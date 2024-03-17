16 марта 1935 года завершилось существование рейхсвера. Теперь вооруженные силы Третьего рейха назывались вермахтом. Само название, состоящее из слов wehr (оружие) и macht (мощь, сила), ярко символизировало, что в обороне такая организация сидеть не намерена.0 комментариев
На избирательном участке в Перми произошел «взрыв»
RT: На избирательном участке в Перми произошел «взрыв»
В здании избирательного участка в Перми произошел сильный хлопок, предварительно женщина подожгла петарду, сообщает RT.
Источник RT сообщил, что женщина принесла на избирательный участок петарду и подожгла ее, она получила травму руки. Пострадавших в результате «взрыва» нет.
По данным СМИ, перед взрывом женщина разговаривала с кем-то по телефону, она пришла в ДК с пакетом, но охранник не увидел в нем ничего подозрительного и запрещенного.
Напомним, в Москве женщина вылила краску в урну для бюллетеней. Попытки испортить ящики для голосования зафиксированы также в КЧР и в Югре. В Петербурге местная жительница по заданию с Украины бросила «коктейль Молотова» в избирательный участок. В Москве пожилая женщина подожгла бюллетень, находясь в кабинке для голосования.
Глава ЦИК России Элла Памфилова сообщала, что задержанным за порчу урн на избирательных участках, по их словам, обещали заплатить за уничтожение бюллетеней.