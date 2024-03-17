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    16 марта 1935 года завершилось существование рейхсвера. Теперь вооруженные силы Третьего рейха назывались вермахтом. Само название, состоящее из слов wehr (оружие) и macht (мощь, сила), ярко символизировало, что в обороне такая организация сидеть не намерена.

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    Марк Лешкевич Марк Лешкевич Пора убрать «тоталитаризм» из наших школ

    Понятие «тоталитаризм» уравнивает нацистский и советский режимы, превращая осмысление объемной истории в легкую прогулку с пустым рюкзаком и Джорджем Оруэллом под мышкой.

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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция противостоит Франции в интересах России

    Позиции Франции в Африке за последние три года заметно ослабли, что благотворно влияет не только на Турцию, но и на Россию. В бывших французских колониях произошли перевороты, инспирированные явно антифранцузскими силами. С другой стороны, Франция вооружает Армению во многом именно по этой причине.

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    17 марта 2024, 17:40 • Новости дня

    Путин поручил освободить бойцов СВО и их семьи от налога на имущество

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству внести изменения в законодательство для освобождения бойцов СВО и членов их семей от уплаты налога на имущество физлиц, следует из перечня поручений главы государства.

    В документе на сайте Кремля говорится, что кабмину поручено до 15 апреля внести изменения в законодательство России об освобождении от налога участников СВО и членов их семей от уплаты налога на имущество физических лиц.

    Срок исполнения поручений – 15 апреля.

    Ранее Путин поручил освободить бойцов СВО от процентов по кредитам.

    16 марта 2024, 18:10 • Новости дня
    Военкор: ВСУ убили своих сдавшихся в плен на границе Белгородской области солдат

    Военкор Коц: ВСУ убили своих сдавшихся в плен на границе Белгородской области солдат

    Военкор: ВСУ убили своих сдавшихся в плен на границе Белгородской области солдат
    @ Lev Radin/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Несколько раненых украинских солдат обратились к российским пограничникам в Белгородской областью, пожелав сдаться в плен, но ВСУ сбросили на них мины, сообщил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

    В своем Telegram-канале Коц рассказал, что российские пограничники вышли навстречу раненым украинским солдатам, которые решили сдаться в плен, но ВСУ отправили беспилотник «Баба Яга», который сбросил мины на украинских военных, в результате от них  «остались лишь кусочки».

    Ранее сообщалось, что за четыре дня попыток штурма границы под Белгородом и Курском ВСУ потеряли более 550 солдат убитыми и тысячу ранеными.

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    16 марта 2024, 20:24 • Новости дня
    В Кремле назвали число погибших диверсантов во время атаки на границу России

    Песков: Атаки диверсантов на регионы России отражены, они безвозвратно потеряли 550 человек

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин получает доклады о вылазках украинских диверсантов в Белгородскую и Курскую области, все атаки были отражены, безвозвратные потери противника составили 550 человек, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, «из 2,5 тыс. диверсантов 1,7 тыс. были поражены, уничтожены 550 человек», передает ТАСС.

    По его словам, украинские диверсанты прошлой ночью предприняли еще несколько попыток атаковать российские регионы, но все они были сорваны, там безвозвратные потери составили 60-70%.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как украинских диверсантов отбросили от российской границы.

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    16 марта 2024, 21:46 • Новости дня
    Британский военный эксперт дал Макрону совет по Украине

    Британский военный эксперт Меркурис: ВС России ежедневно уничтожают французские гаубицы Caesar

    Tекст: Вера Басилая

    Президенту Франции Эммануэлю Макрону следует учитывать при отправке военных на Украину уничтожение ВС России большого количества гаубиц Caesar, заявил британский военный эксперт Александр Меркурис.

    Аналитик обратил внимание, что Франция передала ВСУ существенное количество гаубиц Caesar, но они все больше и больше уничтожаются россиянами. По мнению Меркуриса, Макрону следует учесть этот факт при формировании так называемого экспедиционного корпуса, который якобы переломит ситуацию на линии фронта, передает радио Sputnik.

    Ранее Минобороны Франции опубликовало полный список военной помощи, предоставленной Украине за два года конфликта. В список из 50 пунктов входят 1002 противотанковых гранатомета AT4, 30 гаубиц CAESAR, 250 бронетранспортеров, 38 танков AMX10 RC, 160 разведывательных дронов.

