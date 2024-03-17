Наблюдатель из Аргентины высоко оценила работу избирательных комиссий в России

Tекст: Дарья Григоренко

«Мы два дня были на избирательных участках, могли наблюдать без ограничений, у нас был свободный доступ во все избирательные участки. Члены участковых избирательных комиссий и другие люди, присутствующие на участке, очень доброжелательно к нам относились, были открыты к диалогу. Они объясняли нам все, что было необходимо, отвечали на все заданные вопросы, что помогло нам лучше понять избирательную систему в России», – приводятся ее слова в комментарии газете ВЗГЛЯД.

Коррегидо по достоинству оценила все форматы голосования, доступные российским избирателям. Она рассказала, что ей понравилось, что разные группы населения могут воспользоваться разными способами голосования: избиратели, которые хотят проголосовать лично на участке, могут свободно прийти туда, получить бюллетень, пройти в кабину и отдать свой голос, а с другой стороны, если заранее подать заявление, можно проголосовать онлайн. По ее словам, это упрощает доступ к голосованию для всех граждан.

Изучая работу участков и всего выборного процесса в целом, эксперт нашла отличия российской избирательной системы от аргентинской: «Что касается информации о кандидатах, в Аргентине она не предоставляется во время голосования, поэтому ее наличие сразу привлекло мое внимание. К тому же информация о кандидатах размещена не только на участке, но и в самих бюллетенях. Мне это кажется очень удобным: даже если избиратель забыл имя кандидата, он сможет понять, за кого голосует».