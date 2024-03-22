Было ли это задумано с самого начала нашими «западными партнерами», но идея олимпийского перемирия уже не раз использовалась для антироссийских провокаций, так что Макрон идет проторенной дорожкой.6 комментариев
Песков положительно оценил выдачу Канадой виз российским шахматистам
Решение Оттавы выдать визы шахматистам из России, участвующим в турнире, можно считать позитивным шагом, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
То, что российские шахматисты получили визы – хорошо, визу не получил лишь один из тренеров, его заменят, сказал Песков, передает ТАСС.
Он отметил, что спортсмены из России смогут принять участие в турнире, Кремль будет болеть за них и желает им побед.
Ранее президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович сообщал, что все участники шахматного турнира претендентов в Торонто получили канадскую визу.