Было ли это задумано с самого начала нашими «западными партнерами», но идея олимпийского перемирия уже не раз использовалась для антироссийских провокаций, так что Макрон идет проторенной дорожкой.6 комментариев
Рудник «Пионер» перестала затапливать грунтовая вода
На аварийный участок рудника «Пионер» в Амурской области прекратили проходить грунтовые воды, сообщил представитель экстренных служб в пятницу.
Откачка грунтовых вод насосами высокой производительности приостановлена, добавил собеседник РИА «Новости».
Всего с участка откачано 1,22 тыс. кубометров грунтовых вод. На место привезли два насоса производительностью 150 и 900 кубометров в час.
Пробурена половина из 262 метров первой разведывательной скважины, вторая пройдена на девять метров. Ведется подготовка к бурению третьей скважины.
Ранее гендиректор ФГУП «Военизированная горноспасательная часть» МЧС Николай Медведев сообщал, что на руднике существует угроза еще одного прорыва горной породы и воды.