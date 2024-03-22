Рудник «Пионер» перестала затапливать грунтовая вода

Tекст: Алексей Дегтярев

Откачка грунтовых вод насосами высокой производительности приостановлена, добавил собеседник РИА «Новости».

Всего с участка откачано 1,22 тыс. кубометров грунтовых вод. На место привезли два насоса производительностью 150 и 900 кубометров в час.

Пробурена половина из 262 метров первой разведывательной скважины, вторая пройдена на девять метров. Ведется подготовка к бурению третьей скважины.

Ранее гендиректор ФГУП «Военизированная горноспасательная часть» МЧС Николай Медведев сообщал, что на руднике существует угроза еще одного прорыва горной породы и воды.