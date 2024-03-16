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    Марк Лешкевич Марк Лешкевич Пора убрать «тоталитаризм» из наших школ

    Накануне Второй мировой войны произошла первая попытка уравнять нацизм и сталинизм, что сейчас запрещено Кодексом РФ об административных правонарушениях, но почему-то допускается делать в российском школьном учебнике и поощряется баллами на вступительных экзаменах в отечественные университеты.

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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция противостоит Франции в интересах России

    Позиции Франции в Африке за последние три года заметно ослабли, что благотворно влияет не только на Турцию, но и на Россию. В бывших французских колониях произошли перевороты, инспирированные явно антифранцузскими силами. С другой стороны, Франция вооружает Армению во многом именно по этой причине.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Европейская агрессивность ударит по самой Европе

    Для всех было бы лучше, если бы Европа оставалась территорией мира. Жила бы себе на исторической пенсии, под чужим ядерным зонтиком – неважно, США или России. Россия с ее ресурсами переживет вооруженный конфликт. А вот Европа, вновь превратившаяся в зону войны, окончательно станет экономически бесперспективной территорией.

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    16 марта 2024, 16:09 • Новости дня

    ВСУ сбросили снаряд с дрона у избирательного участка в Запорожской области

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВСУ сбросили взрывное устройство с беспилотника у избирательного участка в селе Благовещенка Энергодарского района Запорожской области.

    По словам председателя участковой избирательной комиссии, № 511 Натальи Рябенькой, инцидент произошел в 07.00 мск, когда участок еще был закрыт, передает ТАСС.

    Взрывное устройство было сброшено в пяти-шести метрах от здания Дома культуры, где находится избирательный участок.

    «Как сказали военные, это какой-то фосфорный снаряд. Пострадавших нет, здание тоже не повреждено», – рассказала Рябенькая.

    Из-за атаки 16 марта избирательный участок не работает. Голосование в регионе будет проходить один день – в воскресенье, 17 марта. 15 и 16 марта члены участковых избирательных комиссий проведут подомовой обход избирателей.

    15 марта 2024, 21:08 • Новости дня
    Мосгоризбирком рассказал, что станет с испорченными бюллетенями

    Мосгоризбирком: Испорченные бюллетени могут быть учтены при подсчете голосов

    Мосгоризбирком рассказал, что станет с испорченными бюллетенями
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Все бюллетени, которые были испорчены на избирательных участках в Москве, будут сохранены, их могут учесть при подсчете голосов, сообщили в столичном избиркоме.

    Поврежденные бюллетени проверят, и если они будут читаемы, их учтут при подсчете голосов, сообщила Московская избирательная комиссия, передает РИА «Новости».

    Как заявил член Центризбиркома России Константин Мазуревский, проверкой испорченных бюллетеней займутся члены участковых избирательных комиссий (УИК), передает ТАСС.

    «Надо разбираться с каждым конкретным бюллетенем, в частности, чтобы на нем сохранилась марка, подписи членов УИК, печать – это обязательные атрибуты бюллетеня. Если возможно установить волеизъявление избирателя, то, конечно, такой бюллетень должен принимать участие в подсчете, как и все остальные», – сообщил он.

    Ранее сообщалось, что в Москве женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней на избирательном участке, по факту случившегося возбудили уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.

    Глава ЦИК России Элла Памфилова сообщала, что задержанным за порчу урн на избирательных участках, по их словам, обещали заплатить за уничтожение бюллетеней.

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    15 марта 2024, 16:56 • Новости дня
    Памфилова предупредила «подонков» о больших сроках за порчу урн для голосования

    Памфилова: Вливание жидкостей в избирательные урны является элементом терроризма

    Памфилова предупредила «подонков» о больших сроках за порчу урн для голосования
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Злоумышленники, задержанные за порчу урн на избирательных участках, признались, что им пообещали заплатить за уничтожение бюллетеней, сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

    «Эти подонки за деньги из-за рубежа используют других подонков (испортивших урны с бюллетенями). Это не безобидно», – сказала Памфилова на брифинге в ЦИК, передает РИА «Новости». Вливание жидкостей в избирательные урны является элементом терроризма, заявила глава Центризбиркома.

