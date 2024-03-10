До 2022 года считалось, что в руках Запада имеется всесокрушающая экономическая «бомба». Стоит взорвать ее над Россией – и жизнь в стране остановится. Но после стольких пакетов санкций можно сказать: ну вот, взорвали, а где результат? Нет результата. Страна не похожа на осажденную крепость.18 комментариев
Ватикан объяснил слова Папы Римского о «белом флаге» для Украины
Ватикан объяснил слова Папы Франциска о «белом флаге» для Украины
Папа Римский Франциск, говоря об Украине в интервью RSI, использовал образ белого флага, предложенный журналистом, и имел в виду перемирие, а не капитуляцию, заявил официальный представитель Ватикана Маттео Бруни, чьи слова приводит Vatican News.
Как уточнил Бруни сказанное понтификом, Папа Римский Франциск использовал образ белого флага, предложенный журналистов, чтобы обозначить этим перемирие, достигнутое благодаря смелости пойти на переговоры, передает РБК со ссылкой на Vatican News.
Как подчеркнул представитель Ватикана, говоря о другом конфликте, Папа заявил, что «переговоры никогда не являются капитуляцией».
Ранее в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI Папа Римский Франциск заявил, что сильнее тот, кто думает о людях, у кого есть смелость поднять «белый флаг» и пойти на переговоры.