  • Новость часаЦИК: Явка на выборах президента России превысила 65%
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    У Макрона воспалился «нерв войны»
    Опубликованы новые кадры уничтожения первого танка Abrams на Украине
    Чехия нашла у союзников России артиллерийские снаряды для Украины
    На кораблях ЧФ установят комплексы для уничтожения дронов
    Очная явка на выборах президента России превысила 60%
    Подполье в Одессе провело диверсию на складе беспилотников ВСУ
    Макрон не исключил проведения Францией «операций» на Украине
    Британские СМИ: У ПВО Украины закончатся ракеты к концу марта
    Нигер разорвал военное соглашение с США
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Готовы ли немцы к войне

    16 марта 1935 года завершилось существование рейхсвера. Теперь вооруженные силы Третьего рейха назывались вермахтом. Само название, состоящее из слов wehr (оружие) и macht (мощь, сила), ярко символизировало, что в обороне такая организация сидеть не намерена.

    0 комментариев
    Марк Лешкевич Марк Лешкевич Пора убрать «тоталитаризм» из наших школ

    Понятие «тоталитаризм» уравнивает нацистский и советский режимы, превращая осмысление объемной истории в легкую прогулку с пустым рюкзаком и Джорджем Оруэллом под мышкой.

    33 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция противостоит Франции в интересах России

    Позиции Франции в Африке за последние три года заметно ослабли, что благотворно влияет не только на Турцию, но и на Россию. В бывших французских колониях произошли перевороты, инспирированные явно антифранцузскими силами. С другой стороны, Франция вооружает Армению во многом именно по этой причине.

    6 комментариев
    17 марта 2024, 13:48 • Новости дня

    Наблюдатель из Аргентины высоко оценила работу избирательных комиссий в России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Наблюдатель из Аргентины Елена Мерседес Коррегидо, наблюдая за избирательным процессом в Нижнем Новгороде, осталась довольна увиденным. Она отметила открытость и доброжелательность членов избирательных комиссий, а также доступность различных форматов голосования.

    «Мы два дня были на избирательных участках, могли наблюдать без ограничений, у нас был свободный доступ во все избирательные участки. Члены участковых избирательных комиссий и другие люди, присутствующие на участке, очень доброжелательно к нам относились, были открыты к диалогу. Они объясняли нам все, что было необходимо, отвечали на все заданные вопросы, что помогло нам лучше понять избирательную систему в России», – приводятся ее слова в комментарии газете ВЗГЛЯД.

    Коррегидо по достоинству оценила все форматы голосования, доступные российским избирателям. Она рассказала, что ей понравилось, что разные группы населения могут воспользоваться разными способами голосования: избиратели, которые хотят проголосовать лично на участке, могут свободно прийти туда, получить бюллетень, пройти в кабину и отдать свой голос, а с другой стороны, если заранее подать заявление, можно проголосовать онлайн. По ее словам, это упрощает доступ к голосованию для всех граждан.

    Изучая работу участков и всего выборного процесса в целом, эксперт нашла отличия российской избирательной системы от аргентинской: «Что касается информации о кандидатах, в Аргентине она не предоставляется во время голосования, поэтому ее наличие сразу привлекло мое внимание. К тому же информация о кандидатах размещена не только на участке, но и в самих бюллетенях. Мне это кажется очень удобным: даже если избиратель забыл имя кандидата, он сможет понять, за кого голосует».

    16 марта 2024, 16:10 • Новости дня
    Захарова осадила посла Британии за слова о выборах в Крыму

    Захарова назвала «слабоумием и отвагой» заявления посольства Великобритании о якобы незаконности выборов в Крыму

    Захарова осадила посла Британии за слова о выборах в Крыму
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала прямым вмешательством в дела России, а также «слабоумием и отвагой» заявление британского посольства о якобы незаконности российских выборов в Крыму и в новых регионах.

    Захарова в своем Telegram-канале назвала примером «слабоумия и отваги» заявления британского посольства о том, что Крым и новые регионы России принадлежат Киеву, и  у России якобы нет законных оснований для проведения там выборов.

    По ее словам, посла Британии за такие слова могут вызвать для профилактики в МИД России, хотя его видеть доставляет мало удовольствия российским дипломатам.

    Захарова также отметила, что в МИД России истерика Лондона понятна: выборы проходят штатно как в России, так и за рубежом, несмотря на все козни Запада.

