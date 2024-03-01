США захотели выработать договоренности по немедленному прекращению огня в Газе

Байден заявил о попытках США выработать договоренности по немедленному прекращению огня в секторе Газа

Tекст: Антон Антонов

Об этом он заявил перед встречей с главой правительства Италии Джорджей Мелони в Белом доме, передает ТАСС.

Байден сказал, что речь идет о соглашении должно предусматривать «освобождение заложников», «немедленное прекращение огня в Газе» как минимум «на следующие шесть недель» и «разрешение на доставку помощи по всему сектору Газа».

Президент США указал, что «невинные люди оказались втянуты в ужасную войну». Он подчеркнул, что у мирных жителей нет «возможности прокормить свои семьи». «Вы видели, как они реагировали на попытки получить помощь», – сказал Байден.

Напомним, СМИ сообщали, что не менее 100 человек погибли в результате бомбардировки израильскими силами участка в Газе, на котором скопились люди в ожидании распределения гуманитарной помощи.



Армия обороны Израиля заявляла, что жители Газы бросились обворовывать грузовики с гумпомощью. Позднее армия заявила, что десятки жителей Газы погибли в давке и под колесами грузовиков. По версии Израиля, солдаты открыли огонь, когда возникла угроза из-за надвигающейся на них толпы, передает РИА «Новости».

На днях Байден заявил, что Израиль договорился о прекращении огня в Рамадан для освобождения удерживаемых движением ХАМАС заложников.