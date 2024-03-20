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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Путин выписал предателям билет в ад

    Мы допускаем, а Путину, скорей всего, известно точно, что в нападениях на приграничные регионы России принимали участие какие-то экс-русские люди, которых, собственно, глава государства и называет власовцами. Путин поручил ФСБ не забывать про них, искать поименно и наказывать без срока давности.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Российские выборы загнали западных лидеров в дипломатическую ловушку

    Европа в отношении признания российских выборов будет поступать так, как поступают американцы. А Вашингтон уже начал занимать линию де-факто признания. Там заявили, что будут действовать исходя из реальности. А она убедительно демонстрирует победу Владимира Путина.

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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Реальную экономическую революцию подменили имитацией

    Бизнес начинает выдумывать всякие несуществующие проблемы и навязывать потребителям мысль, что у них что-то страшно болит. Маркетолог из человека, который ищет боли, превратился в человека, который зомбирует потребителя, убеждая того, что ему плохо.

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    20 марта 2024, 09:25 • Новости дня

    Советник Шойгу рассказал о театре военных действий с принципиально новым оружием

    Советник Шойгу: США и НАТО создают ментальный театр военных действий

    Tекст: Ольга Никитина

    Советник министра обороны России Андрей Ильницкий в своей статье для журнала «Арсенал Отечества» заявил, что США и НАТО начали формировать «ментальный театр военных действий» с принципиально новыми видами оружия.

    По словам Ильницкого, содержание и характер военных действий претерпевают радикальные изменения. Захват и поражение ментальной сферы противника становятся важнее контроля над территорией, передает РИА «Новости» его заявление.

    «Военными США и НАТО поставлена задача перехода от информационного к когнитивно-ментальному доминированию как определяющему фактору итоговой стратегической победы над противником», – подчеркнул Ильницкий.

    Он также сообщил, что новые технологии когнитивно-ментального доминирования разрабатываются в ведущих научных и военных центрах США и НАТО, таких как Гарвардский и Принстонский университеты, Центре инноваций НАТО, командовании по гражданским делам и психологическим операциям армии США и других.

    Ранее президент Владимир Путин заявлял, что часть западных элит не хочет иметь по соседству такую огромную страну, как Россия, и думает о том, что ее было бы лучше разделить на части.

    19 марта 2024, 16:20 • Новости дня
    Армию Запада признали не способной к сражениям на Украине

    Business Insider: Запад не готов к тяжелым боям, как на Украине

    Армию Запада признали не способной к сражениям на Украине
    @ U.S. Navy/Chief Hospital Corpsman Josh Ives

    Tекст: Ольга Никитина

    Западные страны не готовы к сложным и затяжным боям на фронте в зоне украинского конфликта, заявил подполковник армии США в отставке Алекс Вершинин.

    В статье для Business Insider он пишет, что армии стран НАТО ориентированы на короткие и маневренные столкновения, а их ресурсы и система обучения не рассчитаны на долгосрочные операции, передает RT.

    Эксперт также отметил, что западные страны могут столкнуться с кадровыми проблемами, так как в их армиях делается ставка на профессиональный младший командный состав, который сложно заменить в случае потерь.

    В связи с этим Вершинин предположил, что Запад будет вынужден изменить свою стратегию в украинском конфликте, а также механизм управления ресурсами и процесс обучения военных.

    Ранее начальник штаба сухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль сообщил, что французская армия ведет подготовку к «самым жестким» конфликтам.

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    19 марта 2024, 13:45 • Новости дня
    Столтенберг в Армении призвал увеличить помощь Украине

    Генсек НАТО Столтенберг в Армении призвал увеличить помощь Украине

    Столтенберг в Армении призвал увеличить помощь Украине
    @ nato.int

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ситуация на поле боя на Украине сложная, из-за этого необходимо увеличить военную помощь Запада Киеву, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе первого визита в Армению.

    По его словам, ситуация на поле боя остается сложной, поэтому нужно наращивать поддержку Украины, а не снижать ее, передает ТАСС.

    Столтенберг также призвал «всех партнеров НАТО делать все, чтобы не допустить победы» России, иначе дальше она «не остановится», а «все авторитарные лидеры будут этим обнадежены».

    Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в Палате представителей США заявил, что поражение Украины может привести к прямым военным столкновениям России и НАТО.

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    20 марта 2024, 08:59 • Новости дня
    Госдеп заблокировал заявление G7 с осуждением выборов в России
    Госдеп заблокировал заявление G7 с осуждением выборов в России
    @ Hannes P Albert/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Госсекретарь США Энтони Блинкен заблокировал текст заявления Группы семи (G7), в котором осуждались прошедшие в России президентские выборы, сообщили СМИ.

    Газета La Repubblica уточняет, что документ был подготовлен председательствующей в G7 Италией. Такое решение американской стороны, по оценке издания, продиктовано желанием не давать повода Москве вмешиваться в грядущие в ноябре американские выборы, передает ТАСС.

    Уточняется, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан дал резолюции положительное заключение, однако, по мнению Госдепа, формулировки документа являются неуместными.

    Накануне представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал высказывания западных чиновников о прошедших в России выборах «неуважением к принципам демократии».

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    19 марта 2024, 12:27 • Новости дня
    Адмирал Моисеев назначен врио главнокомандующего ВМФ
    Адмирал Моисеев назначен врио главнокомандующего ВМФ
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Герой России адмирал Александр Моисеев назначен временно исполняющим обязанности главнокомандующего ВМФ России.

    Военачальника в новой должности впервые официально представили на Дне моряка-подводника в Кронштадте, передает ТАСС.

    Ранее экс-командующий Черноморским флотом ВМФ России, адмирал в отставке Владимир Комоедов назвал достоверными сообщения в СМИ о назначении командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева на должность врио главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ).

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    19 марта 2024, 13:12 • Новости дня
    Политолог объяснил позицию Москвы по диалогу с США о контроле над вооружениями

    Политолог Корнилов: США не слышат позицию Москвы по вопросу контроля над вооружениями

    Политолог объяснил позицию Москвы по диалогу с США о контроле над вооружениями
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия не раз подчеркивала готовность обсуждать вопросы контроля над вооружениями с США. Москву интересует комплексный подход, способный удовлетворить интересы всех игроков. Однако Вашингтон к такому разговору до сих пор не готов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Корнилов. Ранее в России заявили об отсутствии основ для диалога по контролю над вооружениями с США.

    «Когда речь идет о контроле над вооружениями, надо понимать, что вопрос касается не столько двустороннего диалога Москвы и Вашингтона, сколько всей системы безопасности. Еще в 2021 году мы озвучивали Штатам свои предложения по переустройству имеющейся картины. Однако и тогда, и сейчас мы сталкиваемся с принципиальным непониманием российской позиции», – сказал политолог Владимир Корнилов.

    По его словам, американцы готовы говорить лишь о частных мерах, которые при этом будут нести максимальную выгоду Белому дому. «Более того, это не первый случай, когда Штаты игнорируют комплексные предложения Москвы. Вспомним хотя бы проект договора о предотвращении размещения оружия в космосе, о чем говорил Владимир Путин. Инициатива остается без внимания с 2008 года», – указывает спикер.

    Политолог также обратил внимание на степень вовлечения американцев в конфликт вокруг Украины. Он заметил, что одномоментно с заявлениями США о якобы готовности вести диалог с Москвой Вашингтон продолжает видеть в Киеве инструмент давления на Россию. «Плодотворный диалог в таких обстоятельствах попросту невозможен», – указывает собеседник.

    «Для того чтобы Россия была готова начать диалог, нам необходимо понимать, что оппонент намерен нас услышать. Бессмысленно говорить о таких сложных вещах с государством, не способным даже гипотетически согласиться с предложениями Москвы», – резюмирует Корнилов.

    Ранее в России заявили об отсутствии основ для диалога по контролю над вооружениями с США. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС. Он подчеркнул, что Москва не видит возможности для такой работы в условиях попыток западных стран нанести ей «стратегическое поражение».

    По его мнению, вопросы стратегического диалога между Россией и США не могут рассматриваться без учета общего военно-политического контекста, поэтому любое взаимодействие двух стран в этой сфере будет возможно только в случае кардинального пересмотра Вашингтона и НАТО их крайне враждебного курса в отношении РФ.

