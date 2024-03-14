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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Путин предъявил Западу вексель, который тот не способен погасить

    В интервью Дмитрию Киселеву Владимир Путин подчеркнул, что Запад будет должен не просто предложить России гарантии соблюдения договоренностей, но эти гарантии: а) должны быть прописаны; б) устроить Москву и в) российское руководство должно в них на самом деле поверить.

    0 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Масленица против политической торговли страхом

    Важная часть организации выборов – информирование. Причем как о возможности проголосовать три дня, так и о месте участка. Ко мне из избирательной комиссии приходили аж два раза.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Без российского газа Евросоюз разорвет изнутри

    Перерезание энергетической пуповины, связывавшей Россию и Европу, сыграет в пользу реализации сценариев развала Евросоюза. Нарастающий экономический эгоизм запустит кризисные явления в малых странах, где скорее рано, чем поздно, произойдет полная перезагрузка элит. ЕС как место свободного перемещения людей, товаров, услуг и капиталов перестанет быть таковым.

    2 комментария
    14 марта 2024, 12:37 • Новости дня

    Песков анонсировал совещание Путина с правительством по программе нацразвития страны

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством обсудит программу национального развития, обнародованную в ходе послания Федеральному собранию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Совещание должно пройти в середине дня, там обсудят национальную программу, изложенную в послании, а также работу по регулированию нацпроектов, озвученных в ходе послания, сказал Песков, передает ТАСС.

    Представитель Кремля добавил, что в ходе заседания ожидается вступительное слово президента и доклады первого зампреда правительства Андрея Белоусова, главы Минпромторга Дениса Мантурова, вице-премьеров Виктории Абрамченко, Татьяны Голиковой, Дмитрия Чернышенко и Марата Хуснуллина.

    Приоритетом на следующие шесть лет должно стать формирование основных принципов и направлений развития, национальной программы развития России.

    13 марта 2024, 06:32 • Новости дня
    Путин назвал требования России к переговорам по Украине

    Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине, но не к паузе для перевооружения Киева

    Путин назвал требования России к переговорам по Украине
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Россия готова к переговорам по Украине, в основе которых будут реалии на земле, а не «какие-то хотелки после применения психотропных средств», заявил глава российского государства Владимир Путин.

    В интервью журналисту Дмитрию Киселеву Путин сказал, что «идеи о том, чтобы возобновить переговорный процесс» с Москвой появились у людей, которые «поумнее». Они «начали задумываться о том, что надо бы изменить какую-то стратегию в отношении» России. «Это опасные люди, кстати говоря», – приводит его слова РИА «Новости».

    Путин заявил: «У нас ведь, помните, как на Руси говорили? Счастье у некоторых на бытовом уровне в чем заключалось: «Сыт, пьян и нос в табаке». Вот с такими людьми проще. Сыт, пьян – то есть наелся, напился. Нос в табаке, потому что нюхательный табак использовали». «Сейчас нос в кокаине, да? Но не важно, с такими проще. А с умными сложнее, они опаснее, потому что они влияют на сознание общества, в том числе и нашего. Они будут выбрасывать всякие свои хотелки под видом морковки для нас», – сказал Путин.

    Он подтвердил, что Москва «готова к серьезному разговору» и к урегулированию конфликтов мирными средствами. Но должен быть «серьезный разговор с гарантиями безопасности» для России, а не «пауза, которую противник хочет взять для перевооружения».

    Путин на вопрос о возможности «честного договора» с Западом заявил, что он никому не верит, но России нужны гарантии, которые «должны быть прописаны, должны быть такими, которые нас бы устроили, в которые мы поверим». По его мнению, «сейчас, наверное, преждевременно публично говорить о том, что это могло бы быть». «Но уж точно совершенно мы не купимся на какие-то просто пустые посылы», – сказал Путин.

    В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что вопрос мирных переговоров с Россией не актуален, Киев работает над собственной «формулой мира». МИД России указывал, что так называемая формула мира «была и остается очевидным ультиматумом». Москва назвала «совершенно труднообъяснимыми процессами» обсуждение «какой-то комбинацией стран некой «мирной формулы» без участия России.