    По словам Памфиловой, одному из злоумышленников пообещали за порчу урны 100 тыс. рублей. Задержанные не знали, что за порчу урн предусмотрена уголовная ответственность, добавила она.

    Памфилова напомнила, что за воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работы комиссии предусмотрено уголовное наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

    Член ОП Максим Григорьев, комментируя инцидент с попыткой поджога на одном из российских избирательных участков, заявил журналистам, что к этому могут быть причастны западные спецслужбы.

    Он привел пример, как на УИК №484 человек поджег бутылку с зажигательной смесью и бросил ее. Правильные действия сотрудников правоохранительных органов позволили избежать человеческих жертв. Женщина-террорист задержана, избирательный процесс продолжается.

    «И понятно, что это осуществляется именно в день выборов, то есть несет в себе цель запугать людей, российскую избирательную систему угрозой терроризма. Слава богу, что сработали правоохранительные органы, слава богу, ничего не загорелось. Лично для меня здесь все ясно. Очевидно, это намеренный, спланированный террористический акт. И скорее всего, в ближайшее время мы обнаружим роль украинских или западных спецслужб. Мы понимаем, для чего это делается», – сказал он.

    «Это лежит в том же контексте, в том же плане, что террористические акты против членов избирательных комиссий в новых регионах, которые также происходят. Как попытки предпринимают, с их осуществлением мы это видим, понимаем, ничего из этого не сработает», – добавил журналист.

    Напомним, в Москве женщина вылила краску в урну для бюллетеней. Попытки испортить ящики для голосования зафиксированы также в КЧР и в Югре. В Петербурге местная жительница по заданию с Украины бросила «коктейль Молотова» в избирательный участок. В Москве пожилая женщина подожгла бюллетень, находясь в кабинке для голосования.

    Ранее прокуратура Москвы предупредила об ответственности за нарушения избирательного законодательства, в том числе через соцсети и интернет-платформы.

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    15 марта 2024, 18:10 • Новости дня
    Путин назвал бессмысленными и преступными удары Украины по мирным населенным пунктам России
    Путин назвал бессмысленными и преступными удары Украины по мирным населенным пунктам России
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим решил провести несколько вооруженных акций в период выборов главы Российского государства, заявил президент Владимир Путин в пятницу в ходе встречи с членами Совбеза России.

    «Как известно, сегодня в нашей стране в соответствии с Конституцией России начались выборы президента. С целью сорвать процесс голосования, запугать людей, хотя бы в приграничных с Украиной областях, киевский неонацистский режим задумал и пытается осуществить ряд преступных демонстративных вооруженных акций. Это в первую очередь нанесение ударов по мирным населенным пунктам на территории России», – заявил президент, сообщает официальный сайт главы государства.

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    По словам Путина, около 95% ракет и снарядов противника уничтожаются средствами ПВО. «Тем не менее у нас, к сожалению, есть и пострадавшие среди мирных граждан. Всем им и их семьям, безусловно, будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Безнаказанными эти удары противника не остаются и не останутся», – сообщил Путин.

    По словам президента, начиная с 12 марта сего года и по настоящее время противник, используя главным образом спецподразделения, иностранных наемников и силы поддержки ВСУ, предпринял несколько попыток выхода и закрепления на территории России. Был совершен целый ряд диверсионных террористических атак: четыре на Белгородском и одна на Курском направлении – с целью выхода и закрепления на российской территории.