    «Что кому «принадлежит», и кто с кем хочет быть, решают граждане России, а не британская слегка съехавшая корона», – подчеркнула Захарова, напомнив, что жители Крыма сделали свой выбор на референдуме 10 лет назад.

    По ее словам, в Британии не могут смириться с тем, что ушли те времена, когда Лондон решал кому и что «принадлежит», поэтому и «бесятся в бессильной злобе», а посольство открыто вмешивается во внутренние дела.

    В заключении Захарова посоветовала британским дипломатам заняться международно-правовым решением проблемы Мальвинских (Фолклендских) островов, а также найти Скрипалей, и показать всему миру Кейт Миддлтон, осудив фейковые фотографии монаршей особы, которую распространил Букингемский дворец.

    Ранее в МИД России заявили о внимательном отслеживании вмешательства в выборы извне.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью России, вопрос их принадлежности закрыт навсегда.

    Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что Крым и Севастополь теперь навсегда с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля всего российского народа. Кроме того, он называл воссоединение Крыма с Россией историческим выбором.

    Коментарии (32)
    16 марта 2024, 18:10 • Новости дня
    Военкор: ВСУ убили своих сдавшихся в плен на границе Белгородской области солдат

    Военкор Коц: ВСУ убили своих сдавшихся в плен на границе Белгородской области солдат

    Военкор: ВСУ убили своих сдавшихся в плен на границе Белгородской области солдат
    @ Lev Radin/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Несколько раненых украинских солдат обратились к российским пограничникам в Белгородской областью, пожелав сдаться в плен, но ВСУ сбросили на них мины, сообщил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

    В своем Telegram-канале Коц рассказал, что российские пограничники вышли навстречу раненым украинским солдатам, которые решили сдаться в плен, но ВСУ отправили беспилотник «Баба Яга», который сбросил мины на украинских военных, в результате от них  «остались лишь кусочки».

    Ранее сообщалось, что за четыре дня попыток штурма границы под Белгородом и Курском ВСУ потеряли более 550 солдат убитыми и тысячу ранеными.

    Коментарии (19)
    16 марта 2024, 16:28 • Новости дня
    Памфилова назвала число безвозвратно утраченных бюллетеней

    Глава ЦИК Памфилова: Из-за попыток залить урны были безвозвратно утрачены 214 бюллетеней

    Памфилова назвала число безвозвратно утраченных бюллетеней
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В общей сложности порядка 214 бюллетеней были безвозвратно испорчены из-за попыток залить урны для голосования в 20 субъектах на 29 избирательных участках, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

    Памфилова заявила, что «недалекие люди» в 20 субъектах на 29 участках пытались испортить ящики с бюллетенями, пытались поджечь урны, в одном случае попытались использовать дымовую шашку. Всего безвозвратно утрачено 214 бюллетеней, передает ТАСС.

    Глава ЦИК также сообщила, что с начала голосования  заблокировано 160 тыс. атак на ресурсы ДЭГ, больше всего досталось порталу голосования – 130 тыс. атак, остальные 30 тыс. атак были направлены на портал наблюдения за ДЭГ.

    Ранее Памфилова предупредила «подонков», портивших урны на избирательных участках, о больших сроках. По словам Памфиловой, одному из злоумышленников пообещали за порчу урны 100 тыс. рублей.

    Напомним, в течение первого дня голосования были зафиксированы мелкие инциденты и провокации на избирательных участках в нескольких регионах.

    Так, в Москве женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней. В ее отношении было возбуждено уголовное дело. Аналогичные происшествия имели место в Ростове и Карачаево-Черкессии.

    Кроме того, в Москве 70-летняя женщина подожгла кабинку для голосования в районе Марьино. В Петербурге девушка бросила «коктейль Молотова» на крыльцо 358-й школы в плакат о выборах, где работают два избирательных участка. После задержания она заявила, что данное задание получила из «украинских Telegram-каналов», где за преступное действие ей обещали денежное вознаграждение.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как провалился украинский план запугать россиян перед выборами.

    Коментарии (26)
    16 марта 2024, 20:24 • Новости дня
    В Кремле назвали число погибших диверсантов во время атаки на границу России

    Песков: Атаки диверсантов на регионы России отражены, они безвозвратно потеряли 550 человек

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин получает доклады о вылазках украинских диверсантов в Белгородскую и Курскую области, все атаки были отражены, безвозвратные потери противника составили 550 человек, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, «из 2,5 тыс. диверсантов 1,7 тыс. были поражены, уничтожены 550 человек», передает ТАСС.