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    13 марта 2024, 09:59 • Новости дня
    Маск одним словом отреагировал на заявление Путина о ядерном оружии

    Маск согласился с позицией Путина о применении ядерного оружия

    Маск одним словом отреагировал на заявление Путина о ядерном оружии
    @ Patrick Pleul/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский предприниматель Илон Маск отреагировал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) на слова президента Владимира Путина о возможности применения ядерного оружия в случае возникновения экзистенциальной угрозы стране.

    «Конечно», – написал Маск, комментируя публикацию издания Zerohedge.

    В статье говорилось, что Путин сообщил о готовности России применить ядерное оружие, если российское государство окажется под угрозой, передает РИА «Новости».

    Путин ранее заявил, что с военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне, вооружения «постоянно находятся в состоянии боевой готовности».

    Коментарии (23)
    13 марта 2024, 05:57 • Новости дня
    Путин заявил о военно-технической готовности России к ядерной войне
    Путин заявил о военно-технической готовности России к ядерной войне
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    С военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне, вооружения «постоянно находятся в состоянии боевой готовности», сообщил президент страны Владимир Путин.

    В интервью журналисту Дмитрию Киселеву Путин заявил, что президент США Джо Байден – «представитель традиционной политической школы». Также, по словам Путина, в США есть и другие «специалисты в сфере российско-американских отношений и в сфере стратегической сдержанности». «Поэтому не думаю, что здесь все несется так в лоб, но мы-то к этому готовы», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как заявил глава российского государства, «оружие существует для того, чтобы его применять». Россия готова применять «любое оружие», в том числе и ядерное, если стоит вопрос «о существовании российского государства, нанесении ущерба нашему суверенитету и независимости». Он подчеркнул, что «все прописано в нашей Стратегии».

    По его словам, ядерная триада России является более современной, нежели триады других стран – «это знают все, специалисты все знают». Как пояснил Путин, «в целом по носителям и по зарядам» у России и США «примерный паритет, но у нас более современная» вся «ядерная составляющая».

    Необходимости применять тактическое ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине никогда не было, сказал Путин. На уточняющий вопрос, значит ли это, что такая мысль ему в голову не приходила, Путин ответил: «Нет, а зачем?».

    При этом Путин не исключил, что если США проведут ядерные испытания, Россия может сделать то же самое. Он отметил, что США не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, в связи с чем Москва отозвала свою ратификацию.

    Путин сказал, что США не исключают проведения таких испытаний, поскольку, «когда появляются новые боезаряды, их, как некоторые специалисты полагают, недостаточно испытывать только на компьютере, их нужно испытать и в натуральном виде». «Вот такие идеи в определенных кругах в США, они витают, имеют место быть. Мы знаем об этом. И мы тоже смотрим», – сказал он.

    Напомним, телеканал CNN сообщил, что Соединенные Штаты с конца 2022 года готовились к «удару» России по Украине ядерным оружием, получив важные данные разведки. США, по данным NYT, рассматривали неядерный ответ. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал эти заявления «рассуждалками», которые не достойны каких-либо комментариев.

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    12 марта 2024, 18:28 • Новости дня
    Путин сообщил о продвижении ВС России на Северском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России продвигаются на Северском направлении, бойцы «воюют здорово», несмотря на то, что противник укрепился на этом месте, заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Лидеры России».

    «Там движение есть. Тем не менее противник укрепил это место. Северское направление сейчас называется в целом. Но воюют здорово. Молодцы ребята! Воюют хорошо. Помогайте им», – сказал президент в беседе с девушкой-медиком, передает ТАСС.

    Путин, услышав от участницы встречи, что она была в Белогоровке и Лисичанске, заметил: «Непростой участок».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как российские войска сдвигают украинскую оборону после Авдеевки.

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    13 марта 2024, 20:48 • Новости дня
    Путин отменил передачу во временное управление Росимуществу акций Danone

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин признал утратившим силу решение, согласно которому иностранные доли в российской дочке Danone передавались во временное управление Росимущества.

    Указ вносит изменения в документ от 2023 года о временном управлении некоторым имуществом. Согласно ему, Росимуществу среди прочего были переданы акции АО «Данон Россия», принадлежавшие компаниям Produits Laitiers Frais Est Europe и «Данон трейд». Теперь эти пункты признаны утратившими силу, причины в указе не названы, передает ТАСС.