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    16 марта 2024, 23:55 • Новости дня
    Макрон не исключил проведения Францией «операций» на Украине

    Макрон не исключил французских «операций» на Украине по противодействию российским войскам

    Макрон не исключил проведения Францией «операций» на Украине
    @ Lorenz Huter/photothek.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Возможно, Франции придется «провести операции» на Украине, чтобы противостоять российским войскам, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    При этом Макрон сказал, что он «этого не желает и не будет это инициировать». «Сила Франции заключается в том, что мы можем это сделать», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Parisien.

    Макрон заверил, что его страна не собирается «идти путем эскалации», Франции «не нужна еще одна война». Однако у Парижа, по его словам, «нет лимитов». Французская сторона «готова реагировать в зависимости от действий России». Он заявил о необходимости «готовиться к любым сценариям». По его словам, «многие страны Европы, отнюдь не малые, полностью поддерживают линию Франции».

    Как заявил президент Франции, Украина «на выходе» из конфликта «должна быть в сильной позиции», когда начнутся «переговоры про постоянный мир». «Но я пока что не иду с наступательными инициативами», – сказал Макрон, отказавшись проводить параллели между нынешней ситуацией и Второй мировой войной. Он заявил, что Франция хочет добиться стабильного мира в Европе.

    Макрон также сказал, что в случае звонка от главы российского государства Владимира Путина «поднимет трубку» и «послушает», что предложит президент России. При этом, как утверждает Макрон, «единственно возможные переговоры – это те переговоры, на которые идут главы» России и Украины. Он подчеркнул необходимость двусторонних переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского.

    Макрон заявил, что «роль Франции – быть нервом войны» – помогать Киеву, но «способствовать деэскалации». По его словам, требуется «выйти на устоявшийся справедливый мир». Макрон, дважды за последнее время переносивший визит на Украину, заявил, что готов приехать в Киев, но только когда у него будут конкретные предложения: «Когда я физически приеду, это будет означать, что это будет сильный посыл и новые направления сотрудничества в том русле, которое мы наметили в начале года».

    В четверг вечером президент Франции Эмманюэль Макрон дал интервью представителям государственных телеканалов, которое фактически стало обращением к нации. Он утверждал, что конфликт на Украине «является экзистенциальным для Европы и для Франции». Однако на вопрос о возможной отправке войск на Украину французский президент ответил уклончиво: «Мы не уверены, что придется к этому прибегнуть. Сейчас для этого нет причин, но мы не исключаем такую вероятность. Я беру на себя ответственность за то, что это в принципе возможно».

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    17 марта 2024, 01:24 • Новости дня
    Макрон собрался просить Россию о прекращении огня на время Олимпиады в Париже

    Макрон сообщил о намерении предложить России установить режим прекращения огня на Украине на время Олимпиады

    Макрон собрался просить Россию о прекращении огня на время Олимпиады в Париже
    @ Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что его страна намерена обратиться к России с просьбой о режиме прекращения огня на Украине на время Олимпийских игр в Париже.

    Макрон, комментируя возможность участия россиян в соревнованиях, заявил, что Париж поддерживает сигнал мира и следует решениям Международного олимпийского комитета. Он отметил, что «Россия как государство не может участвовать» в ОИ, но у спортсменов есть возможность «выступать под белым флагом». Украинская журналистка призвала Макрона потребовать от России прекратить огонь на время Олимпиады. «Да, мы это попросим», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, в январе 2023 года Вооруженные силы России объявили рождественское прекращение огня. Однако Киев отказался прекращать огонь, ВСУ продолжили обстрелы. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил тогда, что рождественское перемирие со стороны России рассматривается как попытка выиграть время на перегруппировку войск.

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    17 марта 2024, 10:38 • Новости дня
    Собянин рассказал об отражении атаки беспилотника на Москву

    Собянин: ПВО отразила атаку еще одного летевшего к Москве БПЛА, разрушений нет

    Собянин рассказал об отражении атаки беспилотника на Москву
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Средства ПВО в городском округе Домодедово отразили атаку еще одного летевшего на Москву БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Как сообщил Собянин в своем Telegram-канале, силы ПВО Минобороны в городском округе Домодедово уничтожили летевший на Москву беспилотник. Собянин добавил, что на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет.

    Ранее Собянин сообщил, что в Раменском и Ступинском городских округах силами ПВО отражены атаки беспилотников, летевших на Москву.

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    17 марта 2024, 07:25 • Новости дня
    Министр обороны Британии не решился ехать в Одессу

    Sunday Times сообщила об отказе министра обороны Британии Шэппса от поездки в Одессу во время визита на Украину

    Министр обороны Британии не решился ехать в Одессу
    @ Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе визита на Украину в марте министр обороны Великобритании Грант Шэппс отказался от поездки в Одессу из-за «реальной целенаправленной угрозы ракетного удара», пишут СМИ.

    Как сообщает Sunday Times, об угрозе заявила британская разведка. Поездку в Одессу отменили в последний момент. По версии издания, план визита пытались держать в тайне, но «русским стало известно» о намерении Шэппса посетить Одессу, передает ТАСС.

    Sunday Times пишет, что поездка планировалась на следующий день после того, как в Одессе произошел взрыв якобы в нескольких сотнях метров от кортежа президента Украины Владимира Зеленского и главы правительства Греции Кириакоса Мицотакиса.

    Sunday Times также сообщает, что Великобритания опасается «контрнаступления» Украины на северном и восточном направлениях. Украине советуют пытаться удерживать линию фронта, а при необходимости – отступать, чтобы сосредоточиться на черноморском и крымском направлениях.

    Напомним, Минобороны России сообщало о высокоточном ракетном ударе по ангару в промышленном портовом районе Одессы. Согласно данным СМИ, Зеленский находился в Одессе, когда произошел взрыв. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что у Москвы нет намерений устранять Зеленского. Он призвал членов СБ ООН задать себе простой вопрос: «Неужели вы и правда думаете, что если бы мы действительно хотели попасть по кортежу Зеленского, мы бы этого не смогли сделать?».

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    16 марта 2024, 20:40 • Новости дня
    Правящая коалиция ФРГ поддержала в ЕП поставки Taurus Украине

    Bild: Правящая коалиция ФРГ проголосовала в ЕП за поставку Киеву дальнобойных ракет Taurus

    Tекст: Вера Басилая

    Большинство депутатов из правящей коалиции Германии проголосовали в Европарламенте за поставку Киеву крылатых дальнобойных ракет Taurus, пишет Bild.

    Издание пишет, что одобрение было значительным: 451 человек – за, 46 – против, 49 человек воздержались. В публикации говорится, что в резолюции речь шла не только о высокотехнологичных системах ПВО и крылатых ракетах Taurus, Storm Shadow и Scalp, в которых нуждается Украина, но и упоминались современные боевые самолеты, БПЛА, различные виды артиллерии и боеприпасов, передает РИА «Новости».

    Ранее большинство депутатов Бундестага проголосовали против очередной резолюции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, предлагавшего отправить Украине ракеты Taurus.

    До этого оппозиция в Германии потребовала от парламента разрешить поставку дальнобойных ракет Taurus Украине.

    Канцлер Германии Олаф Шольц, объясняя отказ Берлина передавать Taurus Украине, заявил, что для контроля над применением ракет пришлось бы направить на Украину немецких военных, а это исключено.

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    17 марта 2024, 11:07 • Новости дня
    Украинский снаряд убил 16-летнюю школьницу в Белгороде

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Шестнадцатилетняя девушка погибла при попадании снаряда в жилой дом в Белгороде, ее отец ранен и доставлен в больницу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Как сообщил Гладков в своем Telegram-канале, в результате обстрела ВСУ загорелся частный жилой дом, погибла девушка 16 лет. Гладков добавил, что отец погибшей находится в шоковом состоянии, у него ожоги тела, закрытая черепно-мозговая травма и отравление угарным газом, с которыми пострадавшего доставили в городскую больницу №2 Белгорода.

    По его словам, пожар начался в двух частных жилых домах в Белгороде, сейчас он ликвидирован. Повреждены восемь автомобилей. В трех многоквартирных домах и двух частных жилых домах выбиты окна

    Ранее в воскресенье в администрации города сообщили, что ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе.

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    17 марта 2024, 07:45 • Новости дня
    Российская ПВО перехватила и уничтожила 35 беспилотников
    Российская ПВО перехватила и уничтожила 35 беспилотников
    @ Минобороны России/«Вконтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Над российскими регионами за ночь и утро перехвачено и уничтожено 35 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    Ведомство сообщило в Telegram, что по четыре беспилотника перехвачены и уничтожены над Московской и Ярославской областями, по три – над Белгородской и Курской, два – над Калужской, по одному – над Орловской и Ростовской. Еще 17 беспилотников перехватили над территорией Краснодарского края.

