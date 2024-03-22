Убившую троих детей екатеринбурженку отправили на принудительное лечение

Tекст: Алексей Дегтярев

Свердловский областной суд освободил Петрову от уголовной ответственности и отправил на принудительное лечение, передает РИА «Новости».

Обвиняемая находилась на заседании с помощью видеосвязи. Ее защитница Татьяна Ерофеева указывала, что ее клиент находится в казанской клинике.

Отец Петровой Владимир Дремин пояснил, что женщина сейчас переживает «острую стадию» болезни, он отметил, что старается не говорить с ней о детях. По его мнению, его дочери мог «подливать наркотики ее лживый психопат-муж».

Женщина поверила, что в ее детей «вселились бесы», указали в областном суде.

В ноябре прошлого года экспертиза установила, что обвиняемая в убийстве трех своих несовершеннолетних детей в Екатеринбурге невменяема.

Убийство было совершено в декабре 2022 года. Сама екатеринбурженка заявляла, что перед тем, как пойти на такое преступное деяние, приняла наркотики. По СК, подозреваемая убила детей 2007, 2012 и 2022 годов рождения.