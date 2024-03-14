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    В интервью Дмитрию Киселеву Владимир Путин подчеркнул, что Запад будет должен не просто предложить России гарантии соблюдения договоренностей, но эти гарантии: а) должны быть прописаны; б) устроить Москву и в) российское руководство должно в них на самом деле поверить.

    6 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Понятие успеха надо переосмыслить

    Воин и ученый, земский учитель и врач, авиатор и землепроходец – они должны стать новой элитой страны. А не нувориши, для многих из которых история России, ее судьба и будущее – пустой звук.

    0 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Масленица против политической торговли страхом

    Важная часть организации выборов – информирование. Причем как о возможности проголосовать три дня, так и о месте участка. Ко мне из избирательной комиссии приходили аж два раза.

    2 комментария
    14 марта 2024, 17:09 • Новости дня

    Путин потребовал немедленно приступать к реализации поставленных в послании задач

    Путин потребовал немедленно приступать к реализации поставленных в послании задач
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин потребовал от правительства немедленно приступить к реализации задач и предложений, обозначенных в президентском послании.

    «Если в чем-то ошибаюсь, коллеги поправят, но вот сами тенденции, которые мы сейчас наблюдаем, они дают нам основания полагать, что планы, предложенные в рамках послания Федеральному собранию, они вполне реализуемы. И к работе этой нужно приступать немедленно», – приводит ТАСС слова Путина.

    Глава государства обратил внимание на важность обеспечения детального планирования всех элементов каждого национального проекта, которое должно объединять в одной логике действия всех уровней власти, от федерального до муниципального, всю работу «от принятия стратегических решений до их практического воплощения в конкретном населенном пункте».

    Путин добавил, что нужно также учитывать уже имеющийся у правительства опыт, на основе которого необходимо выстраивать целостную систему управления нацпроектами, использовать цифровые инструменты контроля по их реализации и за результатами их реализации, опираться на мнение граждан, на обратную связь с обществом.

    «Все национальные проекты должны быть направлены на достижение национальных целей развития. Какой-либо узковедомственный подход здесь абсолютно недопустим. И повторю еще раз, задача правительства обеспечить слаженное взаимодействие, тесную координацию органов власти, отраслей экономики и социальной сферы, представителей бизнеса, науки, образования, деловых объединений, других институтов и гражданского общества», – подытожил российский лидер, добавив, что значимую роль в подготовке к реализации нацпроектов должны играть субъекты Федерации.

    Приоритетом на следующие шесть лет должно стать формирование основных принципов и направлений национальной программы развития России.

    13 марта 2024, 20:48 • Новости дня
    Путин отменил передачу во временное управление Росимуществу акций Danone

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин признал утратившим силу решение, согласно которому иностранные доли в российской дочке Danone передавались во временное управление Росимущества.

    Указ вносит изменения в документ от 2023 года о временном управлении некоторым имуществом. Согласно ему, Росимуществу среди прочего были переданы акции АО «Данон Россия», принадлежавшие компаниям Produits Laitiers Frais Est Europe и «Данон трейд». Теперь эти пункты признаны утратившими силу, причины в указе не названы, передает ТАСС.

    Ранее газета Financial Times сообщила, что французская Danone, российские активы которой переданы во временное управление Росимуществу, планирует продать бизнес в России компании «Вамин» (Татарстан).

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    14 марта 2024, 13:37 • Новости дня
    Захарова эмоционально отреагировала на клип сербской группы в поддержку Путина

    Захарова о клипе в поддержку Путина: Сербы огонь

    Захарова эмоционально отреагировала на клип сербской группы в поддержку Путина
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала клип сербской рок-группы «Джепови» на песню «Долази Владимир» («Наступает время Владимира»), которую музыканты записали в поддержку Владимира Путина.

    «Сербы огонь!» – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Как сообщила ранее пресс-служба Российского центра науки и культуры (РЦНК) «Русский дом» в Белграде, клип снимался при поддержке Русского Дома в Белграде.


    В Русском доме отметили, что Путин, как свидетельствуют соцопросы, пользуется огромной популярностью среди сербского населения.