    «Силы и средства, примененные противником, составили свыше 2,5 тыс. личного состава, 35 танков, около 40 боевых бронированных машин. Ни на одном из направлений противник успеха не имел. Везде отброшен и отошел, а точнее, бежал с большими потерями: среди личного состава – около 60%, по бронетехнике – свыше 50%», – сказал президент.

    «Целью этих бессмысленных с военной и преступных с гуманитарной точки зрения акций является, как уже было сказано, попытка помешать выборам президента России, – подчеркнул Путин. – Уверен: наши люди, народ России ответят на это еще большей сплоченностью. Кого они решили запугать? Русский народ? Многонациональный народ России? Такого не было и, уверен, никогда не будет».


    Глава государства заявил, что еще одна возможная цель акций подобного рода – отвлечь внимание своего собственного народа и общественности других стран, у которых киевский режим пытается униженно клянчить деньги и всякого рода подачки, отвлечь внимание от реального положения дел на линии боевого соприкосновения, где российские Вооруженные Силы уверенно удерживают инициативу и шаг за шагом, проявляя мужество и героизм, добиваются решения поставленных перед ними боевых задач.

    «Создают таким образом необходимые, базовые условия для обеспечения безопасности России, внутриполитической стабильности нашего государства, а в конечном счете и для достижения всех целей национального развития, для будущего нашей Родины, которые, несмотря ни на какие потуги наших врагов и недоброжелателей, будут вне всяких сомнений надежно обеспечены», – подчеркнул Путин.

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    16 марта 2024, 11:31 • Новости дня
    Американский журналист заявил о геноциде Киева против жителей Донбасса

    Американский журналист Хеннингсен назвал геноцидом отказ Киева выплачивать пенсии жителям Донбасса с 2014 года

    Tекст: Кристина Цыцура

    Основатель и главный редактор портала 21st Century Wire, американский журналист Патрик Хеннингсен заявил, что действия Украины против населения Донбасса с 2014 года можно квалифицировать как попытку геноцида из-за отказа платить пенсии и пособия.

    Хеннингсен высказал эту точку зрения по итогам встречи с уполномоченным по правам человека в ДНР Дарьей Морозовой. Он отметил, что лишение людей пенсий, социальных пособий и выселение их с территорий является геноцидом согласно международному законодательству, передает ТАСС.

    Журналист добавил, что жители Донбасса располагают достаточным количеством доказательств преступлений, совершенных украинскими властями.

    Хеннингсен прибыл в ДНР в качестве международного эксперта для наблюдения за выборами президента России, которые проходят с 15 по 17 марта.

    Ранее сообщалось, что в России возбудили более 3 тыс. уголовных дел по преступлениям Киева.

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    15 марта 2024, 20:41 • Новости дня
    Минцифры назвало число проголосовавших на федеральной платформе ДЭГ

    Tекст: Кристина Цыцура

    К вечеру первого дня голосования на выборах президента России свои голоса отдали 65% зарегистрировавшихся на федеральной платформе онлайн-голосования, сообщило Минцифры.

    Дистанционно участие приняли более 3 млн человек, говорится в сообщении. Отмечается, что проголосовать на платформе ДЭГ можно до 17 марта, 20.00 по местному времени, пишет «Интерфакс».

    Как рассказал замглавы Минцифры Олег Качанов, большая часть участников ДЭГ голосовала сразу после открытия электронных избирательных участков, а к 09.00 голоса успели отдать 20% зарегистрированных.

    Федеральная платформа ДЭГ задействована в 28 регионах, Москва голосует онлайн на собственной платформе.

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    Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

    Ранее в ЦИК сообщили, что явка на выборах президента России к 20.14 мск превысила 30%. Замглавы ЦИК Николай Булаев сообщил, что порядка 27 млн россиян отдали свой голос в первый день президентских выборов.

    Действующий президент России Владимир Путин проголосовал на выборах президента России через ДЭГ.

