там до 40 человек и девять пикапов.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили живую силу и военную технику ВСУ в 142 районах. Средства ПВО уничтожили 103 украинских дрона и 31 снаряд РСЗО HIMARS, Vampire и «Ураган».

    С начала СВО уничтожено: 577 самолетов, 270 вертолетов, 17 011 дронов, 489 ЗРК, 15 598 танков и других боевых бронированных машин, 1256 машин РСЗО, 8521 орудие полевой артиллерии и минометов.

    Коментарии (0)
    25 марта 2024, 19:44 • Новости дня
    Венгрия заявила о незаинтересованности в поставках газа через Украину

    Сийярто заявил об отсутствии у Венгрии зависимости от поставок газа через Украину

    Венгрия заявила о незаинтересованности в поставках газа через Украину
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Венгерской стороне нет необходимости получать газ от России через украинскую территорию, она получает этот вид энергоносителя через «Турецкий поток», заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

    Поставки газа в Венгрию идут по «Турецкому потоку», решение Венгрии, Сербии, Турции и Болгарии построить этот газопровод было «отличным», заявил Сийярто, передает ТАСС.

    Он пояснил, что Будапешту нет необходимости в транзите газа через Украину, поскольку этот газопровод обеспечивает безопасность поставок газа.

    Вместе с тем увеличение поставок российского газа по «Турецкому потоку» возможно, его входящая мощность в Венгрии – 8,5 млрд кубометров в год. В 2023 году страна получила по нему 5,6 млрд кубометров, свободные мощности остаются. Страна получает достаточно российского газа. В случае необходимости увеличения она обратится к Газпрому, заключил Сийярто.

    Ранее Сийярто также озвучивал тезис об отсутствии необходимости Венгрии в транзите газа через Украину. При этом он указывал, что страна открыта для переговоров по увеличению каналов поставок газа.

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    25 марта 2024, 16:33 • Новости дня
    Украинские СМИ пожаловались на преследование за критику Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    Главные редакторы украинских СМИ сообщили о преследовании и угрозах со стороны властей Украины после критики в адрес украинского президента Владимира Зеленского за увольнение бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, сообщила в понедельник американская газета The Daily Beast.

    В интервью The Daily Beast главный редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева рассказала, что Зеленский чувствует себя оскорбленным после критики в СМИ, это подтверждают два источника.

    По ее словам, преследование и давление журналистов началось после того, как СМИ усомнились в правильности решения Зеленского уволить Залужного. Мусаева рассказала, что ей дали понять, что офису президента Украины не понравились публикации о конфликте между Зеленским и бывшим главкомом ВСУ. Она отметила, что подконтрольные киевским властям Telegram-каналы начали оскорблять ее и обвинили в работе на Россию, передает РИА «Новости».

    Журналист-расследователь и основатель украинского проекта «Наши деньги» Юрий Николов подтвердил слова Мусаевой, он рассказал об угрозах после статей о коррупции в Минобороны Украины и «издевательствах» со стороны следствия. По его словам, правоохранители предупредили его, что критиковать Зеленского не стоит.

    Три главных редактора неназванных ведущих украинских СМИ заявили, что на журналистов сильно давят, а расследования о нападениях на представителей прессы не происходят.

    Ранее украинский журналист Николов заявил, что ему угрожают после статьи о коррупции в Минобороны Украины. По его словам, неизвестные устроили скандал, «ломились» в дверь, кричали, чтобы он шел служить, и обклеили дверь бумажками».

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    25 марта 2024, 03:19 • Новости дня
    Азербайджан отверг заявления о поставках минометных снарядов на Украину

    Азербайджан отверг утверждения в армянском сегменте Сети о поставках минометных снарядов на Украину

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство оборонной промышленности Азербайджана отвергло утверждения о поставках минометных снарядов Украине в 2022 и 2023 годах.

    Армянские СМИ и каналы в Telegram заявили, что в 2022–2023 годах по линии министерства оборонной промышленности Азербайджана Киев получил около 25 тыс. минометных снарядов калибра 82 мм, передает ТАСС.

    В ответ на армянские публикации министерство назвало эти сведения «фейками и дезинформацией». В ведомстве подчеркнули, что такие сообщения в армянских каналах уже появлялись. Министерство вновь подчеркнуло, что Азербайджан не поставлял никакой продукции военного назначения «в указанном направлении».

    Напомним, Украина жалуется на «огромный дефицит артиллерийских снарядов и других типов вооружений».

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