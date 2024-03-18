16 марта 1935 года завершилось существование рейхсвера. Теперь вооруженные силы Третьего рейха назывались вермахтом. Само название, состоящее из слов wehr (оружие) и macht (мощь, сила), ярко символизировало, что в обороне такая организация сидеть не намерена.4 комментария
Киев заявил об отсутствии планов продлевать контракт с Газпромом
Министр энергетики Украины Галущенко заявил об отсутствии у Киева планов продлевать контракт с Газпромом
Киев не собирается продлевать контракт на транзит газа с Газпромом или заключать дополнительные соглашения, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Галущенко утверждает, что результаты стресс-теста, устроенного в 2023 году, свидетельствуют о способности газотранспортной системы и подземных газовых хранилищ работать без транзита газа. По его словам, Киев развивает энергетическую безопасность и независимость Украины, в том числе увеличивая «внутреннюю газодобычу», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
В марте украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что власти Украины готовы продолжать транзит газа из России по своей территории после 2024 года, если на это будет запрос европейских стран.