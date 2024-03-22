Свою лепту в превращение СВО в войну внес киевский режим. В тот момент, когда целями России были исключительно демилитаризация и денацификация Украины, Зеленский отказался идти на какие-то компромиссы с Москвой и запустил процесс тотального противостояния.14 комментариев
Патриарх Кирилл назвал теракт в «Крокус Сити Холле» циничным и жестоким
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл осудил теракт в Красногорске в «Крокус Сити Холле» и выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших.
Совершенное «злодеяние поражает своим цинизмом и жестокостью», говорится в обращении патриарха, опубликованного на сайте Русской православной церкви.
Кирилл выразил уверенность, что правоохранители и спецслужбы сделают все возможное для раскрытия преступления и привлечения к суду ответственных лиц.
Он также выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших, и призвал не терять веру, хранить мужество, силу духа и «усердно молиться ко Господу, Который всегда рядом со страждущими и скорбящими».
В пятницу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье произошел теракт. По предварительной информации, погибли 40 человек, более 100 человек пострадали. Заведено уголовное дело.