    В первый день выборов произошло несколько происшествий. В Москве женщина вылила краску в урну для бюллетеней. Попытки испортить ящики для голосования зафиксированы также в КЧР и в Югре. В Петербурге девушка по заданию с Украины бросила «коктейль Молотова» в избирательный участок. В Москве пожилая женщина подожгла бюллетень, находясь в кабинке для голосования.

    В прокуратуре Москвы предупредили об ответственности за нарушения избирательного законодательства.

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    15 марта 2024, 22:55 • Новости дня
    На пенсионерку завели уголовное дело за поджог кабины для голосования

    Следователи возбудили дело на пенсионерку за поджог кабины для голосования в Подмосковье

    Tекст: Денис Тельманов

    Уголовное дело завели в отношении женщины, которая подожгла шторку кабины для голосования в подмосковных Мытищах.

    «Следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении пенсионерки, совершившей поджог на избирательном участке», – передает ТАСС сообщение пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области.

    Отмечается, что женщина подозревается в «воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательной комиссии» – пункт «в» части 2 статьи 141 Уголовного кодекса России.

    По данным следствия, 15 марта на избирательном участке в Мытищах женщина вылила на штору кабинки для голосования бутылку с воспламеняющейся жидкостью и подожгла ее.

    Ранее глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова предупредила «подонков», портивших урны на избирательных участках, о больших сроках. По словам Памфиловой, одному из злоумышленников пообещали за порчу урны 100 тыс. рублей. По словам Памфиловой, задержанные не знали, что за порчу урн предусмотрена уголовная ответственность на срок до пяти лет лишения свободы.

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    15 марта 2024, 21:25 • Новости дня
    Явка на выборах президента России превысила 35%

    ЦИК: Явка на выборах президента России превысила 35%

    Tекст: Валерия Городецкая

    Явка избирателей на президентских выборах в России по состоянию на 21.00 мск преодолела отметку в 35%, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

    Как следует из данных ЦИК, к 21.00 мск явка в целом по стране составила 35,40%, передает РИА «Новости».

    Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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    16 марта 2024, 00:34 • Новости дня
    Явка на выборах президента России в первый день превысила 36%

    Явка на выборах президента России по состоянию на 22.00 пятницы превысила 36%

    Tекст: Денис Тельманов

    Явка избирателей на выборах президента России в целом по стране по состоянию на 22.00 составила 36.11%.

    Показатели явки на президентских выборах передает РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦИК.

    Ранее сообщалось, что больше 3,5 млн человек проголосовали на президентских выборах дистанционно. Всего заявки на дистанционного электронное голосование подали 4,76 млн избирателей.

    Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Николай Харитонов.

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    15 марта 2024, 20:04 • Новости дня
    В ЦИК назвали количество проголосовавших в пятницу на выборах президента России

    ЦИК: На выборах президента России в первый день проголосовали около 27 млн человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Порядка 27 млн россиян отдали свой голос в первый день президентских выборов, сообщил замглавы Центральной избирательной комиссии Николай Булаев.

    «Избирателей у нас 112 млн, проголосовало значит около 27 млн человек. Бюллетеней испортили (у нас порядка 10 случаев), может быть, 100–150», – сообщил Булаев, передает «Интерфакс».

    Ранее в ЦИК сообщили, что явка на выборах президента России к 19.10 мск первого дня голосования составила 27%.

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    16 марта 2024, 16:10 • Новости дня
    Захарова осадила посла Британии за слова о выборах в Крыму

    Захарова назвала «слабоумием и отвагой» заявления посольства Великобритании о якобы незаконности выборов в Крыму

    Захарова осадила посла Британии за слова о выборах в Крыму
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала прямым вмешательством в дела России, а также «слабоумием и отвагой» заявление британского посольства о якобы незаконности российских выборов в Крыму и в новых регионах прямым вмешательством в дела России.

    Захарова в своем Telegram-канале назвала примером «слабоумия и отваги» заявления британского посольства о том, что Крым и новые регионы России принадлежат Киеву, и  у России якобы нет законных оснований для проведения там выборов.