    По его словам, украинские диверсанты прошлой ночью предприняли еще несколько попыток атаковать российские регионы, но все они были сорваны, там безвозвратные потери составили 60-70%.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как украинских диверсантов отбросили от российской границы.

    Коментарии (19)
    16 марта 2024, 17:36 • Новости дня
    ВС России взяли под контроль центр Работино

    Рогов: Российские силы взяли под контроль центр Работино в Запорожской области

    ВС России взяли под контроль центр Работино
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России контролируют центральную часть Работино в Запорожской области и отражают атаки Вооруженных сил Украины, за ВСУ пока остается северная часть населенного пункта, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Рогов отметил, что ВСУ пытаются выбить российские войска с занятых позиций: юг и центральная часть Работино находится под контролем ВС России, передает ТАСС.

    По его словам, российские силы  ротацию, переброску пехоты осуществляют на бронетехнике до центра села. Рогов рассказал, что ВС России за месяц захватывали некоторые точки, потом отбивали атаки противника, было несколько таких волн.

    Ранее Рогов сообщал, что российские силы продвинулись на участке линии боевого соприкосновения к северо-западу от Работино в Запорожской области, заняв позиции украинской армии.

    Коментарии (11)
    16 марта 2024, 14:58 • Новости дня
    Москва предупредила Армению о рисках антироссийской политики

    Представитель МИД Захарова: Запад втягивает народ Армении в антироссийскую риторику

    Москва предупредила Армению о рисках антироссийской политики
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Москва обсуждает с Арменией втягивание Еревана западными странами в свой антироссийский курс, чтобы предупредить республику о рисках, некоторые доводы России были восприняты армянской стороной и были приняты определенные меры, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова отметила, что коллективный Запад столетиями в виде инструмента страны и народы, прикрываясь благими намерениями, постсоветское пространство для такой тактики США исключением не являются, передает РИА «Новости».

    По ее словам, Москва искренне желает, чтобы Армения руководствовалась в своей политике исходя из национальных интересов, не тех, что «написаны в Брюсселе», а которые отражают культурную самобытность народа, сопряженные с интересами людей, живущими и воспитывающими своих детей в Армении.

    Она также заявила тем в Ереване, кто сомневается в искренности отношения России к Армении, что Москва множество раз приходила на помощь и защищала республику. Захарова также напомнила усилия российского руководства и лично президента России Владимира Путина, которые он вложил для того, чтобы неоднократно прекращать кровопролитие в этом регионе. По ее словам, это и есть «проверка на прочность» отношений Москвы  с Ереваном.

    Дипломат так же указала, что Россия не дает пустых слов и обещаний, и не занимается бесконечными «бла-бла-бла», которые давали исторически, многие западные страны Армении, Еревану о том, что защитят почему-то от Москвы, которая останавливала кровопролитие, помогала давала финансово и экономически помощь, не требуя ничего взамен и не обставляя это кабальными условиями.

    Также Захарова отметила, что очень не хочется, чтобы вот сейчас за счет агрессивной риторики народу Армении навязали бы какую-то антироссийскую повестку.

    «Мы всегда будем рядом, мы всегда будем помогать, мы всегда будем относиться к Армении, к народу этой страны с открытым сердцем и чистой душой», – заключила она.

    Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что власти страны обсуждают новые возможности, в том числе идею вступления в Евросоюз.

    Мирзоян заявил, что Армения считает Евразийский экономический союз (ЕАЭС) эффективной площадкой и не критикует политику России.

    По его словам, настало время начать диалог по либерализации визового режима между Арменией и ЕС. Он отметил, что Ереван намерен развивать отношения с Евросоюзом и по другим направлениям, а именно в торговле.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов юридически «заморозить» участие Армении в ОДКБ.

    Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит контакты с Ереваном и прояснит ситуацию о дальнейшем членстве республики в ОДКБ.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как жители Армении реагируют на антироссийские шаги премьера страны.

    Коментарии (49)
    16 марта 2024, 21:46 • Новости дня
    Британский военный эксперт дал Макрону совет по Украине

    Британский военный эксперт Меркурис: ВС России ежедневно уничтожают французские гаубицы Caesar

    Tекст: Вера Басилая

    Президенту Франции Эммануэлю Макрону следует учитывать при отправке военных на Украину уничтожение ВС России большого количества гаубиц Caesar, заявил британский военный эксперт Александр Меркурис.

