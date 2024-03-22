Было ли это задумано с самого начала нашими «западными партнерами», но идея олимпийского перемирия уже не раз использовалась для антироссийских провокаций, так что Макрон идет проторенной дорожкой.6 комментариев
Российская молодежка обыграла действующих чемпионов мира по футболу
В товарищеском матче в Монтевидео подопечные Михаила Галактионова одолели сборную Уругвая U-20 со счетом 1:0.
Единственный гол на 81-й минуте с пенальти забил полузащитник «Краснодара» Дмитрий Кучугура, передает РИА «Новости».
Сборная Уругвая U-20 является действующим чемпионом мира, завоевав трофей в 2023 году.
Следующая игра молодежной сборной России состоится 23 марта против сверстников из уругвайской команды «Насьональ».
Напомним, в четверг футболисты сборной России разгромили команду Сербии.