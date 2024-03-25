  • Новость часаЕС отверг связь Украины с терактом в Подмосковье
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему США встали на защиту российских НПЗ от атак Украины
    Кедми привел аргументы против версии о причастности ИГИЛ к теракту в «Крокусе»
    Симоньян: Ложь спецслужб США о «Крокусе» выдал тупейший фальстарт
    Актер Назаров записал издевательский стишок в связи с терактом в «Крокусе»
    ВС России уничтожили два ЗРК Patriot в аэропорту Жуляны в Киеве
    Один из напавших на «Крокус» террористов ранее уже приходил в зал
    ВСУ на Авдеевском направлении за сутки потеряли шесть танков
    МИД направил США демарш из-за изменения границ континентального шельфа
    Немецкий эксперт: Власти западных стран не на шутку напуганы терактом в Москве
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Давка идей так же опасна, как и давка при пожаре

    Одна из целей теракта – заставить российскую власть шарахаться, делать резкие движения, менять заранее намеченные планы. Поэтому после того, как были выплеснуты эмоции, без которых было не обойтись, нам всем предстоит с холодной головой продолжать делать то, что должно.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Я не буду помогать врагу

    Иногда отзывы на теракт напоминают известную фразу «они упустили возможность промолчать». Но мы можем вовремя заметить этот идущий к горлу ил – и не дать ему прорваться. Мы можем сказать – нет. Я не буду разгонять страхи, сеять ненависть и подрывать доверие в обществе. Я не буду увеличивать уровень гнева и горечи.

    25 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Это фирменный почерк террористической Украины

    На протяжении последних десяти лет Украина действовала так постоянно. Из года в год. Терроризировала мирное население и всегда, вот просто всегда, отказывалась от своей причастности. Ни разу еще не призналась ни в чем.

    22 комментария
    25 марта 2024, 14:48 • Новости дня

    Бастрыкин поручил установить организаторов теракта в «Крокусе»

    Председатель СК России Бастрыкин поручил установить организаторов и соучастников теракта в «Крокусе»

    Бастрыкин поручил установить организаторов теракта в «Крокусе»
    @ Агентство «Москва»

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заслушал отчет следственной группы о расследовании теракта в «Крокус Сити Холле». Он поручил установить организаторов преступления и выяснить, была ли возможность у посетителей покинуть центр через эвакуационные выходы.

    Следственная группа доложила Бастрыкину о проводимых мероприятиях в соответствии с детальным планом расследования. В настоящее время продолжаются следственные действия с обвиняемыми, чтобы получить информацию о подготовке и совершении теракта, а также установить иных соучастников преступления, в том числе организаторов, следует из сообщения в Telegram-канале Следственного комитета.

    В рамках расследования назначены и проводятся сложные криминалистические судебные экспертизы, которые позволят восстановить полную картину произошедшего.

    Следственной группе поручено продолжить допросы свидетелей, в том числе сотрудников центра, а также детальный анализ документов и иных данных. Кроме того, предстоит установить, как были организованы и функционировали системы оповещения о чрезвычайных ситуациях, имелась ли у посетителей возможность оперативно покинуть здание через эвакуационные выходы.

    Напомним, Басманный суд заключил под стражу всех четверых обвиняемых в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Были арестованы Далерджон МирзоевСаидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни. На русском в суде разговаривал только Фаридуни. Файзова доставили в Басманный суд Москвы на кресле-каталке.

    25 марта 2024, 11:59 • Новости дня
    Симоньян: Ложь спецслужб США о «Крокусе» выдал тупейший фальстарт

    Симоньян назвала теракт в «Крокусе» чудовищной операцией под «чужим флагом»

    Симоньян: Ложь спецслужб США о «Крокусе» выдал тупейший фальстарт
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Для реализации теракта в «Крокус Сити Холле» была придумана чудовищная операция «под чужим флагом», заявила главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

    Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» отметила, что для теракта специально подобрали людей, которых можно было выдать за «Исламское государство» (запрещено в РФ), передает RT.

    И в эту историю можно было бы поверить, если бы американские спецслужбы, а вместе с ними западные пропагандистские издания, в том числе «известная помойка» CNN, не допустили «тупейший фальстарт» и не начали «орать, что это ИГИЛ» (ИГ, «Исламское государство»).