    Ранее газета Financial Times сообщила, что французская Danone, российские активы которой переданы во временное управление Росимуществу, планирует продать бизнес в России компании «Вамин» (Татарстан).

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    13 марта 2024, 08:17 • Новости дня
    Путин рассказал, как Россия обнулила достижения США в области ПРО

    Путин: Созданием ракет «Авангард» Россия обнулила все, что США вложили в систему ПРО

    Путин рассказал, как Россия обнулила достижения США в области ПРО
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Создание в России межконтинентальных ракет «Авангард» привело к тому, что Москва, по сути, обнулила все вложения США в систему противоракетной обороны (ПРО), заявил президент Владимир Путин журналисту Дмитрию Киселеву.

    «Если посчитать сколько у них стоила, скажем, система известной противоракетной обороны, да, и один из основных компонентов преодоления ПРО с нашей стороны – «Авангард», межконтинентальная ракета, планирующий блок межконтинентальной дальности. Просто несопоставимые величины. И мы, по сути, обнулили всё, что они делали, всё, что вкладывали в эту систему ПРО», – приводит его слова РИА «Новости».

    По его словам, опыт с созданием ракет «Авангард» показал, как «нужно действовать».

    В послании Федеральному собранию в 2018 году Путин впервые заявил о работе над новыми образцами вооружений, среди них – гиперзвуковой планирующий крылатый боевой блок «Авангард». В ходе послания в 2024 году президент заявил, что блоки межконтинентальной дальности «Авангард» стоят на боевом дежурстве.

    Британские СМИ писали, что Западу следует внимательно отнестись к перевооружению российских военных на ракетный комплекс «Авангард», который сможет поразить множество целей в мире за 30 минут.

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    12 марта 2024, 16:38 • Новости дня
    Депутат назвал дальнейшие шаги по лишению иноагентов возможности зарабатывать в России

    Депутат Кирьянов: Иноагенты получают значительную прибыль от рекламы в России, а новый закон лишит их этой возможности

    Депутат назвал дальнейшие шаги по лишению иноагентов возможности зарабатывать в России
    @ Санат Имангалиев/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Реклама у иноагентов, ведущих информационную борьбу против России, наносит прямой ущерб государству и гражданам. Приняв закон о запрете такой рекламы, мы лишим этих деятелей финансовой подпитки. Но этот закон не является финальной точкой, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Артем Кирьянов. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения рекламы на ресурсах иноагентов.

    «Сегодня иноагенты выступают разжигателями информационной борьбы против России. Кроме того, часто площадку для работы им предоставляют зарубежные онлайн-платформы, принадлежащие транснациональным корпорациям. Эти компании, в свою очередь, продвигают интересы других государств, в частности США», – сказал Артем Кирьянов, заместитель председателя комитета ГД по экономической политике.

    «Причем значительную часть средств для своей работы иноагенты получают за счет рекламодателей, в том числе из нашей страны. Это наносит прямой ущерб России и ее гражданам. Поэтому необходимо начинать с базовых вещей и убирать финансовую подпитку для работы в публичном пространстве у таких людей», – отмечает собеседник.

    «Более того, уже появились первые подтверждения своевременности этого закона. Мы видим, как в публичном пространстве сворачиваются некоторые проекты иностранных агентов, а работа у оставшихся серьезно пострадает», – подчеркивает он.

    «Однако, на мой взгляд, этот закон не является финальной точкой – надо работать и с рекламодателями в России, чтобы им было невыгодно размещать свои материалы у иноагентов. Также необходимо что-то делать с «серыми» и «черными» схемами публикации, например, через посреднические договоры или использование различных криптовалют», – акцентирует депутат.

    «Эта борьба очень важна. Официально, по данным Ассоциации блогеров и агентств, совокупные доходы от рекламных размещений у топ-10 иноагентов в 2023 году составили 678,7 млн рублей. Однако на деле эта сумма значительно выше, так как немалая часть платежей проходит сомнительными способами», – резюмировал Кирьянов.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете российским гражданам и компаниям размещать рекламу на ресурсах иностранных агентов. За несоблюдение ограничений предусмотрен административный штраф для граждан в размере до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц – до 500 тыс. рублей. Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования.

