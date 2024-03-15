Страны Запада сами разрушили основной принцип взаимного наблюдения за выборами, сформулированный после Второй мировой войны: основное преимущество иностранных наблюдателей в том, что их отношение к происходящему является гарантированно нейтральным.5 комментариев
Иностранные электоральные эксперты оценили ход выборов в России
Иностранные электоральные эксперты положительно оценили ход выборов в России
На выборах президента России иностранным наблюдателям доброжелательно продемонстрировали работу избирательных участков, все процедуры соответствуют принципам открытости и гласности, отметили иностранные электоральные эксперты газете ВЗГЛЯД.
Эксперт из Германии Андреас Юрка следит за ходом голосования в Владивостоке. «Здесь, конечно, уже проявляется разница между Германией и Россией. В Германии отсутствует видеонаблюдение на избирательных участках», – сказал он. По словам эксперта, организаторы выборов были расположены к иностранным наблюдателям доброжелательно и показали весь процесс работы избирательного участка. Юрка подчеркнул, что «все эксперты отметили соответствие наблюдаемых процедур принципам открытости и гласности».
Также специалиста заинтересовал сервис «Мобильный избиратель», который позволяет гражданам России выбрать удобный для него избирательный участок и прикрепиться к нему: «Я считаю, что эта практика дает хорошую возможность проголосовать. Само собой разумеется, что в определенное время многие люди из-за работы, учебы или по любым другим причинам могут находиться не в своем родном городе или районе, и в связи с этим им предоставляется возможность проголосовать за пределами родного города. Это, безусловно, можно только приветствовать».
Журналист и политолог из Грузии Восо Кабанадзи приехал на выборы президента России в качестве иностранного электорального эксперта. Он наблюдает за ходом голосования на избирательных участках города Москвы. Он впечатлен добродушной обстановкой, созданной организаторами выборов: «Нас встречают очень приветливо, с уважением, и отвечают на любые наши вопросы. Так что в организационном плане все отлично». Вместе с этим Кабанадзи отмечает, что голосование на участках, которые он посетил, проходит очень активно: «Мы даже не ожидали, что с утра, несмотря на то что сегодня рабочий день, будет такая высокая активность избирателей».
Журналист Иван Мануэл де Оливейра Диаш из Португалии наблюдает за процессом голосования на выборах президента России в Москве. По его словам, у иностранных экспертов не возникло проблем с доступом на избирательные участки. Избирательные комиссии предоставили возможность пообщаться как с организаторами выборов, так и с избирателями. «Мы начали процесс наблюдения за выборами с самого утра. Все происходит согласно законодательству, и у нас есть все необходимое для мониторинга хода голосования. В процессе наблюдения есть возможность задать любые интересующие нас вопросы людям, работающим на избирательных участках», – сказал Диаш.
Около 333,6 тыс. человек наблюдают за проведением выборов президента РФ на избирательных участках, в их числе более 700 международных наблюдателей из 106 стран, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, «только по парламентской линии, по линии Федерального собрания приехало более 200 зарубежных наблюдателей из 35 государств», передает ТАСС. По приглашению Общественной палаты РФ для осуществления независимого общественного наблюдения приехали 185 иностранных электоральных экспертов из 58 стран.