    Симоньян напомнила, что произошло это еще до того, как задержали хотя бы одного из «этих упырей». Фотороботов в тот момент еще не было, и было непонятно, как выглядят террористы и являются ли они мусульманами, подчеркнула главред RT.

    По ее словам, эту террористическую организацию выбрали именно потому, что она «понасовершала массу терактов везде в мире» и с «Украиной не связана, на Украину не подумают».

    Напомним, в экспертной среде считают, что Западу было бы выгодно возложить ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» на ИГ, чтобы скрыть причастность Украины.

    Коментарии (15)
    24 марта 2024, 17:09 • Новости дня
    Число погибших в результате теракта в «Крокусе» увеличилось до 137 человек
    Число погибших в результате теракта в «Крокусе» увеличилось до 137 человек
    @ Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» число погибших возросло до 137 человек, сообщили в пресс-службе СК РФ.

    В сообщении говорится, что в настоящее время продолжается опознание тел погибших. Как указали в пресс-службе, на месте теракта сейчас обнаружены тела 137 человек, трое из которых – дети, осмотр места преступления продолжается. Отмечается, что пока опознано 62 тела, передает ТАСС.

    В СК добавили, что с места теракта изъяли два автомата Калашникова, четыре комплекта боевой амуниции и свыше 500 патронов, 28 магазинов. В ведомстве подчеркнули, что при задержании подозреваемых на территории Брянской области в автомобиле «Рено» обнаружен и изъят пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова.

    В пресс-службе уточнили, что ведомство во время осмотра концертного зала не выявило заминированных тел или других следов минирования.

    В воскресенье в Москве начались процедуры опознания погибших в результате теракта в «Крокусе».

    Ранее сообщалось, что число погибших в результате теракта в «Крокусе» увеличилось до 133 человек, а пострадавших – до 154.

    Коментарии (20)
    24 марта 2024, 18:59 • Новости дня
    Работавшие в «Крокусе» трое подростков спасли минимум сотню людей в день теракта
    Работавшие в «Крокусе» трое подростков спасли минимум сотню людей в день теракта
    @ Антон Воронов/Агентство "Москва"

    Tекст: Ольга Иванова

    Артем Донсков 14 лет, Ислам Халилов 15 лет и Никита И. 17 лет подрабатывали в «Крокус Сити Холле» гардеробщиками, в день теракта они спасли жизни минимум сотне людей.

    «Мы услышали очередь выстрелов – все побежали в сторону служебного помещения, в тупик. Мы это увидели и решили скоординированно их вывести через экстренный выход», – рассказал Донсков.

    Артем признается, что не чувствует себя героем. Он просто рад, что с его помощью кому-то удалось спастись.

    Халилов также рассказал, что героем себя не чувствует, а спасение людей было частью его работы. Он признался, что «лучше пожертвовать собой, чем дать умереть сотне людей». Во время теракта подросток, действуя по инструкции на случай ЧП, помог эвакуировать более 100 человек.

    «Вывел человек 500, может быть... Надеюсь, после меня тоже кто-то выводил», – рассказал в свою очередь Никита.

    Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить к награде мужчину, который обезоружил одного из нападавших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».

    Коментарии (29)
    25 марта 2024, 13:00 • Новости дня
    Рар: Власти западных стран не на шутку напуганы терактом в Москве

    Немецкий политолог Рар: На Западе опасаются возвращения ИГИЛ и напуганы терактом в Москве

    Рар: Власти западных стран не на шутку напуганы терактом в Москве
    @ t.me/mchs_official

    Tекст: Олег Исайченко

    Руководство западных стран опасается возвращения ИГИЛ, поэтому оно очень обеспокоено терактом в Москве. Однако перед тем как говорить о виновниках трагедии, стоит дождаться итогов расследования. Уверен, что российские правоохранители узнают правду, сказал германский политолог Александр Рар. Ранее в США заявили об ответственности ИГ за теракт в «Крокусе».

    «Я вижу, что власти западных стран не на шутку напуганы терактом в Москве. Здесь очень боятся возвращения ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в России) в Европу. Все еще помнят атаки в Париже и Брюсселе, организованные радикальными исламистами. В ФРГ скоро начнется чемпионат Европы по футболу и правоохранительные органы Германии опасаются таких нападений», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Самое разумное сейчас – дождаться результатов расследования. Сегодня все, кому не лень, продвигают свои версии произошедшего. К счастью, российским правоохранителям удалось задержать преступников. Злоумышленники дают показания, поэтому уверен, что следы, ведущие к заказчикам теракта, найдутся», – подчеркнул он.