    Лидер группы Владимир Нишевич отметил, что эта песня является предсказанием. «Мы посылаем позитивные сигналы, приветствуем народ Российской Федерации, с которым мы разделяем ценности и с которым у нас общая цель», – приводит его слова ТАСС.

    Нишевич также добавил, что Сербию и ее «старшую сестру» Россию объединяют не только общие традиции, история, культура, а также общая борьба. «Мы знаем, что Россия стоит на границе защиты семейных ценностей, и мы хотим быть частью этой семьи», – подчеркнул музыкант.

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    14 марта 2024, 00:29 • Новости дня
    Путин призвал россиян прийти на выборы

    Путин в преддверии выборов заявил, что судьбу России определяют только ее граждане

    Путин призвал россиян прийти на выборы
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Только граждане России определяют ее судьбу, народ – единственный источник власти в нашей стране, заявил действующий глава Российского государства Владимир Путин в преддверии выборов.

    Путин заявил, что «это ключевое правовое положение, закрепленное в Конституции». Он указал, что россияне должны будут не просто проголосовать, а «твердо заявить о своей воле и устремлениях». По его словам, граждане России заявят о «личной сопричастности к дальнейшему развитию» страны. Путин подчеркнул, что «выборы – это шаг в будущее».

    «Итоги (выборов) прямо повлияют на развитие страны в предстоящие годы. Это важное, крайне ответственное событие. Поэтому, как действующий глава государства, считаю необходимым обратиться сегодня к вам», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Первый канал.

    В своем видеообращении к россиянам президент призвал их «подтвердить сплоченность, решимость вместе идти вперед» и «реализовать свое избирательное право». Он указал, что «каждый голос ценен и значим», избирательные участки будут работать в каждом городе, поселке, селе.

    Путин подчеркнул, что многонациональный народ России – это «одна большая семья», которая желает благополучия своей стране, хочет видеть Россию «сильной, свободной и процветающей». «Так и будет», – выразил уверенность президент.

    «Мы все сделаем именно так, как хотим. Поэтому прошу вас прийти на выборы и выразить свою гражданскую и патриотическую позицию, проголосовать за выбранного вами, своего кандидата, за успешное будущее нашей любимой России», – сказал он.

    Путин отметил, что выборы президента «проходят в России в восьмой раз, что показывает незыблемость одного из основных принципов демократического государства – регулярности выборов».

    Напомним, президентские выборы пройдут с 15 по 17 марта. Общественные штабы всех регионов подтвердили готовность к мониторингу выборов президента. Досрочное голосование стартовало 25 февраля на судах, полярных станциях, в труднодоступных и отдаленных местностях России. С 1 марта досрочно проголосовать могут избиратели, проживающие за рубежом.

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    13 марта 2024, 23:25 • Новости дня
    США после интервью Путина признали отсутствие угрозы применения ЯО на Украине

    Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила об отсутствии указаний на угрозу использования Россией ЯО на Украине

    США после интервью Путина признали отсутствие угрозы применения ЯО на Украине
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя интервью российского лидера Владимира Путина, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер признала, что нет признаков намерения Москвы использовать ядерное оружие на Украине.

    Жан-Пьер сказала, что нет «реальных причин корректировать готовность ядерных сил» США. Она сообщила, что президент США Джо Байден проинформирован об интервью Путина, передает РИА «Новости».

    При этом Жан-Пьер подтвердила, что США понимают – Путин в ходе интервью «цитировал российскую ядерную доктрину», когда ему был задан соответствующий вопрос. Однако, по словам Жан-Пьер, «российская ядерная риторика» якобы «была безответственной и безрассудной в ходе этого конфликта».

    Напомним, в интервью журналисту Дмитрию Киселеву Путин заявил, что с военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне. Он также указал, что Россия готова применять «любое оружие», если стоит вопрос «о существовании российского государства». Он подчеркнул, что «все прописано в нашей Стратегии». При этом Путин сказал, что необходимости применять ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине не было.