    Авторы инициативы поясняли, что под действие новых норм не будет попадать цитирование материалов иноагентов в СМИ. Нарушением будет считаться распространение рекламных материалов с целью увеличения аудитории таких ресурсов.

    Напомним, в конце февраля закон, запрещающий рекламу на ресурсах иноагентов, был принят Госдумой в третьем чтении. По оценкам авторов документа, после его вступления в силу иностранные агенты лишатся от 50% до 80% всех своих рекламных доходов.

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    11 марта 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин утвердил денонсацию соглашения с Британией о рыболовстве
    Путин утвердил денонсацию соглашения с Британией о рыболовстве
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве, документ опубликован на портале правовой информации.

    Соответствующий документ лишает недружественную страну возможности вести промысел в Баренцевом море, передает ТАСС.

    Денонсируемое соглашение было подписано СССР и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии в 1956 году и вступило в силу в марте 1957 года. В соответствии с документом, правительство Советского Союза разрешало британским рыболовным судам промысел в определенных зонах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова, а также вдоль побережья острова Колгуев.

    Ранее в Госдуме сообщили, что договор между СССР и США о Беринговом проливе также может быть денонсирован вслед за соглашением о вылове Британией рыбы в Баренцевом море.

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    13 марта 2024, 07:56 • Новости дня
    Путин назвал три цели атак Украины на российские регионы

    Путин счел атаки ВСУ на российские регионы попыткой помешать проведению выборов

    Путин назвал три цели атак Украины на российские регионы
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Попытки Киева атаковать российские регионы связаны с желанием помешать президентским выборам в России, добиться «информационного эффекта» и «получить какой-то козырь» на переговорах, заявил президент России Владимир Путин.

    В интервью журналисту Дмитрию Киселеву Путин указал, что на линии соприкосновения в зоне специальной военной операции на Украине инициатива полностью перешла к Вооруженным силам России, «это все знают, все признают», передает РИА «Новости».

    Путин считает, что Украина атакует российские регионы, пытаясь «хотя бы как-то помешать нормальному процессу» президентских выборов в России. По его мнению, это «главная цель» украинских атак.

    На фоне неудач украинских войск, которые «не достигли ни одной из целей», поставленных в 2023 году, ВСУ пытаются атаковать Белгородскую и Курскую области, поскольку «им нужно хоть что-то показать, и главным образом внимание должно было бы быть сосредоточено на информационной стороне дела», сказал президент.

    Также Киев пытается «получить какой-то шанс, какой-то аргумент, какой-то козырь в возможном будущем переговорном процессе». «Ну мы вам вернем это, а вы нам верните это. Я же сказал, что с людьми, которые руководствуются принципами «сыт, пьян и нос в известном материале», с ними легче разговаривать, потому что можно считать то, что они собираются делать. Они так же будут пытаться и на некоторых других участках. Но мы это видим», – заявил Путин.

    Путин сообщил, что в попытках Киева атаковать приграничные регионы России участвовали иностранные наемники.

    Напомним, Путин сказал, что Россия готова к переговорам по Украине, в основе которых будут реалии на земле, а не «какие-то хотелки после применения психотропных средств».

    Путин заявил: «У нас ведь, помните, как на Руси говорили? Счастье у некоторых на бытовом уровне в чем заключалось: «Сыт, пьян и нос в табаке». «Сейчас нос в кокаине, да? Но не важно, с такими проще. А с умными сложнее, они опаснее, потому что они влияют на сознание общества, в том числе и нашего. Они будут выбрасывать всякие свои хотелки под видом морковки для нас», – сказал Путин.

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    13 марта 2024, 05:26 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия будет считать войска США на Украине интервентами

    Tекст: Антон Антонов

    В случае появления на Украине американских войск Россия будет считать их интервентами, заявил глава российского государства Владимир Путин.

    Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву отметил, что США сообщили об отсутствии планов вводить войска. «Мы знаем, что такое американские войска на российской территории, это интервенты», – сказал Путин. По его словам, Россия «так к этому и относиться будет, даже если они появятся на территории Украины». Президент полагает, что США «это понимают», передает РИА «Новости».

