Лидеры религиозных конфессий России осудили теракт в «Крокусе» и призвали молиться за пострадавших и погибших

Председатель информационной комиссии Московской городской епархии РПЦ, священник Александр Волков сообщил, что на литургиях 23 марта в Москве будут молиться о выздоровлении пострадавших и упокоении погибших в «Крокус Сити Холл», передает ТАСС.

Верховный муфтий России Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших при теракте, а также высказал «гневное возмущение и самое решительное осуждение этому крайне подлому акту гнусного античеловеческого злодеяния», передает «Интерфакс». Таджуддин призвал еще теснее объединить усилия в борьбе против экстремизма и терроризма, которые пытаются нарушить мир и стабильность в России.

Глава Буддийской традиционной Сангхи назвал бесчеловечными действия организаторов и исполнителей этого «чудовищного по своей сути нападения на мирных беззащитных граждан», и выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

В связи с произошедшей трагедией в дацанах России пройдут специальные молебны о скорейшем выздоровлении раненых и пострадавших. Также буддисты молятся за усопших, пишет «Комсомольская правда».

Совет Совета Российской ассоциации защиты религиозной свободы выражает искренние соболезнования по поводу трагедии в «Крокус Сити Холле». «Жизнь человека – бесценный дар Всевышнего, и никто не вправе посягать на нее. Нет никакого оправдания насилию и терроризму», – следует из обращения членов Совета РАРС. Религиозные лидеры – члены Совета РАРС молятся об исцелении всех пострадавших и о том, чтобы подобное никогда не смогло повториться.Они призвали сплотиться вокруг президента России в борьбе с экстремизмом и терроризмом, проявлять бдительность и сплоченность, не поддаваться панике и страху, которые являются основной целью террористов.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл осудил теракт в Красногорске в «Крокус Сити Холле» и выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших.