16 марта 1935 года завершилось существование рейхсвера. Теперь вооруженные силы Третьего рейха назывались вермахтом. Само название, состоящее из слов wehr (оружие) и macht (мощь, сила), ярко символизировало, что в обороне такая организация сидеть не намерена.0 комментариев
Живущий в башкирском лесу 50 лет отшельник проголосовал на выборах
Отшельник Салимгареев, живущий в башкирском лесу 50 лет, проголосовал на выборах
Члены территориальной избирательной комиссии Белорецкого района Башкирии отвезли урну для голосования на выборах президента РФ 92-летнему отшельнику, который около 50 лет живет в лесу, но никогда не пропускает выборы, сообщили в избиркоме района.
Как сообщил источник РИА «Новости», в лесу Белорецкого района около 50 лет живет Киньягул Салимгареев, к которому раз в неделю наведывается племянник с продуктами и лекарствами.
Представитель избиркома добавил, что Салимгареев никогда не пропускает выборы, на этот раз члены избиркома ехали к нему сначала на машинах, потом на снегоходе. Пенсионер напоил гостей чаем, проголосовал и поблагодарил членов избиркома за то, что его не забывают.
Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно примерно в трети регионов страны. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.
Ранее верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол проголосовал на президентских выборах президента в Кызыле.