    Аналитик обратил внимание, что Франция передала ВСУ существенное количество гаубиц Caesar, но они все больше и больше уничтожаются россиянами. По мнению Меркуриса, Макрону следует учесть этот факт при формировании так называемого экспедиционного корпуса, который якобы переломит ситуацию на линии фронта, передает радио Sputnik.

    Ранее Минобороны Франции опубликовало полный список военной помощи, предоставленной Украине за два года конфликта. В список из 50 пунктов входят 1002 противотанковых гранатомета AT4, 30 гаубиц CAESAR, 250 бронетранспортеров, 38 танков AMX10 RC, 160 разведывательных дронов.

    Коментарии (6)
    17 марта 2024, 10:57 • Новости дня
    ЦИК назвал число иностранных наблюдателей на выборах президента России

    ЦИК: За голосованием на выборах президента России следят 1115 международных наблюдателей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Международные наблюдатели и эксперты из 129 стран следят за ходом голосования на выборах президента России, их число составляет 1115, сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

    По ее словам, ЦИК официально аккредитовал 706 международных наблюдателей из 106 стран, кроме того, по итогам Всемирного фестиваля молодежи 224 эксперта из 51 страны захотели познакомиться с организацией выборов в России, а 185 экспертов из 58 стран прибыли в Россию по приглашению Общественной палаты, передает ТАСС. Памфилова добавила, что всего за ходом голосования на выборах президента России наблюдают 1115 международных наблюдателей и экспертов из 129 стран. 

    Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно примерно в трети регионов страны. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.

    Ранее очная явка на выборах президента России превысила 60%. Явка избирателей на президентских выборах в ходе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на 10.00 мск составила 90%.

    Коментарии (0)
    17 марта 2024, 12:18 • Новости дня
    WSJ: Чехия нашла у союзников России артиллерийские снаряды для Украины
    WSJ: Чехия нашла у союзников России артиллерийские снаряды для Украины
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Чешская Республика, опираясь на связи времен холодной войны, организовала поставки Украине 1,5 млн артиллерийских снарядов различного калибра. По данным американских СМИ, Праге удалось найти поставщиков не только среди дружественных стран, но и среди некоторых союзников России.

    Бывшая страна-сателлит СССР активизировала отношения с рядом поставщиков по всему миру и нашла 800 тыс. снарядов советского образца, а также 500 тыс. западного производства. Дополнительные 700 тыс. снарядов могут быть закуплены при наличии средств, пишет WSJ.

    Американские журналисты полагают, что сотни тысяч снарядов позволят Украине выйти из оборонительной позиции. Сейчас украинские силы расходуют в пять раз меньше снарядов, чем Россия, из-за чего вынуждены отступать. Общая стоимость поставок составит около 3 млрд евро – небольшая сумма по сравнению с заблокированным в США пакетом помощи на 60 млрд долларов.

    Инициатива Чехии стала возможна благодаря тому, что страна сосредоточилась на поиске уже существующих запасов боеприпасов, в то время как США и Европа наращивают собственное производство.

    По словам чешских чиновников, их опыт работы с бывшими союзниками по соцлагерю оказался неожиданно полезным. Это позволило найти поставщиков не только среди дружественных стран, но и среди некоторых союзников России.

    Операция по закупке оружия держалась в секрете и началась еще до полномасштабного конфликта России и Украины. Чешская Республика взяла на себя роль посредника, сводя страны с избыточными запасами с покупателями с Запада. Германия стала крупнейшим донором инициативы, пообещав более 500 миллионов евро. Поддержку оказали также НАТО и ЕС.

    Ранее британские СМИ сообщали, что к концу марта у вооруженных сил Украины почти закончатся ракеты для противовоздушной обороны.

    Коментарии (10)
    16 марта 2024, 22:49 • Новости дня
    Ветеран СВО рассказал о попытках мошенников заставить его залить зеленкой урну для голосования

    Украинские мошенники попытались заставить ветерана СВО из Горловки залить зеленкой урну для голосования

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские мошенники смогли выманить у ветерана специальной военной операции из Горловки Кирилла Сидорова 3 млн рублей, но им не удалось заставить его залить зеленкой урну для голосования, сообщило в пресс релизе УФСБ России по ДНР.

    В конце января мошенники позвонили Сидорову и, выдав себя за сотрудников сотовой компании из России, заявили о блокировке sim-карты, передает РИА «Новости».

