Эксперт Михайлова: Всемирный фестиваль молодежи формирует образ будущего

«В первые дни весны федеральная территория «Сириус» принимает гостей со всего мира. Свыше 20 тыс. молодых людей из 188 стран прошли все этапы конкурсного отбора и готовы достойно представить свою родину на Всемирном фестивале молодежи. На неделю Олимпийский парк превратился в Город молодежи мира. А его центральная площадь получила символическое название «Душа России», – отметила Михайлова.

Молодых людей ждет насыщенная работа на площадках фестиваля: лекции от ведущих спикеров, общественных деятелей и ученых, мировых звезд спорта, музыки и кино, творческие и образовательные мастер-классы, выставки и шоу, конкурсы, концерты и, конечно, знаменитое российское гостеприимство. «Каждый участник сможет прикоснуться к великой русской культуре и познакомиться с современными проектами креативного кластера «Таврида.АРТ», – заметила эксперт.

Молодые люди из стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки получат возможность реализовать интеллектуальный и творческий потенциал, обсудить актуальные проблемы современного мироустройства и укрепить узы межнациональной дружбы. «Фестиваль – прекрасная иллюстрация того, как естественные стремления к сотрудничеству и взаимной поддержке становятся выше интриг, которые безуспешно пытались развить политические элиты недружественных стран», – подчеркнула Михайлова.

Традиция проведения молодежных фестивалей, как площадки для объединения лидеров молодого поколения, зародилась после Второй Мировой войны. В 1947 году состоялся первый фестиваль молодежи, хозяйкой которого стала Прага.

«Россия всегда была открыта миру, поддерживала ценности культурного разнообразия, равенства народов и любви к своей стране. Она радушно встречала гостей как в советский (1957, 1985), так и современный (2017) период истории, демонстрируя готовность к диалогу цивилизаций», – напомнила политолог.

В апреле 2023 года президент России Владимир Путин подписал Указ о проведении ВФМ-2024. Целый год над программой и организацией фестиваля работала команда активных и талантливых профессионалов из всех субъектов РФ. Значительная роль принадлежит добровольческим и волонтерским организациям.

«ВФМ-2024 открыл свои объятия для всех, кто готов искать новые смыслы для объединения, сотрудничества, коммуникации и взаимного обогащения несмотря на внешнее давление и барьеры», – заключила Михайлова.

Ранее в субботу президент России Владимир Путин дал официальный старт Всемирному фестивалю молодежи.