    «Появилась информация, что циркулирующее в соцсетях сообщение о том, что ИГИЛ взяло на себя ответственность – это фейк. Этого нельзя исключать, но в то же время известно, что организация не была уничтожена на Ближнем Востоке. Из Ирака она переправилась в Афганистан, также ее подполье существует и в странах Центральной Азии. Группировка сейчас должна или опровергнуть свою причастность, или подтвердить повторно», – акцентировал эксперт.

    «Но правду скрыть невозможно. И если будет прослежен след ИГИЛ на Украине, это будет означать новый виток войны. Я очень надеюсь, что группировка не откроет второй фронт против Москвы», – резюмировал Рар.

    Ранее на официальном сайте Белого дома было размещено заявление пресс-секретаря Карин Жан-Пьер по поводу теракта в «Крокус Сити Холле». Она возложила ответственность на произошедшую трагедию на ИГИЛ.

    Reuters, со ссылкой на американские официальные лица, сообщило, что у Вашингтона есть разведданные о причастности именно этой террористической организации к атаке. Кроме того, агентство сообщило о Telegram-канале, в котором якобы появилось заявление об ответственности ИГИЛ за теракт. Однако эксперты вскоре подвергли сомнению достоверность этой публикации.

    Западная пресса, в свою очередь, продолжает настаивать на версии о причастности ИГ. Так, американская газета The New York Times со ссылкой на свои источники сообщает, что в марте США якобы собрали разведданные о том, что базирующееся в Афганистане отделение формирования планировало нападение на Москву. По словам одного из источников издания, члены группировки «активно действуют в России».

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что если у США были достоверные данные по теракту, то их необходимо передать России. Она также указала, что вызывает вопросы реакция Вашингтона, где заявили, что Украина непричастна к теракту в «Крокусе». Дипломат задалась вопросом, «на каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-то выводы в разгар трагедии о чьей-либо причастности».

    Позднее в колонке для «Комсомольской правды» она заявила, что «американские политинженеры» загнали себя в тупик, утверждая, что теракт в «Крокус Сити Холле» совершило «Исламское государство». Дипломат подчеркнула, что Вашингтон пытается обелить «своих подопечных» и хочет прикрыть себя и офис Зеленского пугалом запрещенного ИГИЛ.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему к теракту, вопреки заявлениям Запада, может быть причастно не ИГИЛ, а Украина.

    Коментарии (5)
    25 марта 2024, 12:31 • Новости дня
    Близкие погибших в теракте рассказали о выводах экспертизы в заключениях о смерти

    Родственники погибших: Террористы стреляли убегавшим в спины

    Близкие погибших в теракте рассказали о выводах экспертизы в заключениях о смерти
    @ Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Атаковавшие «Крокус Сити Холл» террористы стреляли в спину бежавшим от них людям, соответствующие выводы содержатся в экспертизе, указанной в заключениях о смерти, выданных родственникам убитых.

    В заключении записано множество травм, включая травмы сердца, головы и аорты, это означало хаотичную стрельбу по людям на поражение, сказал ТАСС опознавший свою дочь среди жертв житель Москвы.

    Он добавил, что в нескольких документах нет указаний первопричины смерти. Эксперты пояснили, что первопричину не указывают, поскольку любое из полученных ранений смертельно, невозможно установить, какое из них было первым.

    Часть родственников отметила, что согласно данным экспертизы, люди пытались сбежать, но террористы стреляли в спину, что стало причиной гибели.

    Опознание ведется в морге бюро судмедэкспертизы. Для этой процедуры с некоторыми погибшими понадобятся ДНК-экспертизы, это может занять порядка двух недель.

    Согласно последней информации, количество жертв теракта в «Крокус Сити Холле» составляет 137 человек, пострадавших – 182 человека.

    Коментарии (7)
    25 марта 2024, 01:34 • Новости дня
    Басманный суд Москвы арестовал четверых фигурантов дела о теракте в «Крокусе»
    Басманный суд Москвы арестовал четверых фигурантов дела о теракте в «Крокусе»
    @ Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Басманный суд Москвы постановил заключить под стражу Мухаммадсобира Файзова. Таким образом, арестованы все четверо обвиняемых в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».