    По ее словам, посла Британииза такие слова могут вызвать для профилактики в МИД России, хотя его видеть доставляет мало удовольствия российским дипломатам.

    Захарова также отметила, что в МИД России истерика Лондона понятна: выборы проходят штатно как в России, так и за рубежом, несмотря на все козни Запада.

    «Что кому «принадлежит», и кто с кем хочет быть, решают граждане России, а не британская слегка съехавшая корона», – подчеркнула Захарова, напомнив, что жители Крыма сделали свой выбор на референдуме 10 лет назад.

    По ее словам, в Британии не могут смириться с тем, что ушли те времена, когда Лондон решал кому и что «принадлежит», поэтому и «бесятся в бессильной злобе», а посольство открыто вмешивается во внутренние дела.

    В заключении Захарова посоветовала британским дипломатам заняться международно-правовым решением проблемы Мальвинских (Фолклендских) островов, а также найти Скрипалей, и показать всему миру Кейт Миддлтон, осудив фейковые фотографии монаршей особы, которую распространил Букингемский дворец.

    Ранее в МИД России заявили о внимательном отслеживании вмешательства в выборы извне.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью России, вопрос их принадлежности закрыт навсегда.

    Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что Крым и Севастополь теперь навсегда с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля всего российского народа. Кроме того, он называл воссоединение Крыма с Россией историческим выбором.

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    15 марта 2024, 18:04 • Новости дня
    Эксперт: Россияне активно идут на выборы президента, несмотря на все усилия противников
    Эксперт: Россияне активно идут на выборы президента, несмотря на все усилия противников
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В большинстве российских регионов явка на президентских выборах достигла беспрецедентно высокого уровня, несмотря на попытки противников воспрепятствовать голосованию, отмечают эксперты.

    На многих избирательных участках желающие проголосовать выстраивались в очередь, рекордное число избирателей приняли участие в дистанционном электронном голосовании, указал политолог, член правления российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.

    «Высокая явка происходит на фоне масштабной информационной кампании, организованной Западом против России, призывов иноагентов бойкотировать выборы, угроз, провокаций и запугивания избирателей и членов избирательных комиссий со стороны киевского режима и недружественных государств», – отметил он.

    В условиях развязанной против России гибридной войны россияне высокой явкой демонстрируют свою политическую волю, активную гражданскую позицию, стремление поддержать страну и ее вооруженные силы в достижении победы в противостоянии с врагом, подчеркнул Шаповалов.

    По словам эксперта ЭИСИ Александра Рудакова, высоких показателей явки на выборах удалось достичь в том числе благодаря изменениям, касающимся порядка голосования.

    «Социологи на протяжении десятилетий исследовали феномен абсентеизма, уклонения части избирателей от участия в голосовании. Значительная часть представителей этой группы объясняла свое поведение занятостью, личными делами, житейским «не успеваю», – сообщил Рудаков. В их числе миллионы людей, среди которых были и многодетные матери, и работники производств непрерывного цикла, и пенсионеры, проживающие за городом, пояснил он.

    После того как голосование стало трехдневным, а в 29 регионах стало доступно дистанционное голосование, эта категория граждан «вернулась на выборы», заявил эксперт.

    Дистанционное электронное голосование позволило привлечь на выборы молодых избирателей. «На наших глазах возникают новые электоральные традиции – если для людей старшего поколения естественным и привычным было личное посещение избирательного участка, то для молодежи, выросшей с «гаджетом в руках», чем-то столь же естественным и самоочевидным становится участие в ДЭГ», – отметил Рудаков.

    По итогам первого дня голосования явка на выборах на Чукотке составила 63,66%, в Еврейской автономной области – 55,63%, в Сахалинской области – 47%, в Камчатском крае – 35,92%, в Амурской области – 31,9%, в Хабаровском крае – 30,03%.

