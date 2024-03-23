Русский мир – это парни, которые, бросив свои дела, поехали к «Крокусу» развозить пострадавших. Это люди, которые, не поддавшись панике, выводили людей из горящего здания, думая не только о собственной безопасности. Это огромная очередь под дождем в пункты переливания крови.0 комментариев
Захарова призвала США запомнить, кого они обвинили в теракте в «Крокусе»
Американские власти не должны забывать, что их информационно-политическая среда увязала террористов, расстрелявших людей в «Крокус Сити Холл», с запрещенной террористической организацией ИГИЛ*, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова указала в своем Telegram-канале, что террористы не случайно планировали скрыться от преследования на Украине. По ее словам, эта страна уже стараниями Запада превратилась в центр распространения терроризма в Европе.
Представитель МИД России подчеркнула, что главное, чтобы власти США не забыли, что они увязали теракт в «Крокусе» и ИГИЛ*(запрещена в России).
Ранее Захарова возмутилась реакции Белого дома, в котором заявили, что не видят признаков участия Украины в случившемся в «Крокусе».
Главред RT Маргарита Симоньян ранее отметила, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» специально подобраны так, чтобы можно было убедить мировую общественность, что его совершили участники ИГИЛ( террористическая организация, запрещена в России).
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