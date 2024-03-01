Обвинения России в якобы «полной готовности» российского космического оружия электромагнитного импульса могут говорить как раз об обратном – о том, что именно в США разработка таких вооружений вышла на финальную прямую.0 комментариев
США захотели выработать договоренности по немедленному прекращению огня в Газе
Байден заявил о попытках США выработать договоренности по немедленному прекращению огня в секторе Газа
США пытаются выработать соглашение между Израилем и палестинским движением ХАМАС о немедленном прекращении огня в секторе Газа, сообщил глава американского государства Джо Байден.
Об этом он заявил перед встречей с главой правительства Италии Джорджей Мелони в Белом доме, передает ТАСС.
Байден сказал, что речь идет о соглашении должно предусматривать «освобождение заложников», «немедленное прекращение огня в Газе» как минимум «на следующие шесть недель» и «разрешение на доставку помощи по всему сектору Газа».
Президент США указал, что «невинные люди оказались втянуты в ужасную войну». Он подчеркнул, что у мирных жителей нет «возможности прокормить свои семьи». «Вы видели, как они реагировали на попытки получить помощь», – сказал Байден.
Напомним, СМИ сообщали, что не менее 100 человек погибли в результате бомбардировки израильскими силами участка в Газе, на котором скопились люди в ожидании распределения гуманитарной помощи.
Армия обороны Израиля заявляла, что жители Газы бросились обворовывать грузовики с гумпомощью. Позднее армия заявила, что десятки жителей Газы погибли в давке и под колесами грузовиков. По версии Израиля, солдаты открыли огонь, когда возникла угроза из-за надвигающейся на них толпы, передает РИА «Новости».
На днях Байден заявил, что Израиль договорился о прекращении огня в Рамадан для освобождения удерживаемых движением ХАМАС заложников.