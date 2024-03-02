Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.8 комментариев
Кириенко рассказал, как на фестивале россияне учат иностранцев петь «Калинку»
Кириенко рассказал, как на Всемирном фестивале молодежи россияне учат иностранцев петь «Калинку»
Представители российских регионов на Всемирном фестивале молодежи взяли культурное шефство над иностранными делегациями, учат их петь российский гимн, «Калинку», заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
Кириенко отметил, что в этом году делегации российских регионов взяли культурное шефство над несколькими иностранными делегациями. Они учат их петь российский гимн и «Калинку», передает РИА «Новости».
По его словам, очень интересно было наблюдать, как представители ДНР учили делегацию из Канады правильно произносить фразу «Донбасс порожняк не гонит».
Ранее президент России Владимир Путин дал официальный старт Всемирному фестивалю молодежи.