    Как и трое остальных фигурантов, Файзов арестован до 22 мая, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что он родился в Таджикистане в 2004 году. Зарегистрирован в Иваново, где раньше был парикмахером в барбершопе, сейчас безработный. С судом Файзов говорил через переводчика.

    Заседание шло в закрытом режиме. По версии следствия, Файзов вел съемку нападения на «Крокус». В суде он был на носилках и говорил с трудом. Учитывая это обстоятельство, защита просила избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы, передает ТАСС.

    Напомним, до этого были арестованы Далерджон МирзоевСаидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни. На русском в суде разговаривал только Фаридуни. Файзова доставили в Басманный суд Москвы на кресле-каталке.

    Коментарии (25)
    25 марта 2024, 08:27 • Новости дня
    Обвиняемый в теракте в «Крокусе» выкладывал фото из Стамбула

    Обвиняемый в теракте в «Крокус Сити Холле» вел Instagram из Стамбула

    Обвиняемый в теракте в «Крокусе» выкладывал фото из Стамбула
    @ Сергей Фадеичев/ТАС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Один из обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле» Шамсидин Фаридуни в феврале 2024 года вел Instagram (запрещенная в РФ соцсеть) из Стамбула, что следует из информации в его аккаунте.

    Фаридуни 23 февраля сделал восемь публикаций, на большинстве из которых указана геолокация «Аксарай, Стамбул», передает РИА «Новости». Среди фотографий есть и селфи Фаридуни, а также снимки, предположительно, сделанные в мечети Фатих.

    Ранее Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство об аресте Шамсидина Фаридуни по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».

    Коментарии (2)
    25 марта 2024, 12:25 • Новости дня
    В Кремле заявили об отсутствии итоговой версии причин теракта в «Крокусе»
    В Кремле заявили об отсутствии итоговой версии причин теракта в «Крокусе»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Финальной версии причин теракта в Московской области пока нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в понедельник.

    Пока еще не озвучивалась «стройная версия», речь шла о предварительных данных, сказал Песков, передает ТАСС.

    Он пояснил, что следователи не сформулировали версию насчет возможной причастности к теракту террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России).

    Песков призвал дождаться информации от официальных силовых ведомств.

    Напомним, президент России Владимир Путин пообещал возмездие и забвение убийцам людей в «Крокусе».

    Коментарии (13)
    25 марта 2024, 04:59 • Новости дня
    Сенатор США увязал теракт в «Крокусе» с уходом американских войск из Афганистана

    Американский сенатор Рубио счел уход войск США из Афганистана одной из причин теракта в «Крокусе»

    Сенатор США увязал теракт в «Крокусе» с уходом американских войск из Афганистана
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» оказался возможен, в том числе, из-за ухода сил США из Афганистана, заявил зампредседателя комитета Сената США по разведке Марко Рубио.

    Рубио заявил, что при президентстве Дональда Трампа террористическая организация «Исламское государство» практически прекратила свою деятельность, но теперь она снова активизировалась, передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC.

    По его словам, отчасти это произошло из-за того, что, покинув Афганистан, США утратили возможность наносить по ним регулярные удары. Сенатор добавил, что новые власти Афганистана не в силах эффективно противостоять террористам из ИГ*.

    По словам Рубио, ИГ* нашло новое место для своих действий. Теперь им гораздо проще проникнуть в Иран и Россию, но их цели не ограничиваются этими странами, они жаждут «повторить в США то, что они сделали в Москве».

    Он подчеркнул, что такая угроза становится еще более реальной с учетом массового потока нелегальных мигрантов, которые беспрепятственно проникают в США с юга и расселяются по всей стране.

    Напомним, в Белом доме заявили, что не видят признаков участия Украины в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала США запомнить, что в теракте они обвинили ИГ*. В экспертной среде считают, что Западу было бы выгодно возложить ответственность на ИГ*, чтобы скрыть причастность Украины.

    Коментарии (7)
    24 марта 2024, 23:33 • Новости дня
    Первый фигурант дела о теракте в «Крокусе» признал вину

    Басманный суд Москвы арестовал первого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

    Tекст: Антон Антонов

    Судья Басманного суда Москвы Елена Ленская удовлетворила ходатайство следствия об аресте Далерджона Мирзоева по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Мирзоев признал вину в полном объеме.