    Затем поступили звонки якобы от Центрального банка и силовиков. Как рассказал сам Сидоров, звонившие сыграли на его страхе, велев «найти банкомат, чтобы при снятии денег мошенники не смогли перехватить средства». Под предлогом неразглашения его убедили снять деньги со счета и перевести их согласно предоставленной инструкции, передает ТАСС.

    15 марта с ним связались якобы сотрудники банка. Ему заявили, что на его избирательном участке в избирательной комиссии «сидит этот мошенник». Ветеран должен был залить урну зеленкой, чтобы его, как утверждали звонившие, отвезли в СК для дачи показаний по делу о мошенниках. После чего он якобы должен был получить обратно деньги.

    В пресс-службе УФСБ по ДНР пояснили, что мужчина обратился в правоохранительные органы, как только понял, что его пытаются толкнуть на преступление. Уточняется, что крупную сумму Сидорову выплатили за тяжелое ранение, которое мужчина получил в ходе участия в СВО.

    Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве сообщал, что в столице в субботу мужчина попытался испортить зеленкой бюллетени в ящике для голосования, ему это не удалось. Кроме того, жительница Алексеевского округа Белгородской области залила стационарный ящик для голосования зеленкой, женщина задержана. Следственные органы в Калининградской области возбудили уголовное дело по факту происшествия на избирательном участке в городе Зеленоградске, где 64-летняя женщина 16 марта вылила краску в урну с избирательными бюллетенями.

    Напомним, глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова предупредила портивших урны на избирательных участках о больших сроках. По словам Памфиловой, задержанные не знали, что за порчу урн предусмотрена уголовная ответственность на срок до пяти лет лишения свободы.

    Коментарии (15)
    17 марта 2024, 01:24 • Новости дня
    Макрон собрался просить Россию о прекращении огня на время Олимпиады в Париже

    Макрон сообщил о намерении предложить России установить режим прекращения огня на Украине на время Олимпиады

    Макрон собрался просить Россию о прекращении огня на время Олимпиады в Париже
    @ Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что его страна намерена обратиться к России с просьбой о режиме прекращения огня на Украине на время Олимпийских игр в Париже.

    Макрон, комментируя возможность участия россиян в соревнованиях, заявил, что Париж поддерживает сигнал мира и следует решениям Международного олимпийского комитета. Он отметил, что «Россия как государство не может участвовать» в ОИ, но у спортсменов есть возможность «выступать под белым флагом». Украинская журналистка призвала Макрона потребовать от России прекратить огонь на время Олимпиады. «Да, мы это попросим», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, в январе 2023 года Вооруженные силы России объявили рождественское прекращение огня. Однако Киев отказался прекращать огонь, ВСУ продолжили обстрелы. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил тогда, что рождественское перемирие со стороны России рассматривается как попытка выиграть время на перегруппировку войск.

    Коментарии (58)
    16 марта 2024, 23:55 • Новости дня
    Макрон не исключил проведения Францией «операций» на Украине

    Макрон не исключил французских «операций» на Украине по противодействию российским войскам

    Макрон не исключил проведения Францией «операций» на Украине
    @ Lorenz Huter/photothek.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Возможно, Франции придется «провести операции» на Украине, чтобы противостоять российским войскам, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    При этом Макрон сказал, что он «этого не желает и не будет это инициировать». «Сила Франции заключается в том, что мы можем это сделать», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Parisien.

    Макрон заверил, что его страна не собирается «идти путем эскалации», Франции «не нужна еще одна война». Однако у Парижа, по его словам, «нет лимитов». Французская сторона «готова реагировать в зависимости от действий России». Он заявил о необходимости «готовиться к любым сценариям». По его словам, «многие страны Европы, отнюдь не малые, полностью поддерживают линию Франции».

    Как заявил президент Франции, Украина «на выходе» из конфликта «должна быть в сильной позиции», когда начнутся «переговоры про постоянный мир». «Но я пока что не иду с наступательными инициативами», – сказал Макрон, отказавшись проводить параллели между нынешней ситуацией и Второй мировой войной. Он заявил, что Франция хочет добиться стабильного мира в Европе.

    Макрон также сказал, что в случае звонка от главы российского государства Владимира Путина «поднимет трубку» и «послушает», что предложит президент России. При этом, как утверждает Макрон, «единственно возможные переговоры – это те переговоры, на которые идут главы» России и Украины. Он подчеркнул необходимость двусторонних переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского.

