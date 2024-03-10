Ватикан объяснил слова Папы Римского о «белом флаге» для Украины

Ватикан объяснил слова Папы Франциска о «белом флаге» для Украины

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как уточнил Бруни сказанное понтификом, Папа Римский Франциск использовал образ белого флага, предложенный журналистов, чтобы обозначить этим перемирие, достигнутое благодаря смелости пойти на переговоры, передает РБК со ссылкой на Vatican News.

Как подчеркнул представитель Ватикана, говоря о другом конфликте, Папа заявил, что «переговоры никогда не являются капитуляцией».

Ранее в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI Папа Римский Франциск заявил, что сильнее тот, кто думает о людях, у кого есть смелость поднять «белый флаг» и пойти на переговоры.