    Мирзоев арестован до 22 мая. 32-летний уроженец Таджикистана общался с судом через переводчика с таджикского. Он заявил, что у него четверо несовершеннолетних детей, передает РИА «Новости».

    В пресс-службе Мосгорсуда со ссылкой на постановление Басманного суда Москвы об аресте Мирзоева сообщили, что тот «признал вину в полном объеме». «Мирзоев в составе вооруженной организованной группы участвовал в стрельбе в граждан Российской Федерации, которые присутствовали в помещениях зданиях «Крокус Сити Холл». После чего обвиняемые подожгли здание «Крокус Сити Холл», – говорится в сообщении.

    Напомним, Мирзоев сообщил, что «имел временную трехмесячную регистрацию в Новосибирске», она истекла. В результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 137 человек, пострадали 182 человека.

    Коментарии (4)
    25 марта 2024, 00:07 • Новости дня
    Второй обвиняемый в теракте в «Крокусе» признал вину

    Tекст: Антон Антонов

    Саидакрами Рачабализода признал вину в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», Басманный суд Москвы арестовал его до 22 мая.

    Фигурант дела через переводчика сообщил, что является гражданином Таджикистана, передает ТАСС.

    Указывается, что у него нет регистрации в Москве (по его словам, она есть, но он не помнит где), передает РИА «Новости».

    Рачабализода был безработным, у него есть несовершеннолетний ребенок.

    Напомним, вину также признал Далерджон Мирзоев. Предъявлены обвинения Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридуни. Задержаны 11 участников террористической атаки, в том числе и четверо непосредственных исполнителей теракта.

    Коментарии (2)
    24 марта 2024, 20:22 • Новости дня
    На здании «Крокуса» появилась проекция «Летят журавли»

    Tекст: Ольга Иванова

    В «Крокус Сити Холле» прошла акция памяти жертв теракта, на здании концертного зала была проецирована инсталляция «Летят журавли», а участники акции запустили в небо бумажных журавликов.

    Организаторы проекта рассказали РИА «Новости», что сегодня помочь обрести бессмертие всем погибшим в «Крокус сити холле» может каждый. Для этого стоит сложить бумажного журавлика, нарисовать птицу или создать свой, собственный, вариант и поделиться им в социальных сетях.

    Акция получила название в честь песни Муслима Магомаева «Журавли», имя которого носит концертный зал.

    В акции приняли участие сотни людей, в том числе родственники погибших и пострадавшие. В память о жертвах теракта была объявлена минута молчания.

    Ранее сообщалось, что число погибших при теракте в «Крокусе» возросло до 137 человек.

    Коментарии (10)
    24 марта 2024, 17:55 • Новости дня
    Путин поставил свечу за упокой погибших в «Крокусе» в церкви в Ново-Огареве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в церкви на территории государственной резиденции Ново-Огарево поставил свечу за упокой погибших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Об этом передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин пообещал возмездие и забвение убийцам людей в «Крокусе». Кроме того, российский лидер назвал кровавым и варварским теракт в «Крокус Сити Холле», 24 марта объявлено днем общенационального траура.

    Коментарии (14)
    25 марта 2024, 12:34 • Новости дня
    Один из напавших на «Крокус» террористов ранее уже приходил в зал
    Один из напавших на «Крокус» террористов ранее уже приходил в зал
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Совершивший нападение в «Крокус Сити Холле» террорист Шамсидин Фаридуни посещал зал 7 марта, осматривал обстановку, сообщил 16-летний работник гардероба Александр Журик.

    По его словам, террорист подходил к юноше несколько раз на протяжении часа, пытался что-то спросить, но речь была неразборчива – Фаридуни плохо говорил по-русски, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Журик рассказал, что несколько раз объяснил террористу о необходимости сдать одежду в гардероб, однако Фаридуни его не слушал и продолжал ходить в верхней одежде.

    Работник «Крокуса» добавил, что узнал террориста по куртке, когда позднее он увидел фотографию с места происшествия.

    Напомним, молодых героев из «Крокус Сити Холла» решили пригласить в Госдуму. Артем Донсков 14 лет, Ислам Халилов 15 лет и Никита И. 17 лет подрабатывали в «Крокус Сити Холле» гардеробщиками, в день теракта они спасли жизни минимум сотне людей.

    Коментарии (3)
    24 марта 2024, 17:22 • Новости дня
    Подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле» привезли на допрос в СК

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подозреваемых в совершении теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» привезли на допрос в Следственный комитете, сообщили в пресс-службе ведомства.

    Как указали в ведомстве, задержанных привезли на следственные действия в здание центрального аппарата СК, передает РИА «Новости».

    В пресс-службе добавили, что в ближайшее время следователями будут приняты меры для избрания в отношении четверых подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу, пишет ТАСС.

    Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил своим подчиненным как можно быстрее установить организаторов теракта в «Крокус Сити Холле».

    Накануне четверо мужчин, задержанных по подозрению в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», были доставлены в Москву в СК.

    Коментарии (2)
    Главное
    Близкие погибших в теракте рассказали о выводах экспертизы в заключениях о смерти
    Медведев: Все причастные к теракту в «Крокусе» должны умереть
    ФСБ задержала поджигателей трансформаторных подстанций в Ростове-на-Дону
    Азербайджан отверг заявления о поставках минометных снарядов на Украину
    В Грузии собрались поменять конституцию ради защиты от гей-пропаганды
    ЦБ рекомендовал банкам простить долги погибших в «Крокус сити холле»
    На входах в московские ТЦ предложено поставить вооруженную охрану

    Почему США встали на защиту российских НПЗ от атак Украины

    США встали на сторону России и призвали Украину прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру. Конечно, Вашингтон действует здесь из собственных интересов. Чего боятся Соединенные Штаты? И как именно украинские атаки на российские НПЗ могут навредить американцам? Подробности

    Перейти в раздел

    Офис Зеленского мешает украинцам скорбеть вместе с Россией

    В Россию поступают слова соболезнований со всех концов света, кроме Украины. Там теракт в «Крокус Сити Холле» стал поводом для гнусных шуток и злорадства. Но не все так просто, подчеркивают эксперты. Киевские власти попросту запретили своим гражданам выражать солидарность с Россией. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия готовится применять в зоне СВО уникальное оружие

    В России возобновился массовый выпуск трехтонных фугасных бомб ФАБ-3000, которые ранее применялись против укреплений боевиков в Афганистане. Менее мощные боеприпасы этого семейства помогли российской армии освободить Авдеевку. Модернизация ФАБов модулем планирования и коррекции изменила баланс сил на линии боевого соприкосновения. Для чего фронту понадобились еще более крупные бомбы, которые по мощи уступают только ядерным тактическим зарядам? Подробности

    Перейти в раздел

    Макрон готовит против России полк, спасший Наполеона

    Если верить утечкам во французских СМИ, президент Франции уже выбрал конкретный полк, который должен будет отправиться на Украину для «противостояния России». Чем знаменита эта воинская часть, участвовавшая еще в наполеоновском вторжении в Россию, каким оружием она оснащена и почему у нее проблемы с набором солдат? Подробности

    Перейти в раздел

    ФСБ задержала участников атаки на «Крокус Сити Холл»

    Сотрудники ФСБ поймали 11 причастных к террористической атаке на концертный зал «Крокус Сити Холл», среди задержанных четверо непосредственных участников атаки. Террористы планировали сбежать через российско-украинскую границу, у них были контакты на украинской стороне. Сейчас идет работа по выявлению их пособников. По предварительным данным, в результате теракта погибли не менее 115 человек, госпитализированы 115 человек. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Популярность Шольца выросла. Почему?

      Рейтинг партии канцлера ФРГ Олафа Шольца неожиданно начал расти, а рейтинг оппозиции в лице партии бывшего канцлера Ангелы Меркель, наоборот, падает. Социологи считают, что это связано с Россией и с тем, что Шольц все-таки видит «красные линии».

    • Списка «спонсоров войны» больше нет

      Власти Украины отказались от так называемого списка спонсоров войны и аннулировала его. Речь идет о компаниях, которые отказались сворачивать свой бизнес в России. Почему Украина больше не имеет к ним претензий?

    • Неприличное предложение США к России

      Вашингтон в любой момент и без всяких предварительных условий готов к переговорам с Москвой по договорной базе, касающейся ядерного и ракетного оружия. Об этом заявила постпред США в ООН. В данный момент США и Россия вообще никаких переговоров не ведут. Однако Москва от предложения возобновить диалог отказалась. Почему?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............