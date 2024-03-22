Песков положительно оценил выдачу Канадой виз российским шахматистам

Tекст: Алексей Дегтярев

То, что российские шахматисты получили визы – хорошо, визу не получил лишь один из тренеров, его заменят, сказал Песков, передает ТАСС.

Он отметил, что спортсмены из России смогут принять участие в турнире, Кремль будет болеть за них и желает им побед.

Ранее президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович сообщал, что все участники шахматного турнира претендентов в Торонто получили канадскую визу.