    Кроме того, Полянский заметил, что для начала диалога необходима готовность Штатов вступить в комплексное обсуждение проблемы, которое бы учитывало все значимые факторы стратегической стабильности. При этом особый акцент необходимо сделать на устранение первопричин фундаментальных противоречий между двумя государствами.

    Мнение дипломата созвучно с позицией Владимира Путина, высказанной им в рамках послания Федеральному собранию. «Россия готова к диалогу с Соединенными Штатами Америки по вопросам стратегической стабильности. Но вот что хотел бы подчеркнуть, уважаемые коллеги, чтобы меня все правильно поняли: в данном случае мы имеем дело с государством, чьи правящие круги предпринимают против нас открытые враждебные действия. Ну и что? Они на полном серьезе собираются обсуждать с нами вопросы стратегической стабильности, одновременно пытаясь нанести России, как они сами говорят, стратегическое поражение на поле боя?» – цитирует президента официальный сайт Кремля.

    «Наша позиция понятна: если хотите обсуждать ответственные, важные для всей планеты вопросы безопасности и стабильности, то необходимо делать это только в едином комплексе, естественно, включая все те аспекты, которые затрагивают наши национальные интересы и прямо влияют на безопасность нашей страны, на безопасность России», – заметил глава государства.

    Напомним, в феврале Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков говорил, что возобновление действия соглашения возможно, если США откажутся от «враждебного курса» в отношении Москвы, писали РИА «Новости».

    Он подчеркивал, что страны продолжают периодически обмениваться «сигналами» в рамках диалога по контролю над вооружениями, однако сложившийся диалог носит ситуативный характер и касается в большей степени функционирования дипприсутствий.

    «Весьма странно, если не сказать жестче, требовать от нас, например, возобновления инспекционной деятельности на российских объектах стратегических наступательных вооружений в условиях, когда киевский режим осуществил попытки ударить по объектам нашей дальней авиации, причем при непосредственном военно-техническом и разведывательно-информационном участии США. Возникает вопрос: что именно намерены проверять там американцы? Последствия этих атак?» – также отмечал Рябков в интервью изданию «Коммерсант». Речь идет об атаке ВСУ на военный аэродром в Энгельсе, состоявшейся в декабре 2022-го. На данном объекте базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации ВКС.

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    20 марта 2024, 07:57 • Новости дня
    Говорящие по-польски военные приехали охранять промпредприятие в Харькове

    Говорящие по-польски военные приехали охранять промпредприятие в Харькове, сообщил подполковник ЛНР Андрей Марочко

    Tекст: Денис Тельманов

    Говорящие по-польски военные прибыли на территорию промышленного предприятия в Харькове, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

    «На территорию промышленного предприятия в Харькове на гражданском автобусе приехали около 30 военнослужащих с оружием. Бойцы общаются между собой на польском», – сказал Марочко РИА «Новости».

    Он отметил: подразделение прибыло, чтобы взять под охрану предприятие, сменив украинскую военизированную охрану. При этом ранее на том же предприятии были обнаружены системы ПВО западного образца, подчеркнул Марочко.

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    20 марта 2024, 08:49 • Новости дня
    Спецназовцы сняли видео изнутри подбитого под Авдеевкой Abrams
    Спецназовцы сняли видео изнутри подбитого под Авдеевкой Abrams
    @ Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Разведчики группировки «Центр» с позывными «Изай» и «Леший» сообщили, что в условиях боя добрались до подбитого в селе Бердычи танка Abrams и сняли видео изнутри.

    Задача бойцов заключалась в осмотре танка и сборе информации для командования.

    По словам Лешего, подойти к танку было непросто из-за близости позиций ВСУ, беспилотников-камикадзе и артиллерийского обстрела, передает РИА «Новости».

    Изай рассказал, что группа спецназа прикрывала их с Лешим подход к Abrams. Он залез внутрь танка и достал необходимые образцы, а Леший контролировал воздушную обстановку.

    Военный отметил, что выдвинуться решили посреди дня, поступили «дерзко и нагло», поскольку расстояние около 50 метров до танка было открытым полем. «Пришлось бежать что есть силы, чтобы не попасть под открытый огонь пулеметчика», – рассказал Изай.

    Напомним, 26 февраля в районе Авдеевки российские военные уничтожили первый американский танк Abrams, переданный ВСУ. Новую видеозапись уничтожения танка с помощью БПЛА опубликовали в Telegram. На кадрах видно, как дрон попадает в корму башни.

