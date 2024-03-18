Выборы для многих жителей Донбасса подобны именинному пирогу на день рождения. Мой товарищ из Донецка сказал, что, проголосовав, окончательно почувствовал себя полноценным гражданином России – хотя паспорт получил в 2020 году.0 комментариев
Ким Чен Ын отметил проявленное россиянами стремление к единому государству
Ким Чен Ын: Россияне на выборах президента проявили стремление к единому государству
Россияне на прошедших выборах президента страны показали свое стремление к укреплению единства и построению сильного государства, заявил глава КНДР Ким Чен Ын в поздравительном послании президенту России Владимиру Путину.
Он отметил, что российский народ как внутри страны, так и за рубежом проявил «свою волю к дальнейшему укреплению социального и политического единства с вами в центре, а также к построению сильной России», передает ТАСС.
Ким Чен Ын выразил уверенность, что под руководством Владимира Путина Россия сможет защитить свой суверенитет и безопасность.
По его словам, Россия также ускорит социально-экономическое развитие и совершит подвиг в построении независимого, многополярного мира.
Северокорейский лидер пообещал, что вместе с Путиным обеспечит поворотный момент в двусторонних дружественных отношениях в соответствии с требованиями времени.
Россия и КНДР, по его словам, решительно поведут строительство сильных государств, к которым стремятся народы двух стран.
По данным ЦИК, на выборах президента России лидирует самовыдвиженец Владимир Путин с 87,30% голосов после обработки более 99,94% протоколов.