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    14 марта 2024, 06:56 • Новости дня
    Британия заявила, что со стороны Запада угрозы для России нет

    Глава Минобороны Британии Шэппс заявил об отсутствии угрозы для России со стороны Запада

    Британия заявила, что со стороны Запада угрозы для России нет
    @ Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Со стороны Запада угрозы для российского государства нет, заявил глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс, комментируя интервью президента России Владимира Путина.

    Оценивая слова Путина, Шэппс заявил: «Это безответственно, особенно когда речь идет о ядерном оружии». Шэппс сказал, что угроза существует не для России, а для Украины и Польши. Министр потребовал от Москвы вывести войска из зоны специальной военной операции на Украине, передает ТАСС.

    Министр заявил, что лучший способ защититься от военного конфликта – усилить оборону и продемонстрировать свои возможности противникам. В связи с этим он выступил за увеличение оборонных расходов Великобритании с 2,3% до 3% от ВВП. «Мы живем в более опасном мире, а Путин продвигается вперед на фронте», – приводит его слова Daily Mail.

    Напомним, Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что часть западных элит не хочет иметь по соседству такую огромную страну, как Россия, и думает о том, что ее было бы лучше разделить. Путин также заявил о военно-технической готовности России к ядерной войне, но вряд ли «все несется так в лоб». По его словам, Россия готова применять «любое оружие», в том числе и ядерное, если стоит вопрос «о существовании Российского государства».

    Коментарии (12)
    14 марта 2024, 15:54 • Новости дня
    Путин дал старт строительству ВСМ Москва – Петербург и седьмого энергоблока Ленинградской АЭС
    Путин дал старт строительству ВСМ Москва – Петербург и седьмого энергоблока Ленинградской АЭС
    @ Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции дал старт двум крупным проектам: возведению седьмого энергоблока Ленинградской АЭС и строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

    «Сегодня мы даем старт сразу двум масштабным, значимым проектам – созданию 7-го энергоблока Ленинградской атомной электростанции, а также высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. По каждому из них предстоит большая, напряженная работа. Желаю всем ее участникам успехов. Уверен, что все планы будут реализованы на самом высоком профессиональном уровне», – приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул, что два этих объекта очень важны для экономики, промышленности, для наращивания инфраструктурного, технологического, энергетического потенциала, для развития регионов и повышения качества жизни людей.

    «Особо подчеркну, что в ходе строительства должны применяться, прежде всего, отечественные разработки и оборудование», – добавил президент. Строящийся энергоблок станет одним из двух, призванных заменить выводимые из эксплуатации блоки ЛАЭС и увеличить генерирующие мощности станции.

    Также Путин дал старт началу строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. «Мы договорились в прошлый раз на совещании о том, что мы встретимся еще раз в этом составе, зафиксируем, что все вопросы, которые подлежали окончательному согласованию, проработаны и решены. Договорились о том, что мы на этой встрече фиксируем и сам факт начала совместной большой работы по этому проекту», – передает слова президента ТАСС.

    «Будем считать, что та доработка, которая была необходима для запуска проекта, проведена, и сегодня с вами договариваемся о том, что эта работа начинается», – добавил Путин, пожелав всем успехов и поблагодарив за уже проделанную подготовительную работу.

    Новая магистраль позволит сократить минимальное время пути между обеими столицами до двух часов 15 минут.

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    14 марта 2024, 01:20 • Новости дня
    Путин назвал военных в зоне СВО примером для россиян на выборах
    Путин назвал военных в зоне СВО примером для россиян на выборах
    @ Минобороны России/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Российские военные в зоне специальной военной операции на Украине, участвуя в выборах, подают пример всем россиянам, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин в преддверии выборов отметил, что «голосовать будут и наши бойцы на фронте», которые «проявляя мужество и героизм, защищают Отчизну». По его словам, «участие в выборах сегодня – это и есть проявление патриотических чувств», передает РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал.

    Президент также подчеркнул, что жители новых регионов России хорошо понимают важность участия в выборах, они «в тяжелейших условиях голосовали на референдумах за единство с Россией». На выборах президента им тоже нужно будет сделать свой выбор, сказал Путин.

