Международные эксперты и российские правозащитники обсудили ход выборов президента России

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению, поступившему в газету ВЗГЛЯД, электоральные эксперты и специалисты обсудили избирательные процедуры, соответствие текущей избирательной кампании общепризнанным демократическим стандартам, особенности работы института международного наблюдения, важность участия правозащитников в процессе обеспечения избирательных прав граждан и электорального суверенитета страны.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что институт независимого наблюдения позитивно сказывается на защите прав избирателей. Член СПЧ Александр Брод, отметил, что «институт независимого общественного контроля показал свою востребованность в России», независимые национальные наблюдатели следят ходом голосования во всех регионах страны.

Член Сената Демократической Республики Конго Жан-Клод Мокени отметил, что существующие сегодня в России сервисы для голосования сильно упростили процесс для удобства избирателей, что положительно сказывается на явке. Наличие кодекса помогло бы еще сильнее усовершенствовать процесс.

На активность граждан России на текущих выборах также обратил внимание депутат регионального совета Венето Стэфано Вальдегамбери. «Люди хотят идти на выборы. Я вижу на участках много заинтересованных в будущем своей страны людей. Это важный знак, важная индикация демократии», – подчеркнул Вальдегамбери. Эксперт также отметил развитие избирательной системы России за последние годы.

Электоральные эксперты отметили, что институт международного наблюдения позволяет совершенствовать национальные избирательные системы. Многие наблюдатели и эксперты, которые следят за ходом голосования на выборах в России, отмечают для себя наиболее интересные сервисы, которые хотят внедрить в своих странах. Особое внимание иностранные эксперты обратили на институт независимого общественного наблюдения, сервис «Мобильный избиратель» и электронное голосование. Кроме того, специалисты считают, что опыт международного наблюдения на выборах и диалога между правозащитниками позволяет странам становиться ближе друг к другу.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно примерно в трети регионов страны. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.