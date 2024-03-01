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    Политичность, а вовсе не историчность, сознания нынешних польских властей укрепляет Киев в уверенности, что Варшавой можно помыкать. Как это сделал на днях Владимир Зеленский – публично вызвав на границу с Украиной президента и премьера Польши, чтобы те лично занялись проблемой разблокировки движения.

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    В мире одноразовых товаров одноразовой становится и энергетика. И страны, сделавшие на нее ставку, будут иметь меньше конкурентных преимуществ в будущем, нежели государства, проводящие сбалансированную энергетическую политику.

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    1 марта 2024, 22:59 • Новости дня

    США захотели выработать договоренности по немедленному прекращению огня в Газе

    Байден заявил о попытках США выработать договоренности по немедленному прекращению огня в секторе Газа

    Tекст: Антон Антонов

    США пытаются выработать соглашение между Израилем и палестинским движением ХАМАС о немедленном прекращении огня в секторе Газа, сообщил глава американского государства Джо Байден.

    Об этом он заявил перед встречей с главой правительства Италии Джорджей Мелони в Белом доме, передает ТАСС.

    Байден сказал, что речь идет о соглашении должно предусматривать «освобождение заложников», «немедленное прекращение огня в Газе» как минимум «на следующие шесть недель» и «разрешение на доставку помощи по всему сектору Газа».

    Президент США указал, что «невинные люди оказались втянуты в ужасную войну». Он подчеркнул, что у мирных жителей нет «возможности прокормить свои семьи». «Вы видели, как они реагировали на попытки получить помощь», – сказал Байден.

    Напомним, СМИ сообщали, что не менее 100 человек погибли в результате бомбардировки израильскими силами участка в Газе, на котором скопились люди в ожидании распределения гуманитарной помощи.

    Армия обороны Израиля заявляла, что жители Газы бросились обворовывать грузовики с гумпомощью. Позднее армия заявила, что десятки жителей Газы погибли в давке и под колесами грузовиков. По версии Израиля, солдаты открыли огонь, когда возникла угроза из-за надвигающейся на них толпы, передает РИА «Новости».

    На днях Байден заявил, что Израиль договорился о прекращении огня в Рамадан для освобождения удерживаемых движением ХАМАС заложников.

    28 февраля 2024, 18:14 • Новости дня
    Байден решил пройти медицинский осмотр

    В Белом доме сообщили о решении Байдена пройти медицинский осмотр

    Байден решил пройти медицинский осмотр
    @ Yuri Gripas/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Регулярный медицинский осмотр пройдет президент США Джо Байден в медцентре им. Уолтера Рида в штате Мэриленд, сообщили в Белом доме.

    Позже будет опубликован отчет о состоянии здоровья американского лидера, передает ТАСС.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о различных сообщениях по поводу здоровья Байдена. Президент несколько раз попадал в странные ситуации. Летом 2022 года он упал с велосипеда, а уже осенью после выступления не смог найти собственное место на сцене.

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    29 февраля 2024, 05:08 • Новости дня
    Врач перечислил болезни Байдена после обследования

    Белый дом обнародовал заключение врача со списком болезней, которыми страдает Джо Байден

    Врач перечислил болезни Байдена после обследования
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Белый дом опубликовал медицинское заключение врача после проведенного Джо Байденом обследования, в нем утверждается, что президент США страдает от апноэ во сне, гиперлипидемии, гастроэзофагеального рефлюкса и артрита.

    Обструктивное апноэ во сне, обнаруженное у Байдена, проявляется в виде прекращения легочной вентиляции и может вести к ухудшению памяти, снижению работоспособности и ухудшению интеллекта, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что лечащий врач назвал Байдена «здоровым, активным и крепким 81-летним мужчиной», здоровье которого в полной мере позволяет ему исполнять обязанности президента США.

    Отмечается, что в ходе осмотра никаких новых недомоганий у Байдена обнаружено не было.

    Сам Байден заявил, что его медобследование не выявило ничего нового и его результаты ничем не отличаются от прошлогодних.

    Регулярный медицинский осмотр Байден прошел в медцентре им. Уолтера Рида в штате Мэриленд.