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    20 марта 2024, 05:48 • Новости дня
    Система ПВО ликвидировала БПЛА над Энгельсом в Саратовской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские беспилотники были ликвидированы силами противовоздушной обороны над Энгельсом в Саратовской области, сообщил глава региона Роман Бусаргин.

    «Менее часа назад над Энгельсом были ликвидированы БПЛА. Система ПВО сработала своевременно и эффективно», – написал Бусаргин в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что по предварительным данным пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков нет.

    Ранее сообщалось, что ПВО сбила в Белгородской области 11 целей, пострадавших нет.


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    20 марта 2024, 05:24 • Новости дня
    Российские минометчики уничтожили артиллерийские расчеты ВСУ возле Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Расчеты 120-мм минометов группировки «Запад» поразили украинских артиллеристов в приграничных районах Курской области, сообщили в Минобороны.

    «Расчеты 120-мм минометов «Сани» уничтожили минометные и артиллерийские расчеты украинских террористических формирований в приграничных районах Курской области», – говорится в сообщении Минобороны.

    В ведомстве отметили, что такие упреждающие удары по украинским диверсионным группам позволяют срывать преступные планы боевиков.

    В оборонном ведомстве отметили, что расчет работает в режиме «кочующего орудия». Цели для поражения поступают от разведчиков, а корректировка огня проводитсяс помощью дронов.

    Ранее сообщалось, что в Белгороде и Белгородском районе система противовоздушной обороны сбила 11 целей на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет. Осколками незначительно повреждена кровля и выбиты окна в складском помещении на территории промпредприятия.

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    20 марта 2024, 03:52 • Новости дня
    Инновационные «костюмы-невидимки» доставили на передовую СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские подразделения на передовой получили новейшие маскировочные «костюмы-невидимки», делающие человека незаметным для оптических приборов в светлое и темное время суток.

    Костюм эффективно маскирует человека за счет новых материалов и усовершенствованной конструкции. Он помогает как в темное время – от работающих в ИК-диапазоне приборов, так и в светлое время суток от обычных средств наблюдения, сообщили ТАСС в в компании-разработчике HiderX.

    Изделие обладает повышенными камуфлирующими характеристиками за счет того, что размывает силуэт. Подобный эффект был достигнут за счет применения особой структурированной ткани и ее дополнительной обработки.

    Новые изделия уже были переданы спецподразделению на линии боевого соприкосновения, однако работа по совершенствованию костюма продолжается.

    При этом усовершенствованная конструкция обеспечивает удобство и маневренность при разного рода перемещениях – перебежках, передвижении ползком и т.д. Это позволяет расширить сферу применения.

    Новый костюм также подходит для групп, осуществляющих долгие переходы по труднопроходимой местности,  выполняющих задачи в городской застройке, отметили в HiderX.

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    19 марта 2024, 13:06 • Новости дня
    В Китае назвали «саммит за демократию» под эгидой США «клоунским шоу»

    Global Times: Третий «саммит за демократию» в Сеуле под эгидой США стал «клоунским шоу»

    Tекст: Ольга Никитина

    Китайская газета Global Times со ссылкой на экспертов назвала «Саммит за демократию», проходящий в Сеуле, «клоунским шоу».

    Эксперты отмечают, что мероприятие оказалось «не востребованным». На саммит в офлайн-режиме прибыла только одна высокопоставленная делегация – госсекретаря США Энтони Блинкена, передает ТАСС содержание публикации.

    Решение провести саммит в Сеуле издание расценивает как попытку США оказать давление на «недружественные» азиатские страны, в частности, на Китай.

    Низкая популярность саммита обернулась для южнокорейского президента Юн Сок Еля «политическими и репутационными издержками», пишет китайская газета.

    Все эти факторы превращают «саммит за демократию» в простое «клоунское шоу», заключает издание.

    Первая встреча «саммита за демократию» была организована США в декабре 2021 года. В ней не участвовали Россия, Египет, Китай, Турция и ряд других стран.

    В апреле 2023 года Соединенные Штаты вновь провели «грандиозное» международное мероприятие. В тот раз одной из основных его целей стало «осуждение России». Однако итоговую декларацию «саммита демократий» подписали главным образом только прямые вассалы США.

