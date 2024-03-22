Патриарх Кирилл назвал теракт в «Крокус Сити Холле» циничным и жестоким

Tекст: Алексей Дегтярев

Совершенное «злодеяние поражает своим цинизмом и жестокостью», говорится в обращении патриарха, опубликованного на сайте Русской православной церкви.

Кирилл выразил уверенность, что правоохранители и спецслужбы сделают все возможное для раскрытия преступления и привлечения к суду ответственных лиц.

Он также выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших, и призвал не терять веру, хранить мужество, силу духа и «усердно молиться ко Господу, Который всегда рядом со страждущими и скорбящими».

В пятницу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье произошел теракт. По предварительной информации, погибли 40 человек, более 100 человек пострадали. Заведено уголовное дело.