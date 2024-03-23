Очевидец теракта в «Крокусе» рассказал, как нападавший молча стрелял в людей

Tекст: Валерия Городецкая

По словам очевидца, нападавший, которого он увидел, был высокого роста, злоумышленник держал в руках автомат и был одет в камуфляжную одежду, на голове у него была повязка.

«Он вообще ничего не говорил, просто расстреливал людей», – рассказал мужчина журналистам в центре помощи родственникам погибших и пострадавших во время теракта, передает РИА «Новости».

По словам посетительниц, переживших нападение террористов, злоумышленники стреляли людям в спину, когда те пытались выбраться из зала.

«В зале они кричали: «Лежать! Лежать!», а в холле раздавались крики «Стоять!» и выстрелы за спиной, стреляли в спины», – рассказала одна из очевидиц.

«Кричали. Стреляли в спины и кричали: «Всем лежать, всем не двигаться». Не знаю, как нам удалось выбраться, мы сидели не очень далеко от двери, благо дверь была открыта», – сообщила другая.

Ее подруга, находившаяся в момент начала теракта на улице, рассказала, что, увидев бегущих людей, побежала с ними, но дверь на выход была заблокирована и ее пришлось взламывать. На видео эвакуации, снятом очевидцем, видно, как посетители «Крокуса» не могут открыть некоторые двери.

Ранее очевидцы рассказали о гибели людей при спасении близких в «Крокусе».