    Президент выразил уверенность, что присутствие официальных воинских контингентов иностранных государств на Украине и поставки вооружений не изменят ситуацию на поле боя. Он указал, что западные военные находятся «на Украине уже давно, еще до госпереворота присутствовали, а после госпереворота их количество кратно увеличилось». Сейчас они находятся там в виде советников и иностранных наемников «и несут потери».

    По мнению Путина, если Польша введет войска на Украину, то уже не уйдет, она хочет вернуть земли, которые считает своими: «Они спят и видят, они хотят вернуть те земли, которые считают исторически своими, и которые были от них отобраны отцом народов, Иосифом Виссарионовичем Сталиным, и переданы Украине».

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные военные могут быть отправлены на Украину. Президент США Джо Байден в ежегодном послании Конгрессу заверил присутствующих, что не будет отправлять американские войска в зону конфликта.

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    12 марта 2024, 23:53 • Новости дня
    Анонсировано большое интервью Путина

    Киселев анонсировал большое интервью Путина

    Анонсировано большое интервью Путина
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В среду будет показано большое интервью президента России Владимира Путина, сообщили гендиректор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев и РИА «Новости».

    Киселев сообщил, что «после двухчасового обращения Путина» появилось «много дополнительных вопросов». Кроме того, по его словам, «новые угрозы с Запада требуют актуальных оценок». Как заявил Киселев, съемочная группа телеканала «Россия» и РИА «Новости» «уже в Кремле». Киселев сказал, что «большое интервью» с главой Российского государства «расставит многие точки над i», передает РИА «Новости».

    Интервью покажут на телеканале «Россия 1» и на ресурсах РИА «Новости» в 10.00 в среду.

    Напомним, в конце февраля Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Послание стало рекордным по продолжительности – два часа и шесть минут.

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    13 марта 2024, 08:33 • Новости дня
    Путин назвал причину острой реакции Макрона в адрес России

    Путин: Острая реакция Макрона в адрес России может быть связана с Африкой

    Путин назвал причину острой реакции Макрона в адрес России
    @ Сергей Савостьянов/POOL/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Острая реакция президента Франции Эммануэля Макрона в адрес Москвы может быть связана с действиями в Африке, допустил президент Владимир Путин.

    Журналист Дмитрий Киселев уточнил у Путина, могут ли антироссийские заявления официального Парижа быть местью за то, что Россия «наступила на хвост» Франции на Африканском континенте.

    «Да, думаю, обида какая-то есть. Но когда мы с ним (Макроном – прим. ВЗГЛЯД) поддерживали прямые контакты, то достаточно откровенно говорили на эту тему», – передает РИА «Новости» слова Путина.

    Кроме того, Путин отметил, что Россия не лезла в Африку и не выдавливала оттуда Францию. Африканские лидеры сами хотели работать с Россией.

    Напомним, Макрон заявил, что не исключает возможности отправки военных стран Запада на Украину. По данным французских СМИ, он заявил, что Париж рассмотрит возможность ввести на Украину войска, если зона конфликта начнет продвигаться к Одессе.

    Российский лидер отмечал, что присутствие официальных воинских контингентов иностранных государств на Украине и поставки вооружений не изменят ситуацию на поле боя.

    Коментарии (3)
    13 марта 2024, 09:34 • Новости дня
    Путин рассказал, как отказал Ельцину на предложение возглавить страну

    Путин на предложение Ельцина баллотироваться в президенты ответил, что не готов

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву вспомнил, что когда уже уходящий глава государства Борис Ельцин предложил ему баллотироваться в президенты, он сказал, что не готов.

    «Это как янки при дворе короля Артура или еще что-нибудь в этом роде. Невозможно ответить на этот вопрос, потому что вопрос был задан в то время, в том контексте историческом и экономическом, в котором находилась страна, в том внутриполитическом положении с точки зрения внутренней безопасности. И вот все вот это вместе побудило меня к тому ответу, который я дал: «Я к этому не готов», – приводит его слова РИА «Новости».

