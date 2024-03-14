В интервью Дмитрию Киселеву Владимир Путин подчеркнул, что Запад будет должен не просто предложить России гарантии соблюдения договоренностей, но эти гарантии: а) должны быть прописаны; б) устроить Москву и в) российское руководство должно в них на самом деле поверить.6 комментариев
Боррель о инициативе папы Римского по Украине: «Вошел в сад, в который его никто не звал»
Призвав к переговорам по Украине и прекращению огня, папа Римский Франциск «зашел в сад, в который его никто не звал», заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
«Его святейшество, папа вошел в сад, в который его никто не звал», – отметил он в интервью испанской радиостанции RNE. По его словам, призвать Украину сдаться – это нечто большее, чем пожелание мира. Боррель добавил, что сейчас не то время, когда нужно предлагать Украине сдаться, а наоборот, это момент, когда нужно продолжать помогать, передает РИА «Новости».
Ранее папа Римский Франциск заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе смелость поднять белый флаг. В Ватикане позднее пояснили, что папа Франциск имел в виду перемирие, а не капитуляцию. По словам представителя понтифика Маттео Бруни, тот использовал выражение для обозначения «прекращения военных действий и перемирия, достигнутого смелостью переговоров».
Канцлер Германии Олаф Шольц также не согласился с мнением папы Франциска, который призвал к переговорному процессу. А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что страна не намерена поднимать других флагов, кроме своего желто-голубого.