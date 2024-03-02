Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.9 комментариев
ВЦИОМ: Большинство россиян считают, что у Путина есть четкий план развития страны
Большинство россиян (более 80%), следивших за посланием президента России Владимира Путина Федеральному собранию, считают, что у него есть четкий план развития страны, и он сможет его реализовать, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
В сообщении на сайте ВЦИОМ говорится, что среди тех, кто следил за выступлением, 85% заявили, что у Путина есть четкий план действий, стратегия развития страны на ближайшие несколько лет. Еще больше – 86% уверены, что президент сможет реализовать план по развитию страны полностью или частично. При этом каждый десятый посчитал, что стратегии и плана действий нет.
О послании президента Федеральному собранию в той или иной степени известно 80% россиян, в том числе 40% хорошо осведомлены, столько же «что-то слышали». Впервые узнали об этом в ходе опроса 20%, следует из исследования.
Наибольший интерес и одобрение у россиян, как показывает опрос, вызвали темы: поддержка молодых семей – 21%, инфраструктура, строительство жилья и дорог – 13%, национальные проекты «Семья», «Продолжительная и активная жизнь» и «Кадры» – 12%.
Послание вызвало доверие – 36%, надежду –35%, уверенность в завтрашнем дне – 33%, уважение – 32% и гордость – 29%.
Исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проводилось 1 марта среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.
Газета ВЗГЛЯД писала о главных темах послания Путина.