    Напомним, в результате атаки на Славянском НПЗ произошел пожар. Как сообщил оперативный штаб Краснодарского края, «в момент атаки БПЛА один человек погиб», предположительно, от сердечного приступа.

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    16 марта 2024, 19:01 • Новости дня
    После обстрела ВСУ на промпредприятии в Белгороде произошло возгорание

    Гладков: После обстрела ВСУ Белгорода обломки боеприпасов попали на промпредприятие

    После обстрела ВСУ на промпредприятии в Белгороде произошло возгорание
    @ t.me/vvgladkov

    Tекст: Вера Басилая

    Обломки боеприпасов попали на территорию промышленного предприятия Белгорода после обстрела со стороны украинских военных, произошло возгорание, один человек пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале Гладков написал, что пожарные ликвидируют последствия возгорания. По словам губернатора, сотрудник предприятия, получил баротравму, он находится в больнице.

    Кроме того, один из осколков упал в огород частного жилого дома, взрывная волна повредила теплицу.

    Ранее сообщалось, что российская ПВО сбила 15 снарядов Vampire над Белгородской областью.

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    17 марта 2024, 01:51 • Новости дня
    Telegraph заявила, что к концу марта ПВО Украины останется почти без ракет

    Tекст: Антон Антонов

    Сообщается, что к концу марта у вооруженных сил Украины почти закончатся ракеты для противовоздушной обороны, сообщили британские СМИ.

    Как пишет Telegraph, у ВСУ «мало снарядов». Если ситуация не изменится, то украинская ПВО будет вынуждена отказаться от попыток сбить большинство российских ракет. Указывается, что ВСУ придется экономить боеприпасы и пытаться сбить лишь одну из пяти ракет, передает РИА «Новости».

    Напомним, сообщалось, что украинская промышленность не в состоянии восполнить запас ракет ПВО, ВСУ полностью зависят от западных союзников.

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    17 марта 2024, 05:01 • Новости дня
    При атаке украинских БПЛА на НПЗ в Краснодарском крае погиб человек

    Tекст: Антон Антонов

    Пожар на территории Славянского НПЗ полностью ликвидирован, один человек погиб, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

    Как сообщил штаб в Telegram со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу, по предварительной информации, «в момент атаки БПЛА один человек погиб». Указывается, что смерть наступила, предположительно, в результате сердечного приступа.

    Глава муниципального округа Славянский район Роман Синяговский сообщил, что работники завода эвакуированы, «угрозы населенному пункту нет», передает РИА «Новости».

    Напомним, оперативный штаб сообщал, что БПЛА удалось «нейтрализовать», но «в результате падения одного из аппаратов» на НПЗ произошел пожар.

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    17 марта 2024, 15:45 • Новости дня
    Дружинник из Курска уничтожил БПЛА ВСУ из охотничьего ружья

    Губернатор Старовойт предложил наградить курского дружинника, сбившего вражеский дрон из охотничьего ружья

    Дружинник из Курска уничтожил БПЛА ВСУ из охотничьего ружья
    @ t.me/gubernator_46

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дружинник из Курска в приграничном районе сбил вражеский дрон из охотничьего ружья и достоин награды за это, сообщил губернатор Роман Старовойт.

    Как написал Старовойт в своем Telegram-канале, боец народной дружины одного из приграничных районов Курской области сбил из охотничьего ружья вражеский дрон и за это заслуживает награды.

    Ранее Старовойт сообщил, что отрядам добровольной народной дружины Курской области выдадут боевое оружие.

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    17 марта 2024, 04:29 • Новости дня
    Украинские беспилотники атаковали Славянский НПЗ в Краснодарском крае
    Украинские беспилотники атаковали Славянский НПЗ в Краснодарском крае
    @ Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю/«Вконтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Несколько украинских беспилотников предприняли попытку атаковать Славянский НПЗ, в результате падения одного из БПЛА начался пожар, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

    Как сообщил штаб в Telegram со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу, БПЛА удалось «нейтрализовать», но «в результате падения одного из аппаратов возник пожар», в тушении которого задействовано 83 человека и 25 единиц техники. Сообщается, что «возгорание практически локализовано».

    Глава Славянского района Роман Синяговский сообщил, что «на территории завода в Славянске-на-Кубани наблюдается локальное горение», но «основная площадь возгорания уже ликвидирована». Указывается, что пострадал один из работников НПЗ, передает ТАСС.

    В субботу БПЛА атаковали Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ. В результате на первом заводе возникло возгорание установки по переработке нефтепродуктов, на втором предприятии атака была пресечена.

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