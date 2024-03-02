Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.2 комментария
Стороны конфликта в Газе договорились о сроках перемирия и об обмене заложниками
Палестинское движение ХАМАС и Израиль пришли к соглашению по длительности перемирия в секторе Газа, а также о параметрах обмена заложниками, сообщил телеканал Al Hadath.
Согласно данным источника в Египте, «стороны конфликта договорились о продолжительности перемирия» и о схеме обмена заложниками, передает ТАСС.
Теперь необходимо достичь соглашения о выводе израильских войск из северной части сектора Газа.
Ранее сообщалось о попытках США выработать договоренности по немедленному прекращению огня в Газе.