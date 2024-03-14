Путин потребовал немедленно приступать к реализации поставленных в послании задач

Tекст: Вера Басилая

«Если в чем-то ошибаюсь, коллеги поправят, но вот сами тенденции, которые мы сейчас наблюдаем, они дают нам основания полагать, что планы, предложенные в рамках послания Федеральному собранию, они вполне реализуемы. И к работе этой нужно приступать немедленно», – приводит ТАСС слова Путина.

Глава государства обратил внимание на важность обеспечения детального планирования всех элементов каждого национального проекта, которое должно объединять в одной логике действия всех уровней власти, от федерального до муниципального, всю работу «от принятия стратегических решений до их практического воплощения в конкретном населенном пункте».

Путин добавил, что нужно также учитывать уже имеющийся у правительства опыт, на основе которого необходимо выстраивать целостную систему управления нацпроектами, использовать цифровые инструменты контроля по их реализации и за результатами их реализации, опираться на мнение граждан, на обратную связь с обществом.

«Все национальные проекты должны быть направлены на достижение национальных целей развития. Какой-либо узковедомственный подход здесь абсолютно недопустим. И повторю еще раз, задача правительства обеспечить слаженное взаимодействие, тесную координацию органов власти, отраслей экономики и социальной сферы, представителей бизнеса, науки, образования, деловых объединений, других институтов и гражданского общества», – подытожил российский лидер, добавив, что значимую роль в подготовке к реализации нацпроектов должны играть субъекты Федерации.

Приоритетом на следующие шесть лет должно стать формирование основных принципов и направлений национальной программы развития России.