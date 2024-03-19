Бизнес начинает выдумывать всякие несуществующие проблемы и навязывать потребителям мысль, что у них что-то страшно болит. Маркетолог из человека, который ищет боли, превратился в человека, который зомбирует потребителя, убеждая того, что ему плохо.3 комментария
Путин: Россия помнит о преступлениях власовцев и не простит новых предателей
Президент Путин: Россия помнит о преступлениях власовцев и никогда не простит новых предателей
Россия всегда будет помнить о преступлениях власовцев на советской земле и никогда не простит новых предателей, заявил в ходе заседания коллегии ФСБ президент Владимир Путин.
Глава государства призвал своевременно выявлять предателей, а также сравнил их с власовцами, передает ТАСС.
Путин напомнил о недавних попытках прорыва на территорию России диверсионно-террористических группировок и призвал ведомство выявлять и поименно наказывать предателей без срока давности.
Накануне президент заявил, что так называемому Русскому добровольческому корпусу (организация, признанная в России террористической) и другим предателям, которые участвуют в боевых действиях на стороне Украины, «не дадут покоя», правоохранителям поручат «поименно выявлять всех».
Напомним, украинские ДРГ попытались пройти через границу в районе поселка Козинка в Белгородской области, чему помешали российские военные. Другая ДРГ пыталась войти в поселок Теткино Курской области. Натиск противника сдерживали бойцы группировки «Запад» совместно с приграничными органами ФСБ.
Также ВС России пресекли попытки проникновения украинских ДРГ со стороны Сумской области.
За несколько дней попыток штурма границы под Белгородом и Курском ВСУ потеряли более 550 солдат убитыми и тысячу ранеными.
Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла логику этих событий. По мнению экспертов, действия украинских солдат имели своей целью дискредитировать выборы президента России.