    Газета ВЗГЛЯД писала о различных сообщениях по поводу здоровья Байдена. Президент несколько раз попадал в странные ситуации. Летом 2022 года он упал с велосипеда, а уже осенью после выступления не смог найти собственное место на сцене.


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    1 марта 2024, 18:42 • Новости дня
    Лавров раскрыл планы США по Палестине

    Глава МИД Лавров заявил, что США ведут дело к тому, чтобы не было палестинского государства

    Tекст: Вера Басилая

    США ведут дело к тому, что палестинцы никакого государства не получат, вместо этого будет создана «красивая картинка» без изменения статус-кво, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на дипломатическом форуме в Анталье.

    Лавров считает, что США взяли на себя функции «подпольной переговорной работы», которая выльется в очередную фикцию. По его словам, будет какое-то «красивое объявление, красивая картинка», например, что Палестину примут в члены ООН, а «на земле» все останется по-прежнему, передает ТАСС.

    Ранее представители палестинских фракций на встрече в Москве заявили о необходимости единства рядов, чтобы противостоять внешней силе. До этого правительство Израиля отвергло признание палестинского государства.

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    28 февраля 2024, 04:30 • Новости дня
    ЦАХАЛ начал разрушать бульдозерами город Дженин на Западном берегу Иордана

    Израильская армия начала разрушать дома в городе Дженина на Западном берегу Иордана бульдозерами и беспилотниками

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские военные ведут интенсивные бои с силами палестинского сопротивления в городе Дженина на Западном берегу Иордана.

    Отмечается, что в небе над городом летает большое количество беспилотников, а его улицы и инфраструктуру разрушают тяжелые армейские бульдозеры, передает ТАСС со ссылкой на ливанский телеканал Al Mayadeen.

    Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля обстреляла инфраструктуру движения «Хезболла» на юге Ливана.

    По сообщению ЦАХАЛ, израильские истребители нанесли удары по оперативному командному центру, используемому силами «Хезболла» «Радван» в районе населенного пункта Бараачит, а также по пусковым установкам и объектам террористической инфраструктуры в районе Джабаль-Блат.


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    1 марта 2024, 03:30 • Новости дня
    Трамп и Техас возложили на Байдена ответственность за убийства и изнасилования

    Трамп и губернатор Техаса Эбботт заявили об ответственности Байдена за преступления нелегалов в США

    Трамп и Техас возложили на Байдена ответственность за убийства и изнасилования
    @ Michael Gonzalez/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший президент США Дональд Трамп и губернатор Техаса Грег Эбботт, выступая в населенном пункте Игл-Пасс, возложили на действующего главу государства Джо Байдена ответственность за убийства и изнасилования, совершенные нелегальными мигрантами.

    Трамп сказал, что «Джо – это кровь бесчисленных невинных жертв». По его словам, можно вспомнить «много ужасных историй» про это. Трамп подчеркнул, что в 2023 году «почти половину всех арестованных преступников-нелегалов обвинили в 33 тыс. нападений, 3 тыс. грабежей, 6,9 тыс. краж, 7,5 тыс. преступлений, связанных с оружием». «4,3 тыс. сексуальных преступлений, 600 похищений, 1,7 тыс. убийств», – сказал он. По его словам, возник новый вид преступности – «преступления мигрантов имени Байдена», передает ТАСС со ссылкой на RSBN.

    Эбботт, выступая в Игл-Пасс в связи с поездкой туда Трампа, который поддерживает политику губернатора по борьбе с незаконными мигрантами, пожаловался, что «ни одной недели не обходится без того, чтобы американец не был убит, изнасилован или не подвергся бы нападению со стороны того, кому Байден разрешил незаконно попасть» в США.

    Эбботт обвинил Байдена в том, что президент «не выполняет свою работу и не обеспечивает безопасность границы». Он подчеркнул, что «Техас – единственный штат в американской истории, который возвел собственную стену на границе», причем, как заявил губернатор, штат «просто строил ту же стену, что и Трамп».

    Губернатор пригрозил, что Техас продолжит высылать мигрантов в города по всей территории США, пока Белый дом не обеспечит безопасность границы.