    Он выразил уверенность, что граждане России осознают, «какой непростой период сейчас у нашей страны, какие сложные вызовы стоят перед нами практически во всех сферах». Он призвал россиян «быть сплоченными и уверенными в себе», чтобы «успешно преодолевать трудности».

    Как отметил Путин, граждане России продемонстрировали, что «умеют быть вместе, защищая свободу, суверенитет и безопасность России, отстаивая наши ценности, традиции, историю и культуру, поступая по совести и правде, по справедливости».

    «У нас свой взгляд на то, как и какую страну нам строить, какие планы претворять в жизнь. И сегодня критически важно не свернуть с этого пути, добиться намеченных, достичь поставленных масштабных целей. Поэтому очень многое в предстоящие дни зависит от каждого из вас», – сказал президент.

    Напомним, президентские выборы пройдут с 15 по 17 марта. Общественные штабы всех регионов подтвердили готовность к мониторингу выборов президента. Досрочное голосование стартовало 25 февраля на судах, полярных станциях, в труднодоступных и отдаленных местностях России. С 1 марта досрочно проголосовать могут избиратели, проживающие за рубежом.

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    14 марта 2024, 09:49 • Новости дня
    Глава МАГАТЭ раскрыл детали переговоров с Путиным в Москве

    Глава МАГАТЭ Гросси сообщил об обсуждении с Путиным ядерной программы Ирана

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что в ходе недавнего визита в Россию обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным ряд важных международных вопросов.

    Гросси сообщил, что, в частности, обсуждалась ситуация вокруг ядерной программы Ирана, передает ТАСС.

    Кроме того, глава МАГАТЭ рассказал, что выразил российскому лидеру свое мнение относительно ситуации на Запорожской АЭС.

    Гросси назвал прошедшую встречу важной.

    Ранее МИД предупредил, что любые резолюции и заявления официальных лиц и организаций с призывами передать Запорожскую АЭС под контроль киевского режима или установлению на ней международного контроля расцениваются российской стороной как посягательство на суверенитет и территориальную целостность России.

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    14 марта 2024, 12:50 • Новости дня
    Песков указал на преднамеренное искажение Белым домом слов Путина

    Tекст: Ольга Никитина

    Администрация президента США Джо Байдена занимается преднамеренным искажением контекста и не желает слышать то, что говорит российский лидер Владимир Путин, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Опять же ничего нового нет», – констатировал представитель Кремля, отметив, что данное явление «весьма концентрированно» наблюдалось в последнее время, особенно в последние два года, передает ТАСС.

    Так Песков отреагировал на слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что «российская ядерная риторика» якобы «была безответственной и безрассудной». Она сообщила при этом, что Байден был проинформирован о заявлениях главы Российского государства по ядерной тематике.

    Напомним, в интервью журналисту Дмитрию Киселеву Путин заявил, что с военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне. Он также указал, что Россия готова применять «любое оружие», если стоит вопрос «о существовании Российского государства». Он подчеркнул, что «все прописано в нашей Стратегии». При этом Путин сказал, что необходимости применять ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине не было.

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    14 марта 2024, 15:42 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия готова к строительству ВСМ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия созрела для реализации масштабного проекта по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ), которая свяжет Москву и Петербург, заявил глава государства Владимир Путин.

    Проект по созданию ВСМ в течение долгого времени находился на стадии обсуждения, напомнил Путин на церемонии начала строительства магистрали и заливки первого бетона в основание седьмого энергоблока Ленинградской АЭС, передает ТАСС.

    «Но теперь мы и в финансовом смысле, в экономическом смысле, в технологическом действительно созрели, чтобы этот крупный, но нужный нашей экономике проект реализовать», – сказал глава государства.

    По словам Путина, ВСМ Москва – Петербург будет проходить через регионы, в которых проживает около 20% населения России. Это благоприятно скажется на деловой активности и туризме, отметил президент.

