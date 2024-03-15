Наблюдатели ПА ОДКБ: Подготовка к выборам в России соответствует международным нормам

Tекст: Ольга Никитина

«В целом подготовка к выборам соответствует избирательному законодательству Российской Федерации и международным стандартам. И все к 15 марта готово для голосования», – сказала она на встрече с сопредседателем избирательного штаба кандидата в президенты России самовыдвиженца Владимира Путина, народным артистом России Владимиром Машковым, передает ТАСС.

Как заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, около 333,6 тыс. человек наблюдают за проведением выборов президента России на избирательных участках, в их числе более 700 международных наблюдателей из 106 стран.

Кроме того, Памфилова сообщила, что 224 участника Всемирного фестиваля молодежи из 51 страны смогут ознакомиться с процессом голосования на выборах президента России. «Я не понаслышке знаю, что интерес к нашему избирательному процессу, к этим историческим выборам огромный. Я это ощутила, когда была в Сочи, встречалась с большим количеством молодежи из разных стран», – сказала она, уточнив, что эти молодые люди будут следить за выборами не как наблюдатели, а как эксперты.

По ее словам, ЦИК нашел способ, чтобы они могли «максимально увидеть, услышать, почувствовать пульс страны». «Конечно, они будут посещать и центры общественного наблюдения и многое другое», – сказала глава ЦИК.

Она уточнила, что это честная, мужественная, думающая молодежь, «желающая сама получать информацию из разных источников, делать выводы и не на основе информационных манипуляций, а на основе того, что реально они могут подтвердить». «Я попросила и сейчас прошу дополнительно, уважаемые наши коллеги в избирательных комиссиях, в рамках наших процедур, законов оказать им максимальное содействие в ознакомлении с процессом организации и проведения голосования в России. Ну, естественно, чтобы не в ущерб процессу», – сказала Памфилова.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно примерно в трети регионов страны.