В Киргизии по подозрению в покушении на руководство страны задержаны иностранцы

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ФСБ: После атаки на «Крокус Сити Холл» погибли 40 человек, более 100 пострадали
Еще более 100 человек пострадали, сообщил центр общественных связей ФСБ, передает ТАСС.
Напомним, в пятницу несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном у МКАД в подмосковном Красногорске. После нападения в здании начался пожар. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, для его тушения задействовали авиацию. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту теракта.
Отметим, что 22 марта в концертном зале проходит концерт группы «Пикник», передает РЕН ТВ.
В МВД позже сообщили, что неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, идет эвакуация людей. Сообщается, что огонь открыли минимум три человека в камуфляже.
По предварительным данным, есть раненые. Музыкантов среди пострадавших нет, добавили в полиции.
Сейчас сотрудники московского СОБР и ОМОН подняты по тревоге и направляются в концертный зал.
По данным РИА «Новости», люди в камуфляже ворвались в партер «Крокус Сити Холла», где открыли стрельбу из автоматического оружия.
По словам корреспондента, «после этого бросили гранату или зажигательную шашку, в результате начался пожар». Люди в зале лежали на полу, а затем уползали.
Президент Сербии Вучич: Теракт в Москве похож на методы одного государства, не Америки
Президент Сербии Александр Вучич в телеэфире заявил, что теракт, совершенный в пятницу в Москве, похож на способ действий «одной мировой державы», но не США. В то же время он не назвал страну, о которой идет речь, передает ТАСС.
«7 марта посольство США в РФ призвало своих граждан не идти за покупками в торговые центры и на концерты в залы. Значит, их спецслужбы перехватили определенные разговоры и знали, что это произойдет... Есть одна мировая держава, не Америка, чей это способ действий», – заявил Вучич в эфире TV Prva. Вучич добавил, что ожидает обострения боевых действий на Украине и приближение конфликта на глобальном уровне.
Ранее президент Сербии в телеэфире выразил руководству и народу России соболезнования в связи с терактом в Москве. Он также подтвердил, что созвал на субботу на 9.00 по местному времени (11.00 по Москве) заседание совета нацбезопасности Сербии в свете произошедшей трагедии.
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик осудил в пятницу вечером теракт в Москве. Он добавил, что трагедия стала напоминанием о необходимости борьбы с терроризмом.
Кроме них, еще целый ряд стран со всех концов планеты выразили соболезнование в связи с трагедией в «Крокус-холле» и осудили теракт.
Актер Светлаков назвал ужасом произошедшее в «Крокус Сити Холле»
Артист находился на месте ЧП, он сообщил в своем Telegram-канале, что в порядке, и пожелал всем здоровья.
«Соболезнования всем кто пострадал… Это был ужас», – написал он.
Ранее певцы SHAMAN и Morgenshtern (признан в России иноагентом) заявили, что готовы оплатить лечение пострадавших после теракта в «Крокус Сити Холле».
В пятницу в концертном зале «Крокус Сити Холл» неизвестные в камуфляжной форме напали с огнестрельным оружием на охрану и зрителей концерта группы «Пикник». В результате в здании начался пожар, который осложнял работу спецназа и спасателей.
В Следственном комитете России сообщили о более 60 погибших, в больницы Москвы и Подмосковья госпитализированы 115 пострадавших после теракта. Список опубликован на официальном сайте ведомства.
Захарова поблагодарила генсека ООН Гутеррешу за четкую позицию по теракту в «Крокусе»
«Генсек ООН «строжайшим образом» осуждает теракт в «Крокусе» и выражает соболезнования правительству и народу России, сообщили в его офисе. Благодарим Генсека ООН за оперативную корректировку и формулирование чёткой позиции!», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее она осудила реакцию ООН на теракт, когда офис генерального секретаря заявил, что Гутерриш «опечален (sadden) сообщениями о стрельбе».
«ОПЕЧАЛЕН? СТРЕЛЬБЕ? Это драка в тире, что ли?» – возмутилась Захарова. По словам Захаровой, случившееся должно вызывать не «печаль», а «ужас, шок, оторопь, безоговорочное осуждение, праведный гнев и сострадание жертвам».
Напомним, в пятницу несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, затем в здании начался пожар. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, для его тушения задействовали авиацию.
По данным ФСБ, в результате ЧП, по предварительной информации, погибли 40 человек и более 100 пострадали. Следком возбудил уголовное дело по факту теракта.
В Белом доме заявили, что не видят признаков участия Украины в случившемся, однако неизвестно, на каком основании были сделаны такие выводы, написала Захарова в своем Telegram-канале.
«На каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-либо выводы в разгар трагедии о чьей-либо непричастности? Если у США есть или были достоверные данные на этот счет, то их необходимо незамедлительно передать российской стороне», – прокомментировала дипломат.
Напомним, в пятницу несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, затем в здании начался пожар. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, для его тушения задействовали авиацию.
Депутат Хинштейн: Росгвардия не имеет отношения к охране «Крокуса»
Хинштейн назвал фейком появившуюся в СМИ информацию о том, что ФГУП «Охрана» Росгвардии охраняло «Крокус». В своем Telegram-канале он написал, что за безопасность объекта отвечает ООО ЧОП «Крокус Профи».
В пятницу в концертном зале «Крокус Сити Холл» неизвестные в камуфляжной форме напали с огнестрельным оружием на охрану и зрителей концерта группы «Пикник».
В Следственном комитете России сообщили о более 60 погибших, в больницы Москвы и Подмосковья госпитализированы 115 пострадавших после теракта. Список опубликован на официальном сайте ведомства. Возбуждено уголовное дело по факту теракта.
