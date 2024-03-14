В интервью Дмитрию Киселеву Владимир Путин подчеркнул, что Запад будет должен не просто предложить России гарантии соблюдения договоренностей, но эти гарантии: а) должны быть прописаны; б) устроить Москву и в) российское руководство должно в них на самом деле поверить.0 комментариев
Песков анонсировал совещание Путина с правительством по программе нацразвития страны
Президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством обсудит программу национального развития, обнародованную в ходе послания Федеральному собранию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Совещание должно пройти в середине дня, там обсудят национальную программу, изложенную в послании, а также работу по регулированию нацпроектов, озвученных в ходе послания, сказал Песков, передает ТАСС.
Представитель Кремля добавил, что в ходе заседания ожидается вступительное слово президента и доклады первого зампреда правительства Андрея Белоусова, главы Минпромторга Дениса Мантурова, вице-премьеров Виктории Абрамченко, Татьяны Голиковой, Дмитрия Чернышенко и Марата Хуснуллина.
Приоритетом на следующие шесть лет должно стать формирование основных принципов и направлений развития, национальной программы развития России.