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    16 марта 2024, 12:41 • Новости дня
    Задержана залившая йодом списки избирателей женщина в Северной Осетии

    Полицейские задержали пролившую йод на списки избирателей женщину в Северной Осетии

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Моздокском районе Северной Осетии девушка принесла с собой на участок для голосования йод и пролила его на списки избирателей, сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

    По данным полиции, это сделала 27-летняя уроженка Ярославской области, которая, находясь на избирательном участке, пыталась облить бюллетени красящим веществом.

    «Девушка вылила жидкость на стол, где находилась книга со списком избирателей», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

    Сейчас нарушительница задержана и доставлена в отделение полиции.

    Ранее сообщалось, что в Москве женщина вылила краску в урну для бюллетеней.

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    16 марта 2024, 16:28 • Новости дня
    Памфилова назвала число безвозвратно утраченных бюллетеней

    Глава ЦИК Памфилова: Из-за попыток залить урны были безвозвратно утрачены 214 бюллетеней

    Памфилова назвала число безвозвратно утраченных бюллетеней
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В общей сложности порядка 214 бюллетеней были безвозвратно испорчены из-за попыток залить урны для голосования в 20 субъектах на 29 избирательных участках, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

    Памфилова заявила, что «недалекие люди» в 20 субъектах на 29 участках пытались испортить ящики с бюллетенями, пытались поджечь урны, в одном случае попытались использовать дымовую шашку. Всего безвозвратно утрачено 214 бюллетеней, передает ТАСС.

    Глава ЦИК также сообщила, что с начала голосования  заблокировано 160 тыс. атак на ресурсы ДЭГ, больше всего досталось порталу голосования – 130 тыс. атак, остальные 30 тыс. атак были направлены на портал наблюдения за ДЭГ.

    Ранее Памфилова предупредила «подонков», портивших урны на избирательных участках, о больших сроках. По словам Памфиловой, одному из злоумышленников пообещали за порчу урны 100 тыс. рублей.

    Напомним, в течение первого дня голосования были зафиксированы мелкие инциденты и провокации на избирательных участках в нескольких регионах.

    Так, в Москве женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней. В ее отношении было возбуждено уголовное дело. Аналогичные происшествия имели место в Ростове и Карачаево-Черкессии.

    Кроме того, в Москве 70-летняя женщина подожгла кабинку для голосования в районе Марьино. В Петербурге девушка бросила «коктейль Молотова» на крыльцо 358-й школы в плакат о выборах, где работают два избирательных участка. После задержания она заявила, что данное задание получила из «украинских Telegram-каналов», где за преступное действие ей обещали денежное вознаграждение.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как провалился украинский план запугать россиян перед выборами.

    Коментарии (6)
    15 марта 2024, 19:48 • Новости дня
    ЦИК: Явка на выборах президента России составила 27%

    ЦИК: Явка на выборах президента России за час до закрытия участков составила 27%

    Tекст: Вера Басилая

    Явка на выборах президента России к 19.10 мск составляет 27%, следует из данных на сайте ЦИК России.

    За час до закрытия участков в первый день голосования явка по стране составила 27,00%, следует из данных ЦИК, передает РИА «Новости».

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    Скольких президентов России вы выбирали за свою жизнь?





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    Голосование на выборах президента России продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК России кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

    Коментарии (0)
    16 марта 2024, 09:24 • Новости дня
    ЦИК: Явка на выборах президента России составила 36,55%

    Tекст: Александра Юдина

    Общая явка на выборах президента России по состоянию на 9.00 мск составила 36,55%, следует из данных Центральной избирательной комиссии.

    На сайте ЦИК указано, что ход голосования составляет 36,55%.

    Ранее сообщалось, что больше 3,5 млн человек проголосовали на президентских выборах дистанционно. Всего заявки на дистанционного электронное голосование подали 4,76 млн избирателей.

    Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Николай Харитонов.

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