    Макрон заявил, что «роль Франции – быть нервом войны» – помогать Киеву, но «способствовать деэскалации». По его словам, требуется «выйти на устоявшийся справедливый мир». Макрон, дважды за последнее время переносивший визит на Украину, заявил, что готов приехать в Киев, но только когда у него будут конкретные предложения: «Когда я физически приеду, это будет означать, что это будет сильный посыл и новые направления сотрудничества в том русле, которое мы наметили в начале года».

    В четверг вечером президент Франции Эмманюэль Макрон дал интервью представителям государственных телеканалов, которое фактически стало обращением к нации. Он утверждал, что конфликт на Украине «является экзистенциальным для Европы и для Франции». Однако на вопрос о возможной отправке войск на Украину французский президент ответил уклончиво: «Мы не уверены, что придется к этому прибегнуть. Сейчас для этого нет причин, но мы не исключаем такую вероятность. Я беру на себя ответственность за то, что это в принципе возможно».

    Коментарии (63)
    17 марта 2024, 07:59 • Новости дня
    Пентагон отреагировал на сообщения о разрыве Нигером соглашения с США

    Пентагон заявил, что в курсе сообщений о решении Нигера разорвать военное соглашение с США

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон в курсе сообщения военного переходного правительства Нигера о том, что Ниамей решил разорвать соглашение, в соответствии с которым войска США могут находиться на территории Нигера, заявил Пентагон.

    Пентагон заявил, что знает о сообщении властей Нигера в соцсетях. В военном ведомстве США отметили, что сообщение «последовало за откровенными обсуждениями на высшем уровне в Ниамее», передает ТАСС.

    Как пояснили в Пентагоне, стороны обсуждали американскую «обеспокоенности по поводу курса» Национального совета спасения родины, сформированного военными Нигера. Указывается, что Пентагон «поддерживает связь» с НССР.

    Напомним, Reuters со ссылкой на официального представителя военного переходного правительства Нигера Амаду Абдрамана сообщило, что африканская страна разрывает соглашение, в соответствии с которым войска США могут находиться на территории Нигера.

    Коментарии (8)
    16 марта 2024, 20:40 • Новости дня
    Правящая коалиция ФРГ поддержала в ЕП поставки Taurus Украине

    Bild: Правящая коалиция ФРГ проголосовала в ЕП за поставку Киеву дальнобойных ракет Taurus

    Tекст: Вера Басилая

    Большинство депутатов из правящей коалиции Германии проголосовали в Европарламенте за поставку Киеву крылатых дальнобойных ракет Taurus, пишет Bild.

    Издание пишет, что одобрение было значительным: 451 человек – за, 46 – против, 49 человек воздержались. В публикации говорится, что в резолюции речь шла не только о высокотехнологичных системах ПВО и крылатых ракетах Taurus, Storm Shadow и Scalp, в которых нуждается Украина, но и упоминались современные боевые самолеты, БПЛА, различные виды артиллерии и боеприпасов, передает РИА «Новости».

    Ранее большинство депутатов Бундестага проголосовали против очередной резолюции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, предлагавшего отправить Украине ракеты Taurus.

    До этого оппозиция в Германии потребовала от парламента разрешить поставку дальнобойных ракет Taurus Украине.

    Канцлер Германии Олаф Шольц, объясняя отказ Берлина передавать Taurus Украине, заявил, что для контроля над применением ракет пришлось бы направить на Украину немецких военных, а это исключено.

    Коментарии (25)
    16 марта 2024, 19:20 • Новости дня
    Медведев пригрозил совершающим поджоги на выборах «негодяям»

    Медведев предупредил поджигающих урны с бюллетенями о наказании за госизмену

    Медведев пригрозил совершающим поджоги на выборах «негодяям»
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Негодяи, испортившие урны с бюллетенями, могут получить наказание по статье «Государственная измена», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Все негодяи, которые совершают преступления на избирательных участках или рядом с ними должны помнить, что их деяния могут быть квалифицированы как государственная измена в форме оказания иностранному государству какой-либо помощи в период войны, написал в своем Telegram-канале Медведев.

    По словам замглавы Совбеза, действия «этих предателей» образуют составы иных преступлений, то и по другим статьям уголовного закона.

    Медведев назвал деяния поджигателей и портящих бюллетени в урнах, не детской игрой в спички, а прямым содействием «выродкам», обстреливающим российские города.

    Ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что поджоги и другие подобные действия на избирательных участках будут строго караться, а в ряде случаев могут быть квалифицированы как диверсии или теракты.

    Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что указания портить бюллетени на выборах президента России шли с Украины и из западных стран.

    Коментарии (12)
    Главное
    Украинский снаряд убил 16-летнюю школьницу в Белгороде
    Медведев пригрозил совершающим поджоги на выборах «негодяям»
    Министр обороны Британии испугался ехать в Одессу
    Трамп предрек США «кровавую баню»
    Пентагон отреагировал на сообщения о разрыве Нигером соглашения с США
    Протестующие против поставок оружия Киеву в Париже порвали флаги НАТО
    Украинские мошенники пытались заставить ветерана СВО залить зеленкой бюллетени

    Запад завидует рекордам российской экономики

    Благосостояние россиян растет, вопреки, казалось бы, большим расходам на военные нужды и жестким западным санкциям. «Оборонка» разгоняет экономику страны, как отметил Путин, однако оборонные расходы России сейчас вдвое меньше, чем были у СССР. Какие рекорды российской экономики так сильно удивляют в том числе Запад и как в этом помогает «оборонка»? Подробности

    Перейти в раздел

    Боррель перенес срок падения Киева

    Результат военного конфликта на Украине определится «именно этой весной, этим летом, перед осенью», считает глава брюссельской дипломатии Жозеп Боррель. Этой мыслью он поделился с политиками в Вашингтоне, куда прибыл с визитом для «спасения» ВСУ. На самом деле Боррель хочет спасти банкет перед своим уходом на пенсию, а главный результат конфликта уже определен. Подробности

    Перейти в раздел

    Франция получила от России ракетный «привет»

    Двумя ударами по Одессе российские военные уничтожили сотню западных наемников, высокопоставленных офицеров ВСУ, военную технику и боевиков нацформирования «Лють». Эксперты называют Одессу «осиным гнездом», куда прибывают иностранные наемники и направляется западное оружие. Эти удары также стали предупреждением Эммануэлю Макрону, который говорит о готовности отправить в Одессу французский спецназ. Подробности

    Перейти в раздел

    У Макрона воспалился «нерв войны»

    Эммануэль Макрон подтвердил, что Франция попросит Россию прекратить огонь на Украине во время Олимпийских игр в Париже. Одновременно он вновь заявил о возможной отправке французских военных на Украину, чтобы противостоять российским войскам. В экспертной среде уверены, что слова Макрона о перемирии не более чем пиар-акция. Прекращение боевых действий со стороны России позволит перегруппироваться ВСУ и получить новое оружие от Запада. Подробности

    Перейти в раздел

    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Макрон позарился на Одессу

      Французские журналисты выяснили, куда именно президент Эммануэль Макрон хотел бы отправить военных для помощи ВСУ: в Одессу. Этот город имеет ключевое значение в конфликте. И французские войска уже там бывали с позорным для них результатом.

    • Самое слабое место Трампа

      Кандидат в президенты США Дональд Трамп всю неделю получает только хорошие новости. Кажется, что его победа над действующим президентом Джо Байденом предрешена. Но у Трампа все-таки осталось одно слабое место, из-за которого итоги выборов не так очевидны, как кажется.

    • Раскол поляков по вопросу войны с Россией

      Глава МИД Польши Радослав Сикорский поддержал президента Франции Эммануэля Макрона и заявил, что исключать присутствия на Украине военных НАТО в будущем нельзя. Тем не менее в министерстве обороны Польши такой сценарий исключают. Что это за национальный раскол?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    • Как растет спрос на российскую культуру

      Два процесса происходят в России одновременно – с одной стороны, рост интереса граждан страны к ее культурному наследию, с другой, государственная поддержка отечественной культуры, строительство и ремонт соответствующих объектов. О том, как именно это происходит – в нашей инфографике.

    • Новые меры поддержки семей с детьми

      В послании президента Федеральному собранию в феврале 2024 года глава государства огласил целый ряд новых мер по поддержке семей с детьми. О том, что именно предусматривается – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Россия лишает англичан любимого национального блюда

      Президент подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о вылове британскими рыбаками рыбы в исключительной российской экономической зоне. В Британии уже звучат опасения о том, что в итоге жители страны будут ограничены в возможностях и дальше покупать часть своих излюбленных рыбных блюд.

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............