Следственный комитет заявил, что в «Крокусе» во время теракта погибли более 60 человек, число жертв может увеличиться
«Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек. К сожалению, количество жертв может увеличиться», – говорится в заявлении в официальном Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что следователи, криминалисты и эксперты СК совместно с оперативными подразделениями МВД и ФСБ продолжают следственные действия на месте происшествия, в том числе проводят осмотр тел погибших, изымают вещественные доказательства и проводят необходимые экспертизы, включая генетические, баллистические и дактилоскопические.
Напомним, в пятницу 22 марта несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в фойе и концертном зале. После нападения в здании начался пожар. В больницы Москвы и Подмосковья госпитализированы 115 пострадавших после теракта.
ЦБ: В экономике РФ наблюдается нестандартное сочетание роста сбережений и активного потребления
«Сейчас мы наблюдаем достаточно необычную ситуацию, когда сильный рост сбережений сопровождается и активным потреблением», – сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ, передает ТАСС.
Глава ЦБ также сообщила, что регулятор не использует золотовалютные резервы для поддержания курса рубля. Уменьшить давление на курс позволяет в том числе высокая ключевая ставка.
«Повышение ключевой ставки как раз увеличивает привлекательность сбережений в рублях, сдерживает чрезмерный спрос на импорт, тем самым уменьшает давление на валютный курс», – пояснила она.
По словам Набиуллиной, основной целью денежно-кредитной политики ЦБ является снижение инфляции и достижение ее уровня вблизи 4%, а не «какой-то определенный курс».
Ранее в ЦБ сделали прогноз о снижении ключевой ставки.
Об этом пишет ТАСС.
Как указали в ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры в связи с произошедшим в концертном зале. В ведомстве добавили, что стрельба началась перед концертом музыкальной группы «Пикник», передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что свыше 50 бригад скорой помощи направлено в подмосковный Красногорск для помощи пострадавшим в результате стрельбы в «Крокус Сити Холле». Кроме того, к зданию «Крокуса» прибыли бойцы ОМОН и СОБР.
Напомним, в пятницу как минимум три человека в камуфляжной форме открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. После этого они бросили гранату или зажигательную шашку, в результате чего начался пожар, которому уже присвоили повышенный ранг сложности.
Удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского, наземного базирования, а также беспилотниками, указало ведомство в своем Telegram-канале.
В результате удара дезорганизована работа ремонтирующих и выпускающих военную технику, вооружения и боеприпасы заводов.
Уничтожена иностранная военная техника, средства поражения, доставленные на украинскую территорию из стран Североатлантического альянса. Также нарушены поставки резервов ВСУ к линии боевого соприкосновения.
Все цели массированного удара достигнуты, подчеркнули в Минобороны.
Также с 16 по 22 марта в ответ на обстрелы российской территории, попытки прорыва и захвата приграничных пунктов ВС России нанесли 49 ударов возмездия высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, включая удары гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
В ходе этих ударов поражены центры принятия решений украинской армии, аэродромы, цеха по ремонту вооружения и военной техники, склады хранения дронов и безэкипажных катеров, базы материально-технического обеспечения, пункты временной дислокации сил специальных операций и иностранных боевиков.
Глава Военного комитета НАТО заявил о готовности альянса к конфликту с Россией
В интервью онлайн-изданию Armyinform, отвечая на вопрос о готовности НАТО к такому сценарию, Бауэр заявил, что да, главная задача альянса – быть готовыми, передает РИА «Новости».
Бауэр подчеркнул, что НАТО начало готовиться к подобному развитию событий еще в 2014 году, сразу после воссоединения Крыма с Россией, в 2019 году альянс начал возвращение к принципу коллективной безопасности, что включало изменение стратегий, оперативное планирование и обновление вооруженных сил стран – членов блока.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что представители Североатлантического альянса обсуждают возможность отправки войск НАТО на Украину.
Очевидцы рассказали о спасении из «Крокус Сити Холла» благодаря поступку зрителя
Очевидец Елена рассказала, что один из зрителей – молодой человек прыгнул на террориста и отнял у него автомат, начал бить прикладом. По словам женщины, благодаря его поступку, десятки людей смогли выбежать из здания, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Baza.
Елена сообщила, что благодаря действиям мужчины несколько десятков человек смогли покинуть здание.
«Он просто дал нам возможность выйти всем через сцену, через запасной выход мы все выбежали на улицу»,– рассказала женщина, добавив, что не знает, выжил ли сам спаситель.
По ее словам, когда она выбежала из зрительного зала, раздались выстрелы.
Ранее стало известно, что после теракта в «Крокус Сити Холле» погибли трое детей.
В пятницу в концертном зале «Крокус Сити Холл» неизвестные в камуфляжной форме напали с огнестрельным оружием на охрану и зрителей концерта группы «Пикник».
В Следственном комитете России сообщили о более 60 погибших, в больницы Москвы и Подмосковья госпитализированы 115 пострадавших после теракта. Список опубликован на официальном сайте ведомства. Возбуждено уголовное дело по факту теракта.
Глава ФСБ доложил Путину о задержании всех террористов, напавших на «Крокус»
В Кремле уточнили, что Бортников сообщил Путину о задержании непосредственных четырех участников атаки на «Крокус». Всего задержано 11 человек, передает ТАСС.
Также глава ФСБ доложил президенту о работе над выявлением пособнической базы, совершивших теракт в «Крокусе».
В пятницу в концертном зале «Крокус Сити Холл» неизвестные в камуфляжной форме напали с огнестрельным оружием на охрану и зрителей концерта группы «Пикник». В СК России сообщили о более 60 погибших, в больницы Москвы и Подмосковья госпитализированы 115 пострадавших после теракта. Список опубликован на официальном сайте ведомства. Возбуждено уголовное дело по факту теракта.
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