    «Магистраль пройдет по территории шести субъектов Федерации, в которых проживает около 30 млн человек. Это порядка 20% всего населения России», – указал он. Впоследствии высокоскоростными маршрутами планируется соединить и другие регионы, добавил российский лидер.

    Ранее глава правительства Михаил Мишустин заявил, что строительство высокоскоростных железных магистралей (ВСМ) в России должно базироваться на отечественных решениях.

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    14 марта 2024, 14:56 • Новости дня
    Эксперт: Сегодня участие в выборах – это важнейший акт патриотизма

    Политтехнолог Быстров: Проведение выборов во время СВО показывает, что Россия – это устойчивая демократия

    Эксперт: Сегодня участие в выборах – это важнейший акт патриотизма
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Выборы – это важнейший акт патриотизма, доступный каждому гражданину. Поэтому действующий президент России Владимир Путин призвал сограждан подтвердить свою сплоченность и принять участие в голосовании, сказал газете ВЗГЛЯД политтехнолог Петр Быстров. Ранее Путин в своем обращении призвал россиян прийти на выборы.

    «В своем обращении президент призывает подтвердить нашу сплоченность и решимость через участие в голосовании. Отмечу очень важный момент, на который обратил внимание Владимир Путин: регулярное проведение выборов – это один из важнейших показателей демократичности государства», – сказал политтехнолог Петр Быстров.

    «В целом сохранение электоральных процедур на фоне СВО говорит о том, что Россия – это нормальная, сформировавшаяся демократия. Кроме того, это свидетельствует об устойчивости государственной системы. Напомню, на Украине выборы отменены», – подчеркивает собеседник.

    «Более того, в современных условиях прийти на избирательный участок – это важнейший акт патриотизма, доступный каждому гражданину. Сейчас каждый голос важен для нашей страны. Дело в том, что участие в выборах является подтверждением легитимности власти», – отмечает он.

    «Наши граждане уже доказали, что могут объединиться для сохранения страны, ценностей и культуры. Теперь через голосование россияне могут защитить будущее, свое и государства. Именно так мы можем подтвердить курс на суверенное развитие», – резюмировал Быстров.

    Ранее действующий президент России Владимир Путин обратился к гражданам с призывом прийти на выборы. Он подчеркнул, что только жители страны определяют ее судьбу, а народ – единственный источник власти в государстве.

    Путин указал, что россияне должны будут не просто проголосовать, а «твердо заявить о своей воле и устремлениях». По его словам, граждане России заявят о «личной сопричастности к дальнейшему развитию» страны. Он подчеркнул, что «выборы – это шаг в будущее».

    Путин отметил, что итоги выборов прямо повлияют на развитие России в ближайшие годы. «Это важное, крайне ответственное событие. Поэтому, как действующий глава государства, считаю необходимым обратиться сегодня к вам», – цитирует президента сайт Кремля.

    Кроме того, Путин подчеркнул, что президентские выборы проходят в нашей стране в восьмой раз. По его словам, это показывает незыблемость одного из основных принципов демократического государства – регулярность голосования.

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    14 марта 2024, 12:17 • Новости дня
    Песков: Путин примет участие в церемонии начала строительства ВСМ Москва – Петербург

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в четверг намерен в режиме видеосвязи принять участие в церемонии начала строительства высокоскоростной ж/д магистрали Москва – Петербург, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент в четверг работает в Ново-Огареве, он примет участие в церемонии начала строительства ВСМ, сказал Песков, передает ТАСС.

    Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что запуск движения по высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Петербург возможен в течение пяти лет.

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    14 марта 2024, 12:21 • Новости дня
    Песков анонсировал участие Путина в заливке бетона под новый блок в Ленинградской АЭС
    Песков анонсировал участие Путина в заливке бетона под новый блок в Ленинградской АЭС
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин примет участие по видеосвязи в церемонии заливки бетона в основании нового энергоблока Ленинградской атомной электростанции, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    В числе мероприятий, в которых президент поучаствует в четверг, будет церемония заливки первого бетона в основание седьмого энергоблока Ленинградской АЭС, сказал Песков, передает ТАСС.

