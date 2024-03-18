Общество «Знание» провело просветительские мероприятия в честь юбилея Крымской весны

Молодых людей из 89 регионов объединили межрегиональные телемосты, встречи и лекции от экспертов и участников Крымской весны, сообщается на сайте общества.

Всего порядка 400 мероприятий трека «Знание.Лекторий» проходят в эти дни для школьников, студентов и активной молодежи России. Одним из первых событий стал межрегиональный телемост между Крымским и Сибирским федеральными университетами, а также представителями 40 вузов страны.

«Единение и консолидация общества, несмотря на провокации со стороны недоброжелателей, показывают, что наш народ нельзя разделить. Десятилетие со дня исторического выбора крымчан и севастопольцев – повод еще раз напомнить себе о том, что мы сами строим будущее и только от нас зависит, каким оно будет. Именно такой посыл несут наши просветительские мероприятия в преддверии праздника по всей стране», – отметил гендиректор общества «Знание» Максим Древаль.

На лекциях молодые люди узнали о предпосылках и истории воссоединения Крыма с Россией, героях Крымской весны, достижениях в промышленности, туризме, социальной сфере, которые произошли за последние годы, а также крымчанах, севастопольцах и их роли в исторических событиях десятилетней давности.

Одним из ярких событий стала встреча молодежи Севастополя с сенатором Совета Федерации командиром отряда «Беркут» Сергеем Колбиным. Лектор поделился своими воспоминаниями о событиях 2014 года, рассказал о значении и работе отряда «Беркут» в тот период.

Одними из самых активных стали Кировская, Саратовская и Калужская области, а также регионы Южного федерального округа, где просветительские события охватили практически все муниципалитеты. Лекторами на этих площадках выступили государственные и общественные деятели, представители культуры и науки регионов.

Помимо того, в ряде субъектов страны в честь праздника прошли показы документальных фильмов «Соленые озера Крыма», «Девять героев. История неизвестного подвига», «Без срока давности. Охота за крымскими сокровищами», а также фильма «Русский реактор» и встречи с его участниками – представителями мотоклуба «Ночные волки». А на форуме в Алтайском крае молодежь посетила встречу с депутатом Барнаульской городской думы, участником первого форума «Таврида-2014» Мариной Понкрашевой, где лектор рассказала о личном опыте общения с крымчанами в первый год после воссоединения региона с Россией и поделилась стихами, написанными жителями полуострова.

Тематические мероприятия продолжатся до 22 марта. К примеру, на площадке Волгоградского государственного социально-педагогического университета состоится международная конференция «Крымская весна: традиции российского воинства», также по всей стране пройдут форумы «Российский Крым: десять лет спустя».