    «И не потому, что я чего-то испугался, а потому что масштаб задач – он был просто огромный, и количество проблем нарастало с каждым днем как снежный ком. Поэтому я сказал искренне. И не потому, что, повторяю, чего-то испугался. А потому что я думал, что я не готов для того, чтобы решить все эти проблемы, и, не дай бог, еще хуже сделаю что-нибудь. Вот о чем шла речь. Поэтому я сказал абсолютно искренне. И если бы вернуться, повторил бы то же самое», – добавил глава государства.

    Решающими стали, по его словам, разговоры с Борисом Николаевичем Ельциным. «Самое главное, в конце концов, он мне тогда ведь что ответил? Сказал: «Ладно, хорошо-хорошо, я понимаю. Мы к этому еще вернемся». И мы вернулись несколько раз к этому. В конце концов он сказал, что «я человек опытный, я знаю, что я делаю, что я предлагаю». Ну еще кое-какие вещи сказал мне. Наверное, неудобно себя нахваливать – ну сказал такие позитивные слова», – рассказал Путин.

    А когда работа пошла, там уже совсем все по-другому, отметил он. «Дело не в страхах, а дело в понимании, способности решать эти задачи. Сами помните, что такое 1999 год – и в экономике, и в сфере безопасности, в финансах. Да во всем», – заключил президент России.

    Ранее Путин заявлял, что Ельцин не «передавал ему власть», он стал исполняющим обязанности главы государства по закону в качестве премьера.

    Коментарии (3)
    14 марта 2024, 00:29 • Новости дня
    Путин призвал россиян прийти на выборы

    Путин в преддверии выборов заявил, что судьбу России определяют только ее граждане

    Путин призвал россиян прийти на выборы
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Только граждане России определяют ее судьбу, народ – единственный источник власти в нашей стране, заявил действующий глава Российского государства Владимир Путин в преддверии выборов.

    Путин заявил, что «это ключевое правовое положение, закрепленное в Конституции». Он указал, что россияне должны будут не просто проголосовать, а «твердо заявить о своей воле и устремлениях». По его словам, граждане России заявят о «личной сопричастности к дальнейшему развитию» страны. Путин подчеркнул, что «выборы – это шаг в будущее».

    «Итоги (выборов) прямо повлияют на развитие страны в предстоящие годы. Это важное, крайне ответственное событие. Поэтому, как действующий глава государства, считаю необходимым обратиться сегодня к вам», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Первый канал.

    В своем видеообращении к россиянам президент призвал их «подтвердить сплоченность, решимость вместе идти вперед» и «реализовать свое избирательное право». Он указал, что «каждый голос ценен и значим», избирательные участки будут работать в каждом городе, поселке, селе.

    Путин подчеркнул, что многонациональный народ России – это «одна большая семья», которая желает благополучия своей стране, хочет видеть Россию «сильной, свободной и процветающей». «Так и будет», – выразил уверенность президент.

    «Мы все сделаем именно так, как хотим. Поэтому прошу вас прийти на выборы и выразить свою гражданскую и патриотическую позицию, проголосовать за выбранного вами, своего кандидата, за успешное будущее нашей любимой России», – сказал он.

    Путин отметил, что выборы президента «проходят в России в восьмой раз, что показывает незыблемость одного из основных принципов демократического государства – регулярности выборов».

    Напомним, президентские выборы пройдут с 15 по 17 марта. Общественные штабы всех регионов подтвердили готовность к мониторингу выборов президента. Досрочное голосование стартовало 25 февраля на судах, полярных станциях, в труднодоступных и отдаленных местностях России. С 1 марта досрочно проголосовать могут избиратели, проживающие за рубежом.

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    11 марта 2024, 16:09 • Новости дня
    В России ужесточили требования к производителям алкоголя

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин подписал закон, ужесточающий требования к производителям этилового спирта и алкогольной продукции. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Закон меняет требования к уставному капиталу организаций, обращающихся за получением лицензии на производство этилового спирта, и повышает его с 10 до 100 млн рублей, при этом вводится запрет на оплату уставного капитала неденежными и заемными средствами учредителей, передает ТАСС.

    В документе указано также, что если стоимость активов организации опустится ниже 100 млн рублей, у нее в судебном порядке смогут отозвать лицензию на производство этилового спирта.

    Ранее в Госдуме обсудили регулирование оборота метилового спирта.

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