    В Техасе находится также нынешний американский лидер Джо Байден.

    Тем временем федеральный судья западного округа штата Техас Дэвид Эзра заблокировал закон, позволяющий техасской полиции арестовывать мигрантов, подозреваемых в нелегальном пересечении границы, сообщает Associated Press.

    Напомним, власти США хотят убрать проволочное ограждение, установленное Техасом в рамках борьбы с наплывом мигрантов. Национальная гвардия штата Техас заблокировала допуск сотрудников федеральной пограничной службы на участок границы с Мексикой. Вице-губернатор Техаса Дэн Патрик предупредил президента США Джо Байдена и его администрацию о возможном столкновении с техасскими силовиками.

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    28 февраля 2024, 22:25 • Новости дня
    Байден заявил, что медобследование не выявило ничего нового

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Джо Байден заявил, что его медицинское обследование не выявило ничего нового, результаты хорошие, как и в прошлом году.

    «Они ничем не отличаются от прошлогодних», – сказал Байден журналистам в Белом доме, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что год назад терапевт Байдена после обследования предоставил краткое заключение о том, что американский лидер здоров и в состоянии успешно выполнять свои обязанности.

    Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден решил пройти регулярный медицинский осмотр в медцентре им. Уолтера Рида в штате Мэриленд, сообщили в Белом доме.

    Отчет о состоянии здоровья американского лидера будет опубликован позже.

    Газета ВЗГЛЯД писала о различных сообщениях по поводу здоровья Байдена. Президент несколько раз попадал в странные ситуации. Летом 2022 года он упал с велосипеда, а уже осенью после выступления не смог найти собственное место на сцене.

    Коментарии (12)
    1 марта 2024, 02:08 • Новости дня
    Министры финансов G20 не смогли согласовать итоговое заявление

    Министры финансов и главы ЦБ G20 в Сан-Паулу не согласовали итоговое заявление из-за разногласий по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Министрам финансов и главам центробанков стран G20 не удалось согласовать совместное итоговое заявление после встречи в Сан-Паулу из-за разногласий по украинскому конфликту, сообщили источники.

    Бразилия, которая сейчас занимает место председателя в G20, представила собственное заявление, передает ТАСС со ссылкой на dpa.

    Глава минфина Германии Кристиан Линднер ранее пригрозил, что откажется поддержать совместное коммюнике, если в заявление не включат упоминание конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Принимающая сторона – Бразилия – стремилась сосредоточиться на теме экономики.

    Бразилия заявила, что финансовый трек не является наиболее подходящим форумом для решения геополитических вопросов, передает РИА «Новости».

    Напомним, страны G20 уже не в первый раз расходятся во мнениях относительно заявлений по конфликту на Украине.

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    29 февраля 2024, 01:50 • Новости дня
    Министр обороны Израиля выступил за призыв в армию ультраортодоксальных евреев

    Министр обороны Израиля Йоав Галант выступил за призыв в армию ультраортодоксальных евреев

    Tекст: Денис Тельманов

    Военное положение в Израиле обязывает призывать в армию все категории общества, в том числе ультраортодоксальных евреев, которые сейчас фактически освобождены от воинской обязанности, заявил министр обороны Йоав Галант.

    «Вызовы в сфере безопасности, которые стоят перед нами, доказывают, что все должны нести бремя воинской повинности, все части общества... Возможно и важно добиться согласованной программы призыва, включая часть ортодоксального населения», – приводит слова Галата ТАСС.

    Он добавил, что в Израиле «ценят тех, кто посвящает свою жизнь изучению Торы», поскольку «Тора сохраняла народ Израиля на протяжении двух тысяч лет изгнания». Вместе с тем он подчеркнул, что «без физического существования нет и духовного».

    Галант отметил, что за последние недели он проводил консультации по вопросу призыва с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, министрами, лидерами ультраортодоксальных партий.

    «Я призываю главу правительства провести общие консультации со всеми фракциями коалиции и добиться необходимого согласия по закону о призыве. Надеюсь, что и фракции оппозиции присоединятся к этому плану, который будет подготовлен совместно», – подчеркнул министр обороны Израиля.

