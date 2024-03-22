Российская молодежка обыграла действующих чемпионов мира по футболу

В России началось массовое производство трехтонных авиабомб ФАБ-3000

Tекст: Алексей Дегтярев

Многократно выросло производство авиабомб ФАБ-500, в два раза выросло производство ФАБ-1500, а в феврале организовано массовое производство ФАБ-3000, доложили главе министерства, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Расширена номенклатура артиллерийских боеприпасов. С 2023 года объем производства современных артиллерийских и авиационных средств поражения вырос пятикратно.

На самом предприятии работа ведется круглосуточно, установлен трехсменный график. С 2022 года количество персонала выросло более чем на 1,1 тыс. человек.

Шойгу также проверил производство артиллерийских боеприпасов на предприятии ОПК, где выпускают и ремонтируют артиллерийский комплекс «Гиацинт». На этом заводе начато строительство нового цеха сборки боеприпасов.

После проверки министр провел рабочее совещание с руководством ведомства и гендиректорами предприятий. Он отметил, что объем производства комплектующих к артиллерийским боеприпасам вырос почти в 22 раза. При этом 75% комплектующих восстанавливается, что позволяет поддерживать высокий уровень поставки снарядов в зону СВО.

Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что ВС России взяли Авдеевку в том числе благодаря бомбам ФАБ-500 и ФАБ-1500.

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявлял, что сбить ФАБ-500 практически невозможно.