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    19 марта 2024, 23:54 • Новости дня
    ПВО сбила в Белгородской области 11 объектов

    ПВО сбила в Белгороде и Белгородском районе 11 воздушных целей, пострадавших нет

    Tекст: Денис Тельманов

    В Белгороде и Белгородском районе система противовоздушной обороны сбила 11 воздушных объектов на подлете к городу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «По предварительным данным, пострадавших нет... Осколками незначительно повреждена кровля и выбиты окна в складском помещении на территории промпредприятия», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что в Белгородском районе повреждены теплица коммерческого предприятия, кровля частного домовладения и два автомобиля.

    «Оперативные службы работают на местах. Информация по повреждениям уточняется», – подчеркнул губернатор. 

    Ранее сообщалось, что в белгородском зоопарке в результате обстрела ВСУ погибла ручная кенгуру по кличке Гранди. Также от кассетных осколков пострадали экзотариум и вольер кенгуру.

    Из соображений безопасности в Белгороде временно приостановили работу рестораны «Вкусно – и точка». При этом все сотрудники компании продолжат получать зарплату.



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    19 марта 2024, 13:29 • Новости дня
    Кремль оценил попытки НАТО расширить влияние на Кавказе

    Песков: Попытки НАТО расширить влияние на Кавказе не добавят стабильности в регионе

    Tекст: Ольга Никитина

    НАТО стремится расширить присутствие на Кавказе, эти попытки «видны невооруженным глазом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля подчеркнул, что попытки альянса расширить свое влияние и присутствие в регионе не приведут к росту там стабильности и предсказуемости ситуации, передает ТАСС.

    Так Песков прокомментировал турне генсека НАТО Йенса Столтенберга на Кавказ.

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    19 марта 2024, 13:23 • Новости дня
    Столтенберг призвал Армению к скорейшему подписанию соглашения с Азербайджаном

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна к скорейшему подписанию соглашения о мире с Азербайджаном.

    Как заявил Столтенберг во время совместного пресс-подхода с Пашиняном в Ереване в ходе первого визита в Армению, стабильность на Южном Кавказе важна для евроатлантической безопасности, поэтому Азербайджан и Армения сегодня могут достичь «продолжительного мира после многих лет конфликта», передает ТАСС.

    Он добавил, что призывает заключить соглашение, открывающее путь к нормализации отношений. Он также похвалил Пашиняна за «приверженность демократии» и приветствовал расширенное участие военных Армении в миссии НАТО в Косово.

    Ранее Баку потребовал от Еревана возвращения четырех азербайджанских сел на границе.

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    20 марта 2024, 09:50 • Новости дня
    В Роскачестве оценили угрозу отключения в России смартфонов Apple и Google

    Эксперт Роскачества заявил, что отключение в России смартфонов Apple и Google принесут репутационный ущерб

    Tекст: Александра Юдина

    Компании Google и Apple чисто технически могут отключить в России свои смартфоны, однако в этом случае гаджеты станут «кирпичами», это может принесет производителю репутационный ущерб, отметил глава Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

    По его словам, такое отключение технически вероятно, оно может произойти согласно тому же механизму, когда блокируются краденые смартфоны, передает РИА «Новости».

    Кузьменко добавил, что в этом случае гаджет Apple будет заблокирован, на нем будут потеряны все данные. Владельцы же Android смогут сохранить информацию, при этом устройство будет почти невозможно вернуть к работе без крупных трат.

    Эксперт подчеркнул, что американские компании вряд ли пойдут на этот шаг. В первую очередь из-за того, что в лицензионном соглашении не предусмотрены какие-либо условия для блокировки пользователей в определенной стране. Кроме того, компания получит репутационный ущерб и многомилионные иски.

    Ранее в России предупредили о том, что модификация смартфонов и телефонов аппаратным и программным способом может повлечь для россиян административную ответственность.

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      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Россия лишает англичан любимого национального блюда

      Президент подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о вылове британскими рыбаками рыбы в исключительной российской экономической зоне. В Британии уже звучат опасения о том, что в итоге жители страны будут ограничены в возможностях и дальше покупать часть своих излюбленных рыбных блюд.

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

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