    Отмечается, что ультрарелигиозные иудеи (харедим) составляют порядка 13,5% населения Израиля  – 1,28 млн из 9,45 жителей. При этом они не несут обязательную для большинства израильтян службу в армии, не работают и посвящают свою жизнь изучению священных писаний и молитвам.

    С началом военных действий в секторе Газа Армия обороны Израиля объявила о начале приема в свои ряды ортодоксов на добровольной основе, однако данных о том, сколько из них поступили на службу, не приводится.

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    1 марта 2024, 03:59 • Новости дня
    США не позволили СБ ООН принять заявление об обстреле Израилем мирных жителей в Газе

    США не дали СБ ООН принять заявление в связи с сообщениями об обстреле израильскими военными мирных жителей в Газе

    Tекст: Антон Антонов

    США не позволили Совбезу ООН принять заявление для прессы, в котором СБ выразил бы обеспокоенность в связи с сообщениями об обстреле мирных жителей в секторе Газа израильскими военными при раздаче гуманитарной помощи, рассказал источник в ООН.

    Созванное Алжиром закрытое заседание СБ ООН прошло в четверг. В предлагаемом заявлении говорилось, что СБ «выражает глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями о гибели более чем 100 человек и ранении около 750 человек из-за того, что израильские силы открыли огонь по крупному скоплению людей, дожидавшихся продовольственной помощи».

    Однако, как сообщил источник РИА «Новости», заявление не удалось принять «из-за позиции США». Американская сторона не позволила «не то что осудить Израиль, а даже зафиксировать, что палестинцы были убиты, а не просто погибли».

    Зампостпреда США при ООН Роберт Вуд объяснил позицию Вашингтона тем, что «нет всех фактов на руках». США «хотят получить факты, чтобы формулировки позволяли высказаться по вопросу, но чтобы это было сделано с должным усердием». При этом он признал: «Возможно, мы не сможем этого сделать. А может быть, и сможем найти формулировку». Заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон призвала «тщательно расследовать» случившееся. Она сообщила, что власти США уже связались с израильской стороной.

    Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что его «ужасают новости об очередной кровавой бойне среди мирных жителей Газы, отчаянно нуждающихся в гуманитарной помощи». Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «кадры, поступающие из Газы, где гражданские лица подвергаются нападениям израильских солдат» вызывают «глубокое возмущение». Он осудил «эти расстрелы».

    Напомним, СМИ сообщали, что не менее 100 человек погибли в результате бомбардировки израильскими силами участка в Газе, на котором скопились люди в ожидании распределения гуманитарной помощи.

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    28 февраля 2024, 14:12 • Новости дня
    США решили ввести запрет на передачу данных об американцах России

    NYT: Байден подпишет указ о запрете передачи данных об американцах России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Джо Байден в среду подпишет указ, запрещающий передачу конфиденциальной информации о своих гражданах шести странам, в том числе России, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на представителя администрации американского лидера.

    По данным NYT, Байден уполномочит Минюст разработать правила, направленные на ограничение продажи данных об американцах России, Венесуэле, Ирану, Китаю, КНДР и Кубе, а также организациям, имеющим связь с этими государствами, передает ТАСС.

    Среди таких данных сведения о местонахождении, здоровье и генетике граждан США, а также финансовая информация, биометрические данные и другие данные, которые могут идентифицировать личность. Правила также будут затрагивать конфиденциальную информацию, связанную с правительством.

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    29 февраля 2024, 07:11 • Новости дня
    Новая Зеландия запретила въезд в страну израильским военным

    Новая Зеландия запретила въезд в страну израильским военным, участвовавшим в боевых действиях на Западном берегу Иордана

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Новой Зеландии запретили въезд на территорию страны израильским поселенцам, нападавшим на палестинцев на Западном берегу реки Иордан.

    «Мы вводим запрет на въезд в отношении лиц, о которых известно, что они совершили акты насилия. Эти граждане не смогут въехать в Новую Зеландию», – говорится в заявлении главы МИД страны Уинстона Питерса, опубликованном на сайте новозеландского правительства, передает ТАСС.