    Напомним, предыдущий энергоблок под номером шесть на Ленинградской АЭС ввели в промышленную эксплуатацию 22 марта 2021 года.

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    14 марта 2024, 15:35 • Новости дня
    Путин: Россия является мировым лидером в сфере атомных технологий

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия с нуля помогает создавать атомную энергетику в ряде стран за рубежом, заявил президент Владимир Путин.

    «Россия является мировым лидером в сфере атомных технологий. При нашем содействии в зарубежных странах практически с нуля создается атомная энергетика, целая отрасль создается, обучаются специалисты, развивается необходимая инфраструктура в соответствии с самыми строгими природоохранными стандартами», – приводит его слова ТАСС.

    Глава государства в четверг принимает участие по ВКС в церемонии заливки первого бетона в основание седьмого энергоблока Ленинградской АЭС и начала строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург.

    Путин также обратил внимание, что «сегодня Росатом ведет сооружение 22 энергоблоков в семи государствах». Атомная энергетика, как отметил Путин, активно развивается внутри нашей страны. «Планируется, что к 2045 году доля атомной генерации в общем энергобалансе России будет увеличена до 25%», – сообщил российский лидер.

    Напомним, предыдущий энергоблок под номером шесть на Ленинградской АЭС ввели в промышленную эксплуатацию 22 марта 2021 года.

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    14 марта 2024, 12:37 • Новости дня
    Песков анонсировал совещание Путина с правительством по программе нацразвития страны

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством обсудит программу национального развития, обнародованную в ходе послания Федеральному собранию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Совещание должно пройти в середине дня, там обсудят национальную программу, изложенную в послании, а также работу по регулированию нацпроектов, озвученных в ходе послания, сказал Песков, передает ТАСС.

    Представитель Кремля добавил, что в ходе заседания ожидается вступительное слово президента и доклады первого зампреда правительства Андрея Белоусова, главы Минпромторга Дениса Мантурова, вице-премьеров Виктории Абрамченко, Татьяны Голиковой, Дмитрия Чернышенко и Марата Хуснуллина.

    Приоритетом на следующие шесть лет должно стать формирование основных принципов и направлений развития, национальной программы развития России.

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    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

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    • Раскол поляков по вопросу войны с Россией

      Глава МИД Польши Радослав Сикорский поддержал президента Франции Эммануэля Макрона и заявил, что исключать присутствия на Украине военных НАТО в будущем нельзя. Тем не менее в министерстве обороны Польши такой сценарий исключают. Что это за национальный раскол?

    • Как Трамп остановит бои на Украине

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у кандидата в президенты США Дональда Трампа есть «четкий план» того, как прекратить конфликт на Украине. Трамп сам рассказал о нем Орбану во время их недавней встречи. Что это за план?

    • Зеленский решил повоевать в Африке

      Военные из числа сил специальных операций ВСУ принимают участие в конфликте в Судане по просьбе местных властей и по приказу Владимира Зеленского, сообщают американские СМИ. Зачем это понадобилось Судану и Зеленскому?

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    • Как растет спрос на российскую культуру

      Два процесса происходят в России одновременно – с одной стороны, рост интереса граждан страны к ее культурному наследию, с другой, государственная поддержка отечественной культуры, строительство и ремонт соответствующих объектов. О том, как именно это происходит – в нашей инфографике.

    • Новые меры поддержки семей с детьми

      В послании президента Федеральному собранию в феврале 2024 года глава государства огласил целый ряд новых мер по поддержке семей с детьми. О том, что именно предусматривается – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность внутреннего туризма

      Вместо отдыха за рубежом россияне в последние годы стали выбирать для себя поездки внутри страны. О статистике роста популярности различных регионов страны у туристов и внутреннем турпотоке в целом – в нашей инфографике.

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    • Россия лишает англичан любимого национального блюда

      Президент подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о вылове британскими рыбаками рыбы в исключительной российской экономической зоне. В Британии уже звучат опасения о том, что в итоге жители страны будут ограничены в возможностях и дальше покупать часть своих излюбленных рыбных блюд.

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

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