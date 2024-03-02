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Порошенко и его партия пожаловались ЕС на притеснения оппозиции на Украине
Порошенко и его партия пожаловались ЕС на «дискриминационную практику» действующих властей Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко и его партия «Европейская солидарность» пожаловались общественности и властям ЕС на притеснения оппозиции и СМИ со стороны действующих властей Украины.
Еврокомиссар по расширению Оливер Варгеи подтвердил, что получил письмо Порошенко, в котором тот жаловался на «дискриминационную практику» украинских властей, включая запрет политикам выезжать за границу, передает РИА «Новости».
Партия Порошенко заявила, что Киев отреагировал на письмо «эмоционально и неадекватно». «Европейская солидарность» упрекнула Киев в том, что власти рассматривают в качестве угрозы для евроинтеграции «не действия чиновников, которые нарушают права и свободы украинцев», а обращение «за защитой прав, например, в ЕСПЧ или другие международные институты».
«Европейская солидарность» пожаловалась, что власть чувствует себя «абсолютной и безнаказанной», отказывается от диалога. Партия потребовала восстановить регулярные встречи президента Украины Владимира Зеленского с лидерами парламентских фракций, отменить «ограничения на парламентскую дипломатию», вернуть свободу слова и закрыть «подцензурный единый телемарафон». Также требования включают возвращение в эфир телеканалов, закрытых весной в 2022 году. «Европейская солидарность» потребовала прекратить давление силовиков на «СМИ, бизнес, гражданских активистов и оппозицию».
Напомним, Порошенко не пустили на Мюнхенскую конференцию. Он подал в суд иск против первого вице-спикера Верховной рады Александра Корниенко, а также пограничного отряда в связи с тем, что не смог выехать за границу.