    Министр подчеркнул, что Новая Зеландия считает «существование израильских поселений на оккупированных палестинских территориях нарушением международного права».

    Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ начал разрушать бульдозерами город Дженин на Западном берегу Иордана.

    Израильские военные ведут интенсивные бои с силами палестинского сопротивления, в небе над городом летает большое количество беспилотников, а его улицы и инфраструктуру разрушают тяжелые армейские бульдозеры.

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    28 февраля 2024, 00:27 • Новости дня
    Британия и США нанесли удары по объектам хуситов в Йемене

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Великобритании и США нанесли два новых удара по объектам мятежников-хуситов из йеменского движения «Ансар Аллах».

    Атакам подвергся округ Эль-Лухея в провинции Эль-Ходейда, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Masirah.

    Информации о последствиях ударов не приводится.

    После начала израильской операции в секторе Газа движение «Ансар Аллах» заявило, что будет совершать атаки на территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, операция в анклаве не прекратится.

    С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

    Ранее «Ансар Аллах» заявило, что намерено перестать атаковать суда израильского государства, если соглашение о прекращении огня в секторе Газа достигнут на условиях ХАМАС.

    По его словам, пересмотр решения об атаках на корабли США и Британии не будет зависеть от условий перемирия в секторе Газа. Этот вопрос связан с участием Вашингтона и Лондона в агрессии против Йемена.

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    29 февраля 2024, 01:04 • Новости дня
    При ударе ВВС Израиля на юге Ливана погибли два мирных жителя

    ВВС Израиля нанесли удар по населенному пункту Кафра на юге Ливана, погибли двое мирных жителей

    Tекст: Денис Тельманов

    По меньшей мере двое мирных граждан Ливана погибли при ударе израильских ВВС по населенному пункту Кафра, расположенному на юге страны.

    От авиаударов разрушены несколько домов и магазинов, горит склад с горюче-смазочными материалами, спасатели разбирают завалы рухнувших зданий, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.

    Отмечается, что сведения о раненых среди жителей поступили также из соседнего поселка Сиддикин, на который было совершено два налета.

    Ранее сообщалось, что истребители израильских ВВС вторглись в воздушное пространство Ливана и нанесли ракетные удары по окрестностям города Баальбек, где находится крупный форпост шиитской вооруженной милиции «Хезболла».

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    28 февраля 2024, 10:31 • Новости дня
    США потребовали от Израиля гарантий соблюдения международного права

    Axios: США требуют от Израиля гарантий соблюдения международного права в Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США требуют от Израиля к середине марта подписать письменные гарантии соблюдения международного права при использовании американского оружия и доступа гуманитарной помощи в секторе Газа, сообщил портал Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников.

    Как пишет портал, администрация Байдена на срок до середины марта установила Израилю требование подписать письмо с предоставлением гарантий соблюдения международного права при использовании оружия США и разрешения ввоза гуманитарной помощи в Газу, передает РИА «Новости». Израилю предстоит решить, кто в правительстве подпишет документ.

    Как отметил американский чиновник, такие же письма были предоставлены ряду других стран, использующих американское оружие. Портал эти государства не называет.

    Ранее президент США Джо Байден в эфире канала NBC заявил, что правительство Израиля приняло решение не участвовать в боевых действиях во время священного для мусульман месяца Рамадан, чтобы освободить удерживаемых движением ХАМАС заложников.

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    29 февраля 2024, 15:07 • Новости дня
    Палестинские партии заявили о необходимости единства рядов

    Tекст: Кристина Цыцура

    Представители палестинских фракций на встрече в Москве заявили о необходимости единства рядов, чтобы противостоять внешней силе, следует из заявления одной из основных палестинских партий – движения ХАМАС.

    В заявлении говорится о стремлении защищать палестинский народ и о необходимости избавиться от израильской оккупации, а также о противостоянии внешним силам, в первую очередь США, передает ТАСС.

    Собравшиеся в Москве представители палестинский партийных фракций выступили с осуждением атаки израильских сил на окраины города Газа.

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      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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